Wie Videospielentwickler aus der Ferne mit Splashtop arbeiten können

Sie müssen nicht an Ihrem Schreibtisch kleben, um Ihre Arbeit zu erledigen. Greifen Sie von jedem Gerät mit Splashtop aus auf Ihren Computer und Ihre Spielentwicklungssoftware zu.

Die Entwicklung von Videospielen ist eine faszinierende Mischung aus Kreativität und technischem Können. Jeden Tag überschreiten Entwickler ihre Grenzen, um Spiele zu entwickeln, die ein begeistertes Publikum von Spielern finden.

Entwickler verlassen sich auf ihre Computer-Softwaretools, um ihre Vision zum Leben zu erwecken. Als also COVID-19 zuschlug und Organisationen dazu zwang, Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus umzusetzen, mussten Videospielentwickler einen Weg finden, effektiv zu bleiben, während sie von zu Hause aus arbeiten.

Es kann für Entwickler schwierig sein, ihre Arbeit zu erledigen, wenn sie im Büro nicht auf ihre leistungsstarken Desktops zugreifen können. Angesichts der technischen Anforderungen für die Ausführung der von Videospielentwicklern üblicherweise verwendeten Programme können viele Entwickler sie nicht auf ihren persönlichen Geräten ausführen.

Zum Glück gibt es eine Möglichkeit für Entwickler, von zu Hause aus zu arbeiten und trotzdem vollen Zugriff auf ihren Büro-Desktop-Computer und all seine Software und Ressourcen zu haben.

Arbeiten aus der Ferne mit Splashtop Business Access

Mit Splashtop Business Access können Videospielentwickler ihren Bürocomputer von überall aus mit jedem Gerät fernsteuern. Das bedeutet, dass du von deinem persönlichen Windows- oder Mac-Computer, einem iPad, iPhone, Android-Gerät oder sogar Chromebook aus auf deinen Bürocomputer zugreifen kannst und das Gefühl hast, direkt vor deinem Arbeitscomputer zu sitzen.

Du wirst in der Lage sein, aus der Ferne auf deine Windows-, Mac- und Linux-Desktops zuzugreifen und sie zu steuern und den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit zu sehen, während du verbunden bist. Du kannst auf all deine Dateien zugreifen und Software wie Unity, Unreal, Photoshop, Maya und andere Softwareentwicklungstools verwenden.

Splashtop bietet viele produktivitätssteigernde Funktionen, darunter Unterstützung für mehrere Monitore, Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Remote-Drucken, Sitzungsaufzeichnung und mehr.

Die Remote-Desktop-Software von Splashtop ist plattformübergreifend. Das bedeutet, dass Sie von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus Betriebs-systemübergreifend arbeiten können, wenn Sie per Fernzugriff arbeiten.

Entwickler, die am nächsten großen Ding im Gaming-Bereich arbeiten, werden sicherstellen wollen, dass ihre Verbindungen sicher sind. Bei Splashtop sind alle Remote-Sitzungen mit TLS und 256-Bit-AES verschlüsselt, gepaart mit Geräteauthentifizierung. Deshalb vertrauen ihm bereits mehr als 30 Millionen Nutzer und Zehntausende von Unternehmen.

Eine schnelle, zuverlässige Verbindung ist auch für Entwickler von entscheidender Bedeutung. Mit der preisgekrönten, leistungsstarken Engine und der globalen Infrastruktur von Splashtop können Benutzer auf hochauflösende Remote-Verbindungen zählen. Bei Remote-Verbindungen wirst du 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (FPS) bei niedriger Latenz genießen. Die Lippensynchronisierung ist mit den schnellen Fernzugriffsverbindungen von Splashtop machbar.

Splashtop kostenlos ausprobieren

Starte noch heute eine unverbindliche kostenlose Testversion, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Mit nur wenigen Klicks wirst du von überall aus an deinem nächsten Videospielprojekt arbeiten.

Kostenlos testen