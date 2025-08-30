Wie man schnell eine "Work from Home"-Politik umsetzt

Die Coronavirus-COVID-19-Pandemie hat viele Unternehmen dazu bewegt, ihre Mitarbeiter zu zwingen, aus der Ferne zu arbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie schnell eine effektive Politik für die Arbeit von zu Hause aus zusammenstellen können.
Es gibt zwei Dinge, die Ihr Unternehmen benötigt, um sicherzustellen, dass die Abläufe so effizient wie möglich weiterlaufen, wenn Teammitglieder von zu Hause aus arbeiten:
Eine klar definierte Richtlinie für die Arbeit von zu Hause.
Die notwendige Mittel, um von zu Hause aus zu arbeiten.
Selbst wenn Ihre Organisation den Mitarbeitern nicht immer erlaubt, aus der Ferne zu arbeiten. Eine "Work from home"-Richtlinie mit den richtigen Werkzeugen schadet nicht, falls sie plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ins Büro zu gehen.
Dies gilt insbesondere angesichts der jüngsten Coronavirus-Krise, die ganze Unternehmen dazu gezwungen hat, sich extrem kurzfristig völlig zurückzuziehen.
Wenn das die Situation ist, in der Sie sich befinden, geraten Sie nicht in Panik. Hier ist das, was Sie wissen müssen, damit Sie schnell eine effektive "Work from home"-Richtlinie zusammenstellen können. Außerdem werden wir Ihnen am Ende des Artikels die besten Werkzeuge für die Arbeit aus der Ferne vorstellen.
Richtlinie zur Arbeit von zu Hause aus
Eine Arbeit aus der Innenpolitik muss nicht lang und komplex sein. Sie muss nur die Regeln klar definieren, und zwar so, dass sie für alle Beteiligten leicht verständlich sind. Hier ist, was Sie in Ihre "Work from home"-Richtlinie einbeziehen sollten:
Legen Sie fest, für wen die Richtlinie gilt - Machen Sie bekannt, welche Mitglieder des Unternehmens von zu Hause aus arbeiten können.
Nennen Sie die Regeln dafür, wann man von zu Hause aus arbeiten kann - seien es Krankheitstage, Arzttermine, Kinderbetreuung oder andere Gründe, geben Sie bekannt, wann es akzeptabel ist, von zu Hause aus zu arbeiten.
Setzen Sie Erwartungen - Wie viele Stunden sollen die Fernarbeiter pro Tag arbeiten? Stellen Sie sicher, dass ihre Ziele und Erwartungen klar sind. Sie möchten auch, dass die Mitarbeiter übermäßig kommunizieren, während sie aus der Ferne arbeiten, um die Produktivität hoch zu halten.
Kommunizieren Sie, wie die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten werden - Sollen die Mitarbeiter ihre Bürocomputer mit nach Hause nehmen oder sie im Büro lassen? Verfügen Sie über ein Remote-Desktop-Tool, mit dem sie per Fernzugriff auf ihre Computer zugreifen können? Welche Anwendungen sollten die Teammitglieder verwenden, um miteinander zu kommunizieren? Welche Tools Sie auch immer zur Verfügung haben, stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wie diese zu benutzen sind.
Gewährleistung der Sicherheit ist eine Priorität - Erinnern Sie die Mitarbeiter an die Bedeutung der Sicherheit. Führen Sie alle Regeln auf, die Ihr Unternehmen in Bezug auf Daten- und Gerätesicherheit hat.
Sobald Ihre Richtlinie alle oben genannten Punkte anspricht, sind Sie bereit, sie an einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern zu testen. Nach der Erprobung und Verfeinerung können Sie es auf den Rest des Unternehmens ausrollen.
Wenn Sie kurzfristig aufgrund von Coronavirus oder einem anderen Grund eine Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten Richtlinie für das gesamte Unternehmen einführen, können Sie schnell eine Richtlinie erstellen, die die oben genannten Elemente enthält, und diese an Ihr Team verteilen. Achten Sie im Laufe der Zeit darauf, wie Ihr Team reagiert, und passen Sie die Richtlinie bei Bedarf an.
Die richtigen Werkzeuge für die Arbeit von zu Hause aus einsetzen
Wie am Anfang dieses Artikels erwähnt und in der Aufzählung angedeutet, müssen Sie Ihren Mitarbeitern auch die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um bei der Arbeit von zu Hause aus so produktiv wie möglich zu sein.
Häufig besteht die größte Herausforderung für Remote-Mitarbeiter darin, dass sie nicht auf alle Dateien und Anwendungen zugreifen können, die sich auf ihrem Arbeitscomputer befinden.
Viele Unternehmen verwenden VPNs, um ihren Mitarbeitern Zugang zu gewähren, aber dies ist eine langsame, veraltete Lösung, die das Sicherheitsrisiko Ihres Unternehmens erhöht.
Mit dem Gesagten, das beste Werkzeug für die Arbeit von zu Hause aus ist fernzugriff software. Damit können Ihre Mitarbeiter von jedem anderen Gerät (einschließlich Tablets und Smartphones) auf ihre Arbeitscomputer zugreifen und diese nutzen, als säßen sie im Büro.
Sie können mehr darüber erfahren, wie Sie Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten mit fernzugriff software ermöglichen und Ihr Unternehmen schnell einrichten.
Sehen Sie sich auch die Top-5-Tools für das Arbeiten von zu Hause aus an.
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