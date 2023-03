Wie man schnell eine "Work from Home"-Politik umsetzt

Die Coronavirus-COVID-19-Pandemie hat viele Unternehmen dazu bewegt, ihre Mitarbeiter zu zwingen, aus der Ferne zu arbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie schnell eine effektive Politik für die Arbeit von zu Hause aus zusammenstellen können.

Es gibt zwei Dinge, die Ihr Unternehmen braucht, um sicherzustellen, dass der Betrieb so effizient wie möglich weiterläuft, wenn die Teammitglieder von zu Hause aus arbeiten:

Eine klar definierte Richtlinie für die Arbeit von zu Hause. Die notwendige Mittel, um von zu Hause aus zu arbeiten.

Selbst wenn Ihre Organisation den Mitarbeitern nicht immer erlaubt, aus der Ferne zu arbeiten. Eine "Work from home"-Richtlinie mit den richtigen Werkzeugen schadet nicht, falls sie plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ins Büro zu gehen.

Dies gilt insbesondere angesichts der jüngsten Coronavirus-Krise, die ganze Unternehmen dazu gezwungen hat, sich extrem kurzfristig völlig zurückzuziehen.

Wenn das die Situation ist, in der Sie sich befinden, geraten Sie nicht in Panik. Hier ist das, was Sie wissen müssen, damit Sie schnell eine effektive "Work from home"-Richtlinie zusammenstellen können. Außerdem werden wir Ihnen am Ende des Artikels die besten Werkzeuge für die Arbeit aus der Ferne vorstellen.

Richtlinie zur Arbeit von zu Hause aus

Eine Arbeit aus der Innenpolitik muss nicht lang und komplex sein. Sie muss nur die Regeln klar definieren, und zwar so, dass sie für alle Beteiligten leicht verständlich sind. Hier ist, was Sie in Ihre "Work from home"-Richtlinie einbeziehen sollten:

Definiere, für wen die Richtlinie gilt — Mach bekannt, welche Mitglieder des Unternehmens von zu Hause aus arbeiten können.

Liste die Regeln auf, wann man von zu Hause aus arbeiten kann — Ob Krankheitstage, Arzttermine, Kinderbetreuung oder ein anderer Grund, mach bekannt, wann es akzeptabel ist, von zu Hause aus zu arbeiten.

Lege Erwartungen fest — Wie viele Stunden sollten Telearbeiter jeden Tag arbeiten? Achte darauf, dass ihre Ziele und Erwartungen klar sind. Du wirst auch wollen, dass die Mitarbeiter während der Telearbeit zu viel kommunizieren, um die Produktivität hoch zu halten, also sag es.

Kommuniziere, wie die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten werden — Sollten Mitarbeiter ihre Bürocomputer mit nach Hause nehmen oder sie im Büro lassen? Hast du ein Remote-Desktop-Tool, mit dem sie remote auf ihre Computer zugreifen können? Welche Apps sollten Teammitglieder verwenden, um miteinander zu kommunizieren? Welche Tools du auch hast, stelle sicher, dass jeder weiß, was sie sind und wie man sie benutzt.

Stelle sicher, dass Sicherheit Priorität hat — Erinnere die Mitarbeiter an die Bedeutung von Sicherheit. Liste alle Regeln auf, die dein Unternehmen in Bezug auf Daten- und Gerätesicherheit hat.

Sobald Ihre Richtlinie alle oben genannten Punkte anspricht, sind Sie bereit, sie an einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern zu testen. Nach der Erprobung und Verfeinerung können Sie es auf den Rest des Unternehmens ausrollen.

Wenn Sie aufgrund von Coronavirus oder aus einem anderen Grund kurzfristig eine "Work from home"-Richtlinie für das gesamte Unternehmen einführen, können Sie schnell eine Richtlinie zusammenstellen, die die oben genannten Elemente enthält, und diese an Ihr Team verteilen. Achten Sie im Laufe der Zeit darauf, wie Ihr Team darauf reagiert, und passen Sie die Richtlinie nach Bedarf an.

Die richtigen Werkzeuge für die Arbeit von zu Hause aus einsetzen

Wie am Anfang dieses Artikels erwähnt und in der Aufzählung angedeutet, müssen Sie Ihren Mitarbeitern auch die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um bei der Arbeit von zu Hause aus so produktiv wie möglich zu sein.

Häufig besteht die größte Herausforderung für Remote-Mitarbeiter darin, dass sie nicht auf alle Dateien und Anwendungen zugreifen können, die sich auf ihrem Arbeitscomputer befinden.

Viele Unternehmen verwenden VPNs, um ihren Mitarbeitern Zugang zu gewähren, aber dies ist eine langsame, veraltete Lösung, die das Sicherheitsrisiko Ihres Unternehmens erhöht.

Abgesehen davon ist Fernzugriffssoftware das beste Tool für die Arbeit von zu Hause aus. Damit können deine Mitarbeiter von jedem anderen Gerät (einschließlich Tablets und Smartphones) auf ihre Arbeitscomputer zugreifen und sie verwenden, als würden sie in ihrem Büro sitzen.

