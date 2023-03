Telearbeit - wenn die Arbeit von zu Hause aus zur Norm wird

In China, Taipeh und Japan baten wir alle Mitarbeiter, von zu Hause aus zu arbeiten

In den USA und in der EU haben wir alle Mitarbeiter mit einem schwachen Immunsystem aufgefordert, sofort von zu Hause aus zu arbeiten. Diejenigen mit einem schwachen Immunsystem wurden zum WFH ermutigt, wenn sie sich krank fühlten oder sich in der Nähe eines Kranken befanden.