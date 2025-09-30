Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video: Freshworks Freshservice Remote-Support mit Splashtop

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Haftungsausschluss: Splashtop SOS wurde in Splashtop Remote Support umbenannt. Obwohl sich der Produktname geändert hat, bleiben die Merkmale und Funktionen gleich und bieten weiterhin schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernsupport.

Wussten Sie, dass Sie direkt aus einem Freshservice-Ticket heraus eine Fernsupport-/Fernzugriffs-/Fernsteuerungssitzung für Windows- und Mac-Computer starten können?  Der Remote-Support von Freshworks über Splashtop ist einfach durchzuführen und eine kostengünstige Möglichkeit, die Produktivität Ihres Serviceteams zu steigern.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie:

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

Sind Sie bereit für den Fernzugriff und die Fernsteuerung in Freshworks Freshservice?

  1. Holen Sie sich eine Splashtop SOS-Lizenz: Probieren Sie SOS kostenlos mit einer kostenlosen Testversion aus . Siehe verfügbare Pakete und Preise

  2. Lade das kostenlose Plug-in für die Splashtop SOS Remote Support Integration über den Freshworks Marketplace herunter.

  3. Lesen Sie diesen Support-Artikel, wenn Sie Fragen zur Einrichtung der Splashtop SOS-Integration für Freshservice haben.

Sie können auch unsere Splashtop Freshservice-Integrations -Webseite besuchen, um weitere Informationen zu den ersten Schritten mit der Freshworks-Fernbedienung zu erhalten. Oder wenn Sie Freshdesk verwenden, besuchen Sie unsere Splashtop Freshdesk-Integrationsseite .

Starten Sie Ihre kostenlose Splashtop Remote Support Testversion
Schnelle, sichere und einfach zu bedienende Fernwartungssoftware
Erste Schritte


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

An Android device in recovery mode.
IT & Helpdesk-Fernsupport

Was ist der Wiederherstellungsmodus? Ein Leitfaden für IT-Teams

Mehr erfahren
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Helpdesk-Fernsupport

Nachteile von Fernsupport: Umgang mit Herausforderungen und Lösungen

Mehr erfahren
A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Helpdesk-Fernsupport

Meisterung der Fernwartungssoftware im Jahr 2026: Ein umfassender Leitfaden

Mehr erfahren
Several people working on their computers in an office.
IT & Helpdesk-Fernsupport

IT-Modernisierung: Schritte zur Effizienzsteigerung & Kostensenkung

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen