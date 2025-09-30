Video: Freshworks Freshservice Remote-Support mit Splashtop

Haftungsausschluss: Splashtop SOS wurde in Splashtop Remote Support umbenannt. Obwohl sich der Produktname geändert hat, bleiben die Merkmale und Funktionen gleich und bieten weiterhin schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernsupport.
Wussten Sie, dass Sie direkt aus einem Freshservice-Ticket heraus eine Fernsupport-/Fernzugriffs-/Fernsteuerungssitzung für Windows- und Mac-Computer starten können? Der Remote-Support von Freshworks über Splashtop ist einfach durchzuführen und eine kostengünstige Möglichkeit, die Produktivität Ihres Serviceteams zu steigern.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie:
Sind Sie bereit für den Fernzugriff und die Fernsteuerung in Freshworks Freshservice?
Holen Sie sich eine Splashtop SOS-Lizenz: Probieren Sie SOS kostenlos mit einer kostenlosen Testversion aus . Siehe verfügbare Pakete und Preise .
Lade das kostenlose Plug-in für die Splashtop SOS Remote Support Integration über den Freshworks Marketplace herunter.
Lesen Sie diesen Support-Artikel, wenn Sie Fragen zur Einrichtung der Splashtop SOS-Integration für Freshservice haben.
Sie können auch unsere Splashtop Freshservice-Integrations -Webseite besuchen, um weitere Informationen zu den ersten Schritten mit der Freshworks-Fernbedienung zu erhalten. Oder wenn Sie Freshdesk verwenden, besuchen Sie unsere Splashtop Freshdesk-Integrationsseite .