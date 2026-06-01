Microsoft Teams und Slack sind oft die ersten Anlaufstellen, wenn Mitarbeiter IT-Hilfe benötigen. Sie sind bereits während des Arbeitstages geöffnet, Benutzer wissen, wie man eine Nachricht sendet, und ein schnelles Bildschirmteilen kann sich wie der schnellste Weg anfühlen, einem Techniker zu zeigen, was schief läuft.
Diese Bequemlichkeit ist nützlich, hat aber ihre Grenzen. Chat-Tools können IT-Teams helfen, mit Benutzern zu kommunizieren, grundlegende Informationen zu sammeln und die nächsten Schritte zu koordinieren. Sie sind nicht dafür ausgelegt, sichere, wiederholbare und vollständig verwaltete Fernsupport-Workflows bereitzustellen.
Wenn ein Supportfall mehr als eine schnelle Erklärung erfordert, benötigt die IT den richtigen Grad an Zugriff, Kontrolle, Übersicht und Dokumentation. Techniker müssen möglicherweise ein Gerät unterstützen, wenn der Benutzer nicht verfügbar ist, Dateien übertragen, sich nach einem Neustart erneut verbinden, Berechtigungen verwalten, Sitzungsaktivitäten aufzeichnen oder Probleme über mehrere Endpunkte hinweg lösen, ohne sich auf Ad-hoc-Chat-Threads zu verlassen.
Dieser Artikel erklärt, wo Teams und Slack im Supportprozess helfen können, wo sie versagen und warum dedizierte Fernsupport-Software den IT-Teams eine bessere Möglichkeit bietet, Probleme zu beheben, Benutzer zu unterstützen und Geräte sicher und skalierbar zu verwalten.
Warum Teams und Slack für IT-Support verwendet werden
Wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, ist es oft einfacher, eine Chat-Nachricht zu öffnen, als das richtige Support-Portal zu finden, ein Ticket einzureichen oder das Problem durch einen formellen Prozess zu erklären. Für kleinere Teams oder dringende Probleme kann diese Unmittelbarkeit hilfreich sein.
Das Problem beginnt, wenn sie die primäre Methode werden, mit der IT-Teams versuchen, Support-Probleme zu lösen, insbesondere wenn diese Probleme sicheren Fernsteuerzugriff, unbeaufsichtigten Zugang, Sitzungsdokumentation oder Sichtbarkeit auf Endpunktebene erfordern.
Welche Chat-Tools können helfen
1. Erste Einschätzung
Chat-Tools sind hilfreich, wenn die IT schnell verstehen muss, was passiert. Ein Techniker kann den Benutzer fragen, wann das Problem begann, welches Gerät er verwendet, welche Fehlermeldung angezeigt wird, und ob das Problem eine Anwendung oder das gesamte System betrifft.
2. Benutzerkommunikation
Teams und Slack funktionieren auch gut zur Koordinierung des Supports. Die IT kann die Verfügbarkeit des Nutzers bestätigen, Folgefragen stellen, Statusaktualisierungen teilen oder den Nutzer informieren, wenn ein Problem gelöst wurde.
3. Grundlegende Bildschirmfreigabe
Bildschirmfreigabe kann hilfreich sein, wenn der Techniker sehen muss, was der Benutzer beschreibt. Zum Beispiel kann ein Benutzer eine Fehlermeldung anzeigen, einen Arbeitsablauf durchgehen oder zeigen, wo etwas schiefgeht.
Dies funktioniert am besten, wenn der Nutzer anwesend ist, das Problem einfach ist und der Techniker nur beobachten oder den Nutzer durch ein paar Schritte führen muss. Sobald der Support eine tiefere Fehlerbehebung, Fernsteuerung, Dateiübertragung, Neustartverwaltung oder Sitzungsdokumentation erfordert, wird ein spezielles Fernsupport-Tool zur besseren Wahl.
Wo Teams und Slack bei Fernsupport scheitern
Wenn ein Problem praktische Fehlersuche, Gerätezugriff, Dokumentation oder Nacharbeit erfordert, können chatbasierte Arbeitsabläufe schnell einschränkend werden.
1. Sie hängen davon ab, dass der Benutzer anwesend ist
Chatbasierte Unterstützung erfordert normalerweise, dass der Benutzer von Anfang bis Ende involviert bleibt. Das führt zu Verzögerungen, wenn der Benutzer in einem anderen Meeting, nicht an seinem Schreibtisch, in einer anderen Zeitzone ist oder das Problem nicht klar erklären kann. Es erschwert auch Wartungsarbeiten außerhalb der Geschäftszeiten, weil die IT nicht leicht auf das Gerät zugreifen kann, sobald der Benutzer weg ist.
Für IT-Teams, die verteilte Mitarbeiter, gemeinsame Arbeitsstationen, Kioske, Laborkomputer oder Bürogeräte unterstützen, kann es den Prozess verlangsamen und unnötige Hin-und-Her verursachen, wenn man sich darauf verlässt, dass der Benutzer jede Sitzung initiiert.
2. Ihnen fehlen speziell entwickelte Fernsteuerungs-Tools
Bildschirmfreigabe kann bei einfachen Problemen nützlich sein, aber Fernsupport erfordert oft mehr als nur das Beobachten des Bildschirms eines Benutzers. Techniker müssen möglicherweise die Kontrolle übernehmen, Dateien übertragen, das Gerät neu starten, nach einem Neustart erneut verbinden, zwischen mehreren Monitoren navigieren oder Sitzungswerkzeuge verwenden, um das Problem effizient zu lösen.
3. Sie sind nicht für Unterstützungsprüfungen gebaut
IT-Teams benötigen oft mehr als nur einen Nachweis darüber, dass ein Gespräch stattgefunden hat. Sie benötigen möglicherweise Sitzungsdetails, Technikeraktivitäten, Zeitstempel, Geräteinformationen, Dateiübertragungsprotokolle und eine übersichtliche Support-Historie, die später überprüft werden kann.
4. Sie bieten kein Endpunktmanagement an
Teams und Slack können IT dabei helfen, mit Nutzern zu kommunizieren, aber sie bieten Technikern keinen direkten Einblick in die Gerätegesundheit, den Patch-Status, die Software-Inventur oder die Endpunkt-Compliance. Sie helfen IT auch nicht dabei, Updates zu automatisieren, Hintergrundaktionen auszuführen oder proaktiv Geräte zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.
Das bedeutet, dass jedes Problem in der Regel mit einem Benutzer beginnt, der ein Problem meldet. Die IT muss Fragen stellen, Kontext sammeln und manuell reagieren.
Für Teams, die viele Endpunkte verwalten, reicht dieses reaktive Modell nicht aus. Fernsupport wird effektiver, wenn Techniker die Benutzerkommunikation mit sicherem Gerätezugang, Endpunktsichtbarkeit und Verwaltungstools kombinieren können, die helfen, wiederkehrende Probleme zu vermeiden.
Warum dedizierte Fernsupport-Software besser geeignet ist
Dedizierte Fernwartungssoftware bietet IT-Teams eine zuverlässigere Möglichkeit, Probleme zu beheben und zu lösen, da sie um den Support-Workflow selbst herum aufgebaut ist.
Mit der richtigen Fernwartungssoftware können IT-Teams:
Bieten Sie betreuten Support an, wenn ein Benutzer gerade Hilfe benötigt.
Greifen Sie auf verwaltete Geräte durch unbeaufsichtigte Betreuung zu, wenn der Benutzer nicht verfügbar ist.
Sicheres Anzeigen und Fernsteuern von entfernten Computern über unterstützte Geräte.
Übertragen Sie Dateien während einer Sitzung, ohne die Werkzeuge zu wechseln.
Starten Sie ein Gerät neu und setzen Sie die Fehlersuche fort, nachdem es wieder online ist.
Nutzen Sie Chat, Sitzungsaufzeichnung, Multi-Monitor-Unterstützung und andere Sitzungswerkzeuge.
Verwalten Sie die Berechtigungen und den Zugriff der Techniker von einer zentralen Konsole aus.
Unterstützungsprotokolle mit besserer Sichtbarkeit in die Sitzungsaktivitäten führen.
Support-Workflows mit Helpdesk, ITSM oder PSA-Systemen verbinden.
Erweitern Sie den Support mit Endpunktverwaltungsfunktionen für Patchen, Inventarisierung und Automatisierung.
Wie Splashtop IT-Teams hilft, Probleme schneller zu lösen
Splashtop bietet IT-Teams eine dedizierte Möglichkeit, Nutzer und Geräte zu unterstützen, ohne sich auf improvisierte, chatbasierte Workflows zu verlassen. Techniker können sichere Fernsitzungen starten, auf die benötigten Tools zur Fehlerbehebung zugreifen und konsistenten Support für verwaltete Geräte in verteilten Umgebungen bereitstellen.
Das hilft, das Hin und Her zu reduzieren, das oft passiert, wenn der Support von Nachrichten, Meetings und benutzergeführten Bildschirmfreigaben abhängt.
1. Unterstützen Sie Benutzer ohne auf Chat-Umgehungen zu setzen
Mit Splashtop Rt können Techniker On-Demand-Support bieten, wenn ein Benutzer gerade Hilfe benötigt. Anstatt den Benutzer zu bitten, ein Meeting zu starten, einen Bildschirm zu teilen und jeden Schritt zu erklären, kann die IT in eine spezielle Support-Sitzung wechseln, die für die Fehlersuche konzipiert ist.
Dies sorgt für ein klareres Erlebnis sowohl für den Techniker als auch für den Benutzer. Der Benutzer erhält schneller Hilfe, und der Techniker bekommt die benötigten Zugriffs- und Sitzungswerkzeuge, um das Problem zu diagnostizieren und zu lösen.
2. Auf verwaltete Geräte zugreifen, wenn Benutzer nicht verfügbar sind
Nicht jedes Support-Problem tritt auf, wenn der Nutzer verfügbar ist. Die IT könnte außerhalb der Geschäftszeiten ein Gerät überprüfen müssen, einen gemeinsamen Arbeitsplatz unterstützen, einen Bürocomputer warten oder auf ein verwaltetes Endgerät an einem entfernten Ort zugreifen.
Splashtop unterstützt Unbeaufsichtigte Betreuung, sodass Techniker eine Verbindung zu verwalteten Geräten herstellen können, ohne auf die Session des Benutzers warten zu müssen. Dies hilft der IT, Probleme effizienter zu lösen und Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne den Arbeitstag zu unterbrechen.
3. Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge während der Sitzung
Fernsupport erfordert oft mehr als nur das Betrachten eines Bildschirms. Techniker müssen möglicherweise Dateien übertragen, zwischen mehreren Monitoren navigieren, mit dem Benutzer chatten, eine Sitzung aufzeichnen, einen Computer neu starten oder nach einem Neustart weiter Probleme beheben.
Splashtop bietet IT-Teams diese Support-Tools innerhalb der Fernsitzung, wodurch Techniker sich auf die Lösung des Problems konzentrieren können, anstatt zwischen nicht verbundenen Tools zu wechseln oder den Benutzer zu bitten, jede Aktion manuell auszuführen.
4. Unterstützung mit Endpoint-Management erweitern
Der Support wird effektiver, wenn die IT die Geräte hinter den Tickets sehen und verwalten kann. Splashtop AEM hilft Teams, über die reaktive Fehlersuche hinauszugehen, mit Endpunkt-Transparenz, automatischer Patches, Softwarebestandsaufnahme, Warnungen und Reparatur-Tools.
Das bedeutet, dass die IT Probleme identifizieren, wiederkehrende Probleme reduzieren und Maßnahmen über verwaltete Endpunkte innerhalb der umfassenderen Splashtop-Umgebung ergreifen kann. Für Teams, die viele Benutzer oder Geräte unterstützen, hilft dies, den Fernsupport in einen proaktiveren und kontrollierten Workflow zu verwandeln.
Schlussfolgerung: Chat ist für die Kommunikation, Fernsupport-Software ist für die Lösung
Teams und Slack sind wertvolle Werkzeuge für die Kommunikation am Arbeitsplatz. Sie machen es den Mitarbeitern einfach, Fragen zu stellen, Updates zu teilen und mit der IT in Kontakt zu treten, wenn etwas nicht funktioniert.
Aber Fernsupport erfordert mehr als ein Gespräch. IT-Teams benötigen eine sichere, konsistente Möglichkeit, auf Geräte zuzugreifen, Probleme zu beheben, Technikerberechtigungen zu verwalten, Sitzungsaktivitäten zu dokumentieren und Benutzer zu unterstützen, egal ob sie anwesend oder nicht verfügbar sind.
Mit Splashtop können IT-Teams von chatbasierten Notlösungen zu einem zuverlässigeren Support-Workflow wechseln, der für echtes Troubleshooting entwickelt wurde. Teams und Slack können das Gespräch beginnen, aber Splashtop hilft der IT, das Problem zu lösen.
Probieren Sie Splashtop für eine schnellere und sicherere Art, Benutzer zu unterstützen und Remote-Geräte zu verwalten.