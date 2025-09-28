Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Surface tablets running Microsoft WinRT, optimized with Splashtop remote access

Splashtop Supercharges Surface Tablets mit Microsoft WinRT

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Mobile Mitarbeiter sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen und die Produktivität zu steigern. Splashtop ist weiterhin innovativ und führend durch die Optimierung unserer leistungsstarken Remote Desktop-Software für die neuesten Hardware-Plattformen, einschließlich Surface Tablets mit Windows RT. Jetzt können entfernte Mitarbeiter von ihren Surface Tablets und allen Windows 8-Geräten aus problemlos auf MS Office sowie auf große 3D-, Design- und Videoanwendungen zugreifen und darin arbeiten. Dies ist ein Durchbruch, der Millionen von Surface- und Win8-Benutzern, die jetzt Fernzugriff auf Windows- oder Mac-Anwendungen, Spiele, Multimedia-Inhalte und all ihre Dateien haben, ohne Dateien oder Daten synchronisieren zu müssen, neue Bequemlichkeit und Effizienz bietet.

Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Ankündigungen

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Mehr erfahren
Ankündigungen

Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr

Mehr erfahren
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Ankündigungen

2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit

Mehr erfahren
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Ankündigungen

Splashtops einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen