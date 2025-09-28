Mobile Mitarbeiter sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen und die Produktivität zu steigern. Splashtop ist weiterhin innovativ und führend durch die Optimierung unserer leistungsstarken Remote Desktop-Software für die neuesten Hardware-Plattformen, einschließlich Surface Tablets mit Windows RT. Jetzt können entfernte Mitarbeiter von ihren Surface Tablets und allen Windows 8-Geräten aus problemlos auf MS Office sowie auf große 3D-, Design- und Videoanwendungen zugreifen und darin arbeiten. Dies ist ein Durchbruch, der Millionen von Surface- und Win8-Benutzern, die jetzt Fernzugriff auf Windows- oder Mac-Anwendungen, Spiele, Multimedia-Inhalte und all ihre Dateien haben, ohne Dateien oder Daten synchronisieren zu müssen, neue Bequemlichkeit und Effizienz bietet.
Splashtop Supercharges Surface Tablets mit Microsoft WinRT
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.Kostenlos testen
RSS-FeedAbonnieren
Teilen
Verwandter Inhalt
Ankündigungen
Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM
Ankündigungen
Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr
Ankündigungen
2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit
Ankündigungen