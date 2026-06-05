Neuigkeiten und Updates von Splashtop, Mai 2019

Sehen Sie, was diesen Monat neu bei Splashtop ist, einschließlich neuer Funktionsupdates, der neuesten Nachrichten und Tipps für Unternehmen, IT-Profis, Einzelpersonen und Bildungseinrichtungen. Themen umfassen die neuesten Splashtop-Events und die aktualisierte Splashtop Business-App für Android.
&Splashtop-Neuigkeiten — Mai 2019
Informieren Sie sich über die Neuigkeiten von Splashtop in diesem Monat, einschließlich Aktualisierungen neuer Funktionen, die neuesten Nachrichten und Tipps für Unternehmen, IT-Fachleute, Einzelpersonen und Bildung.
Triff das Splashtop-Team auf diesen bevorstehenden Veranstaltungen und Messen
SITS — Die Service Desk and IT Support Show, 1. bis 2. Mai in London
ServiceNow Knowledge 2019, 5.-8. Mai in Las Vegas, Nevada
DattoCon, 17.-19. Juni in San Diego, Kalifornien
ChannelPro SMB Forum, 5.-8. September in San Jose, Kalifornien
GlueX 2019, 16.-17. September in Phoenix, AZ
Erfahre mehr über diese und andere Veranstaltungen auf www.splashtop.com/events.
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Neu! Splashtop Business App für Android im neuen Look,& Funktionen
Das Business Access Pro Paket für 10 Benutzer ist jetzt verfügbar
Splashtop im Frühjahr 2019 als G2 Crowd Leader ausgezeichnet
Splashtop Remote Support
Neu! Bereite die Bitdefender-Endpunktsicherheit mit Splashtop vor und verwalte sie
Neu! Fernzugriff auf IoT- und Android-Geräte mit Splashtop for IoT
Video: Robuste& IoT-Fernunterstützung für Android-Geräte von Zebra
Neu! Splashtop Business App für Android aktualisiert —& Funktionen im neuen Look
Klassenzimmer und Bildung
Steuere deinen Computer von deinem Tablet aus und kommentiere deinen Bildschirm. Unterrichte von überall im Klassenzimmer aus.
Tipps für die Schaffung einer interaktiven und ansprechenden Unterrichtsumgebung
Splashtop Personal
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Die 10 wichtigsten Gründe für ein Upgrade von Splashtop Personal auf Business
Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung
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