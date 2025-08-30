Splashtop: Neue Funktionen im ersten Quartal 2021

Verbesserung der Produktivität, des Zugriffs, der Benutzerverwaltung und der Sicherheit
Entwickler und Ingenieure bilden die größte Gruppe innerhalb von Splashtop. Wir sind bestrebt, die Fähigkeiten der Splashtop-Lösungen kontinuierlich zu verbessern. Mit den Veröffentlichungen von Januar bis März dieses Jahres haben wir die Produktivität während der Sessions, insbesondere für Kreative, erhöht, die Zugriffs- und Benutzerverwaltungsfunktionen verbessert und mehr Sicherheitseinstellungen eingeführt.
Lass uns einen Blick auf einige der Hauptfunktionen werfen:
Für eine höhere Produktivität während der Sitzung
UMLEITUNG VON USB-GERÄTEN
Sie können jetzt USB-Geräte wie Smartcard-Leser, Sicherheitsschlüssel, Stift-/HID-Geräte wie Wacom-Tablets oder Drucker auf Ihrem lokalen Computer an den entfernten Computer (nur Windows) umleiten. Das umgeleitete Gerät funktioniert auf dem entfernten Computer, als wäre es direkt an diesem Computer angeschlossen. Diese Funktion ist nur mit Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 oder höher verfügbar.
Mikrofon-Weiterleitung
Sie können Ihren Mikrofoneingang auf Ihrem lokalen Computer auf den entfernten Computer umleiten, als ob Sie direkt am entfernten Computer sitzen würden (nur Windows). Dadurch können Sie an Anrufen über Skype, Teams, Zoom, VoIP usw. teilnehmen und auch Sprachdiktier- oder Aufnahmesoftware über die Fernsitzung verwenden. Diese Funktion ist nur verfügbar mit Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 oder höher.
Zu den weiteren Verbesserungen gehören die prozentuale Steuerung der Ansicht beim Ein- und Auszoomen, Tastaturzuordnung und Kompatibilität sowie eine visuelle Anzeige für die Sitzungsqualität, wenn eine schlechte Leistung festgestellt wird.
Für besseren Zugriff und Benutzerverwaltung
Exklusiver Modus für geplanten Fernzugriff oder persönliche Nutzung
Der exklusive Modus gilt für Benutzer, die entweder persönlich am Computer anwesend sind oder über eine Splashtop-Sitzung aus der Ferne verbunden sind. Mit dieser Funktion können Computer, die Teil eines bestimmten Zeitplans für den Fernzugriff sind, nur verwendet werden, wenn sich der Computer gerade auf dem Windows/Mac-Anmeldebildschirm befindet. Somit ist der Computer ausschließlich dem Benutzer vorbehalten, der gerade über den Computer im Betriebssystem angemeldet ist. Diese Funktion ist nur mit Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 oder höher, verfügbar.
Erfahre mehr über den Exklusivmodus.
Optionen zur Verwaltung von Massenbenutzern
Jetzt können Admins Gruppen für mehrere Benutzer gleichzeitig aktivieren, deaktivieren, löschen und zuweisen. Diese Funktion ist mit allen Splashtop Business-Produkten verfügbar und über die Webkonsole zugänglich. Splashtop Enterprise-Benutzer können SSO-Benutzer (bis zu 10.000) auch per CSV-Datei importieren und den Einladungsprozess überspringen. Sie können auch die SSO-Authentifizierungsmethode für mehrere Benutzer gleichzeitig ändern.
PRÄZISE KONTROLLE
Sie können jetzt unsere granulare Steuerungsfunktion verwenden, um festzulegen, welche Benutzer im Team den betreuten Zugriff (SOS), die Dateiübertragung, das Kopieren/Einfügen und den Ferndruck nutzen können. Diese Funktion ist nur mit Splashtop Enterprise verfügbar und über die Webkonsole zugänglich.
Erfahre mehr über granulare Steuerung.
Für verbesserte Sicherheit
BETRACHTERMODUS
Der Nur-Anzeige-Modus deaktiviert Tastatur-, Maus- und Stifteingaben und erlaubt keinen Zwischenablage-Transfer zwischen Computern. Sie können diese Funktion nutzen, um versehentliches Eingreifen in die Arbeit des Benutzers am Computer, mit dem Sie sich verbinden, zu vermeiden.
Unterstützung für benutzerdefiniertes Logo/Text für leeren Bildschirm
Sie können jetzt ein benutzerdefiniertes Logo für den leeren Bildschirm auf Ihrem entfernten Computer verwenden, um Ihr eigenes Logo anstelle des standardmäßigen Splashtop-Logos anzuzeigen, damit andere nicht sehen können, was passiert, wenn Sie sich mit Splashtop verbinden. Diese Funktion ist mit allen Splashtop Business-Produkten ab Version 3.4.4.0 verfügbar.
Timeout-Einstellung für die Webkonsole
Jetzt können Administratoren Benutzer nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität automatisch von ihrer my.Splashtop-Konsole abmelden. Die Einstellung wird bei der nächsten Anmeldung wirksam. Diese Funktion ist mit allen Splashtop Business-Produkten verfügbar und über die Webkonsole zugänglich.