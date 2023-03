Splashtop wurde von EdTech zu einer der 10 besten Lösungen für studentisches Engagement im Jahr 2021 gekürt

Splashtop wurde von EdTech als eine der 10 besten Lösungen für das Engagement von Studenten ausgezeichnet — 2021. Wir sind stolz darauf, sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Fernsupport- und Fernzugriffslösungen für K-12, Hochschulbildung, technische Berufsausbildung (CTE) und mehr anbieten zu können.

Unsere Kunden haben in den letzten zwei Jahren einzigartige Herausforderungen gemeistert. Nachdem sie während der Pandemie große Anstrengungen unternommen haben, Fernunterricht schnell einzuführen, investieren viele Schulen weiterhin in Fernlernlösungen und erkennen an, dass sichere hybride Lernlösungen Teil der neuen Normalität sind. Tatsächlich hat eine kürzlich durchgeführte Splashtop-Umfrage ergeben, dass 92% der Studenten erwarten, rund um die Uhr Zugang zu den Computern auf dem Campus zu haben, um weiter zu lernen, und 83% glauben, dass eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht die Zukunft der Studierenden ist.

Um den Bedürfnissen des hybriden Lernens gerecht zu werden, müssen die Schulen in der Lage sein, Schüler, Lehrer und Mitarbeiter sowohl persönlich als auch aus der Ferne zu unterstützen. Eine Fernzugriffslösung ermöglicht hybrides Lernen durch:

Verbesserter Zugang zu Laborressourcen auf dem Campus

Mit Splashtop erhalten Schüler Fernzugriff auf leistungsstarke Windows- und Mac-Geräte im Labor. Es ist so nahtlos, es ist, als würden sie tatsächlich vor den Laborcomputern sitzen. Mit dem einfach zu bedienenden, hochsicheren Fernzugriff können sie von fast allen persönlichen Geräten aus ferngesteuert werden — einschließlich Chromebooks. Das Beste daran? Die Schüler können rund um die Uhr Zugriff auf Laborressourcen haben, was den ROI von Infrastrukturinvestitionen erhöht.

„Es ist ein großer Vorteil, dass die Schüler die Animations- und Game-Design-Anwendungen nutzen können, wann immer sie wollen, auch wenn es um 2 Uhr morgens ist, während sie in ihren Schlafzimmern kalte Pizza essen. Es hat sich herausgestellt, dass der flüssigere Zugang zur Laborsoftware den Prozess für viele unserer Schüler beschleunigt hat.“ — Kathryn Bradley, Lehrerin an der Asheville High School

Sicherstellung des Engagements von Dozenten und Studierenden in ferngesteuerten und hybriden Lernumgebungen

Sicherstellung des Engagements von Dozenten und Studierenden in ferngesteuerten und hybriden Lernumgebungen



„Splashtop sorgt für Begeisterung; es bringt auf den Punkt, was Common Core fordert. Technologie wie diese ist ein Multiplikator für Bildung.“ — Michael R. McCormick, stellvertretender Superintendent von Ed Services, Val Verde Unified School District

Sichere Infrastruktur

Die robusten Sicherheitsfunktionen von Splashtop gewährleisten, dass Ihr Netzwerk und Ihre Daten sicher sind. Unsere Cloud-Infrastruktur in Unternehmensqualität verwendet eine AES-256-Bit-Verschlüsselung, läuft auf AWS-, Google- und Oracle-Clouds und hat einen öffentlich zugänglichen Betriebszeitstatus für alle Dienste. All dies bedeutet, dass wir Industriestandards und Vorschriften unterstützen und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Schüler gewährleisten.

„Die Einhaltung der FERPA-Vorschriften ist uns sehr wichtig, daher ist es toll zu wissen, dass Splashtop die Informationen der Schüler nicht speichern, manipulieren oder irgendetwas damit machen wird. Splashtop hätte das Tor nicht passiert, wenn sie das nicht gehabt hätten.“ — Nicholas Adams, Direktor für Informationstechnologie, Lenawee Intermediate School District (LISD)

Splashtop-Fernzugriff kann dir helfen, deine dringendsten Bedürfnisse im Bereich des hybriden Lernens zu lösen und gleichzeitig das Engagement der Schüler zu erhöhen. Müssen Sie die IT aktivieren, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen? Oder den Fernunterricht verbessern, indem du Schülern und Mitarbeitern rund um die Uhr Zugang zu Schulcomputern und Laboren gibst? Was auch immer deine Herausforderung ist, Splashtop hat die Lösung für dich.

Erfahre mehr über die schnellen, sicheren und einfachen Fernzugriffslösungen von Splashtop für Bildung.