Warum Splashtop ein idealer Kauf zum Jahresende für Ihren IT-Helpdesk ist

Da das Ende des Jahres 2021 schnell näher rückt, gibt es mehr als nur Geschenke, die eingepackt werden müssen. Sie haben, wie viele IT-Helpdesk-Manager, wahrscheinlich ein wenig zusätzliches Geld in Ihrem Support-Budget übrig. Geld, das Sie bis zum Jahresende "verwenden oder verlieren" müssen. Während dies in den Abteilungen häufig vorkommt, bieten die durch Homeoffice-Initiativen verursachten Änderungen der Supportbedürfnisse ausreichend Grund für Support-/Helpdesk-Manager, ihr restliches Budget sinnvoll zu nutzen.
Betrachten Sie die strategische Notwendigkeit, den Remote-Support zu optimieren
Wenn Sie entscheiden, wie Sie Ihr verbleibendes Budget letztendlich ausgeben könnten (oder sollten), bedenken Sie, wie wichtig die neue Norm des Remote-Arbeitens und Fernsupports für den Erfolg Ihrer Organisation im Jahr 2022 sind. Gartners aktuelle Umfrage unter 317 CFOs und Geschäftsführern ergab, dass 74 % planen, ihre Vor-Ort-Belegschaft in der Post-COVID-Ära dauerhaft auf eine Remote-Belegschaft umzustellen.
Es überrascht nicht, dass Unternehmen, die sich in den letzten 18 Monaten darum bemühten, „remote“ zu werden, Mitarbeitern Remote-Zugriff gewährten und die Arbeit von zu Hause aus erlaubten. Sie taten dies, ohne den Helpdesk vollständig darauf vorzubereiten, Remote-Mitarbeiter und die breite Palette von Geräten zu unterstützen, die sie für ihre Arbeit verwenden.
Indem Sie Remote-Support aktivieren – genauer gesagt ein Remote-Support-Tool, das ultimative Benutzerflexibilität bietet – können Sie als Support-Manager die Produktivität im gesamten Unternehmen steigern. Gleichzeitig berichten besser unterstützte Arbeiter und gut ausgerüstete Hilfskräfte von einer viel höheren Moral. Eine Catalyst-Umfrage unter Arbeitnehmern ergab beispielsweise, dass Frauen mit Kinderbetreuungspflichten ihre Stelle mit 32 % geringerer Wahrscheinlichkeit verlassen, wenn sie solide Optionen für die Fernarbeit haben.
Wie viel von Ihrem Restbudget benötigen Sie?
Glücklicherweise überhaupt nicht viel! Sie können mit Splashtop SOS zum Beispiel sowohl Fernsupport auf Abruf als auch beaufsichtigten Fernsupport für nur 244 € ein Jahr lang bereitstellen (pro gleichzeitigem Helpdesk-Techniker). Das beinhaltet die Fähigkeit für jeden Techniker, bei Bedarf eine unbegrenzte Anzahl von Nutzergeräten zu unterstützen – auch Geräte, die nicht von Ihrem Unternehmen verwaltet werden. Diese Investition wird einen großen Beitrag zur Zufriedenheit von Support-Mitarbeitenden und Nutzern leisten, da die folgenden Funktionen integriert werden:
Zugang mit Sitzungscode
Hohe Leistung
Zwei Benutzer in einem Computer
„Meinen Desktop freigeben“-Funktion
Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
Robuste Sicherheit
Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-drop)
Remote-Reboot und Remote-Reconnect
Aufzeichnung der Sitzung
Benutzerdefiniertes Branding
Multi-Monitor-Unterstützung
Chat
Benutzerverwaltung
PSA-Ticketing und ITSM-Integration
Alle verfügbaren kosteneffizienten Optionen für unbegrenzten On-Demand-Fernsupport (plus zusätzlichen Zugang zu unbeaufsichtigten Computern) finden Sie auf unserer Produktseite für Splashtop Remote Support.
Kleine Ausgaben, großer ROI
Im Vergleich zu anderen Anschaffungen bietet die Investition in Technologie, die es Ihnen ermöglicht, problemlos Live-, On-Demand- und Unbeaufsichtigt Fernsupport bereitzustellen, sofortige Effizienzsteigerungen und Umsatzwachstumsmöglichkeiten. Auf der Kostenseite wird Ihr bestehendes Personal in der Lage sein, mehr Benutzer gleichzeitig zu bedienen. Dies ist dank einer viel schnelleren Time to Resolution (TTR) möglich.
Wenn ein Endbenutzer ein Problem hat, kann das Support-Teammitglied mit einem 9-stelligen Code auf das Benutzergerät zugreifen ( sogar BYOD-Geräte ). Die TTR sinkt dramatisch, wenn Ihre Support-Techniker alles auf dem Endbenutzergerät sehen können – Sie müssen nicht mehr versuchen, Dinge über Telefonanrufe und mündliche Beschreibungen herauszufinden, die viel länger dauern.
Splashtop bietet zusätzliche Ressourceneinsparungen, die sich aus der Einfachheit der Technologie ergeben. Ihr gesamtes Support-Team kann die Lösung in Windeseile einsatzbereit haben.
Erzielen Sie mit Service-Desk-Funktionen eine noch größere Wirkung
Sie haben also etwas mehr Budget übrig als erwartet? Sie können die Service-Desk-Lösung von Splashtop Enterprise verwenden, um bessere Erfahrungen sowohl für Ihre Endbenutzer als auch für Support-Techniker zu schaffen. Zusätzlicher ROI ergibt sich aus drei großen Wirkungsbereichen:
Erhöhte Effizienz der Techniker durch leistungsstarkes Routing und Organisation
Schnellere Lösung (TTR) mit Techniker-Zusammenarbeit
Erweiterter Kundensupport
Erst kürzlich hat Splashtop eine breite Palette fortschrittlicher Service-Desk-Funktionen eingeführt, um Support-Workflows effektiver zu verwalten und Erfahrungen zu optimieren.
Schließlich könnten ein paar zusätzliche Ausgaben in diesem Jahr zu zusätzlichen Einsparungen im nächsten Jahr führen. Das liegt daran, dass die Einfachheit von Splashtop Unternehmen oft dazu veranlasst , ihre bestehenden, unterschiedlichen Tools zugunsten eines optimierten Supportprozesses zu konsolidieren oder zu ersetzen .
Nehmen Sie Splashtop an, verdienen Sie prahlende Rechte
Stellen Sie sicher, dass Ihr Support-Team in diesem Jahr weiß, dass es geschätzt wird, indem Sie seine Arbeit erleichtern. Heben Sie einige Fälle aus Ihrer frühen Bereitstellung hervor, um zu zeigen, wie viel jeder durch die Einführung dieser vereinfachten Version von Fernsupport gewinnen wird. Es wird ein rundum Gewinn für Ihren IT-Helpdesk und Remote-Mitarbeiter sein. Und zu denken, alles, was es braucht, um es zu verwirklichen, ist Ihr übrig gebliebenes Budget von 2021.