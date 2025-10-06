Die Verwaltung mehrerer Remote-Endpunkte einzeln kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Um jedes Gerät sicher und auf dem neuesten Stand zu halten, benötigen IT-Teams einen schnelleren, intelligenteren Ansatz. Hier kommt Splashtops Scripts & Tasks (früher 1-zu-viele Aktionen) ins Spiel.
Scripts & Tasks ermöglichen es Ihnen, Befehle auszuführen, Updates bereitzustellen und automatisierte Aktionen gleichzeitig über mehrere Endpunkte hinweg laufen zu lassen. Von Patch-Rollouts bis hin zu Konfigurationsänderungen hilft das Scripting in großem Maßstab, die Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu stärken und Konsistenz über Ihre gesamte Geräteflotte hinweg zu gewährleisten.
In diesem Leitfaden werden wir erkunden, wie Scripts & Tasks funktionieren, warum sie für modernes Endpunktmanagement unerlässlich sind und wie Splashtop AEM IT-Teams dabei hilft, Abläufe mit Präzision und Kontrolle zu automatisieren.
Was ist Scripts & Tasks Automation
Scripts & Tasks ist eine Funktion in Splashtop AEM, die es IT-Teams ermöglicht, Befehle, Aktionen und Updates gleichzeitig über mehrere Endpunkte zu automatisieren. Anstatt jedes Gerät einzeln zu verwalten, können Sie Massenaktionen gleichzeitig durchführen, um Zeit zu sparen und das Risiko menschlicher Fehler zu verringern.
Diese Automatisierung hilft Organisationen, ihre gesamte Geräteumgebung von einer einzigen Schnittstelle aus zu verwalten, zu aktualisieren und abzusichern. Sie können Skripte planen, Wartungsaufgaben ausführen, Patches bereitstellen und Konfigurationsrichtlinien auf Windows- und macOS-Geräten mit nur wenigen Klicks durchsetzen.
Scripts & Tasks unterstützt flexible Skriptoptionen, die es IT-Teams ermöglichen, Prozesse zu standardisieren, Compliance zu gewährleisten und die Betriebseffizienz in verteilten und hybriden Arbeitsumgebungen zu verbessern.
Wachstum des Geschäfts mit Scripts & Tasks vorantreiben
Wenn IT-Teams Scripts & Tasks effektiv nutzen, können sie tägliche Abläufe optimieren und mehr Wert für das Unternehmen schaffen.
Zu den Hauptvorteilen gehören:
Verbesserte Produktivität: Scripts & Tasks beseitigt manuelle Anstrengungen, indem Teams in der Lage sind, Befehle auszuführen, Updates zu verteilen oder Software auf vielen Endpunkten gleichzeitig zu installieren. Dies hilft dem IT-Personal, sich auf wertvollere Initiativen statt auf Routinemanagement zu konzentrieren.
Geringere Ausfallzeiten: Die automatisierte Ausführung von Updates und Patches hält Endpunkte ohne lange Unterbrechungen am Laufen. Weniger manuelle Schritte bedeuten weniger Fehler und schnellere Wiederherstellung, wenn Probleme auftreten.
Stärkere Sicherheit: Durch die Automatisierung der Patch-Bereitstellung und Richtliniendurchsetzung hilft Scripts & Tasks, konsistente Sicherheitsstandards auf allen Geräten aufrechtzuerhalten. Jeder Endpunkt kann mit den Compliance-Anforderungen und Sicherheitsgrundlagen des Unternehmens im Einklang bleiben.
Niedrigere Kosten: Automatisierung reduziert den Bedarf an manueller Überwachung und minimiert die erforderlichen Arbeitsstunden zur Verwaltung von Endpunktumgebungen. IT-Teams können ihren Betrieb skalieren, ohne Personal oder Komplexität hinzuzufügen.
6 Schritte zur Skalierung mit Scripts & Tasks
Scripts & Tasks kann die Art und Weise transformieren, wie IT-Teams große Umgebungen verwalten, aber die Skalierung der Automatisierung erfordert eine klare Planung und konsequente Ausführung. Befolgen Sie diese bewährten Praktiken, um das Beste aus Splashtop AEM herauszuholen.
1. Standardisieren Sie das Endpoint Management
Verwenden Sie Scripts & Tasks, um konsistente Richtlinien für jedes Gerät anzuwenden. Die Standardisierung des Managements hilft, Anforderungen an Antivirus, Verschlüsselungsstandards und Zugriffskontrollen durchzusetzen. Dies stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher und reduziert die Konfigurationsabweichung bei Remote- oder Hybridendpunkten.
2. Identifizieren Sie Aufgaben mit hoher Wirkung und Wiederholung
Beginnen Sie mit den Aufgaben, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Die Installation von Patches, App-Updates, das Aufräumen von temporären Dateien und die Protokollsammlung sind ideale Kandidaten für die Skripterstellung. Die Automatisierung dieser Aufgaben spart jede Woche Stunden manueller Arbeit.
3. Automatisieren Sie mit richtliniengesteuerten Aktionen
Bauen Sie Ihre Automatisierung auf Unternehmensrichtlinien und nicht auf einmaligen Aktionen auf. Definieren Sie Scripts, die Ihre Sicherheits- und Betriebsstandards widerspiegeln, damit jedes Gerät ohne ständige manuelle Überwachung im Einklang bleibt.
4. Arbeitsabläufe orchestrieren
Gehen Sie über einzelne Aufgaben hinaus und entwerfen Sie End-to-End-Workflows. Kombinieren Sie mehrere Skripte und Auslöser, um komplexe Prozesse wie Patch-Tests, Softwareverteilung oder geplante Wartung abzuwickeln.
5. Überwachung und Durchsetzung der Compliance
Automation benötigt dennoch Überwachung. Verwenden Sie das Echtzeit-Monitoring und Reporting von AEM, um zu bestätigen, dass Geräte konform sind, Patches angewendet werden und keine Endpunkte ins Hintertreffen geraten. Regelmäßige Überprüfungen helfen, Ihre Skriptstrategie zu verfeinern.
6. Optimieren und Skalieren
Wenn Ihre Umgebung wächst, überprüfen Sie Ihre Skripte und Automatisierungspläne, um sicherzustellen, dass sie effizient bleiben. Splashtop AEM skaliert problemlos, um eine zunehmende Anzahl von Geräten zu verwalten, während Ihre Organisation wächst und sichere sowie konsistente Abläufe gewährleistet.
Sehen Sie sich unseren Scripts & Tasks-Unterstützungsartikel für weitere Informationen an.
Splashtop AEM: Sichere, Konforme und Skalierbare Endpunkt-Automatisierung
Splashtop AEM bietet IT-Teams die Werkzeuge, um Endpunkte zu automatisieren, zu überwachen und zu verwalten - alles von einem einheitlichen Dashboard aus. Mit Scripts & Tasks können Teams Befehle ausführen, Patches bereitstellen und Richtlinien schnell und sicher auf Geräten durchsetzen.
AEM kombiniert Echtzeit-Transparenz, Automatisierung und Compliance-Management, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Von der Asset-Verfolgung bis hin zu Erkenntnissen über Schwachstellen hilft es IT-Abteilungen, proaktiv zu bleiben, anstatt reaktiv zu handeln.
Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:
Automatisiertes Patching für Windows, macOS und unterstützte Drittanwendungen.
CVE-basierte Schwachstellenanalysen zur Identifizierung und Priorisierung kritischer Risiken.
Richtlinienbasierte Frameworks zur Automatisierung von Updates und Durchsetzung von Compliance-Standards.
Echtzeit-Tracking von Hardware- und Software-Inventar.
Warnmeldungen und Behebungs-Workflows, die Probleme lösen, bevor sie eskalieren.
Hintergrundaktionen, die es IT-Technikern erlauben, Geräte zu verwalten, ohne die Nutzer zu stören.
Splashtop AEM ermöglicht es Teams, den Betrieb mit Vertrauen zu skalieren. Egal, ob Sie ein paar Dutzend Geräte oder mehrere tausend verwalten, Sie können wiederholte Arbeiten automatisieren, konsistente Sicherheit aufrechterhalten und den manuellen Aufwand von einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform aus reduzieren.
Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an!