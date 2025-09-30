Remote User-Software im Zeitalter der flexiblen Arbeit

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte den zunehmenden Trend zur Fernarbeit und zur flexiblen Arbeit, was die IT-Teams dazu veranlasste, die Art und Weise zu überdenken, wie sie den Zugang zu wichtigen Geschäftssystemen bereitstellen. Außerdem bemühten sich viele Schulen und Universitäten schnell um die Entwicklung von Fernunterrichtsmöglichkeiten, um die Kontinuität für ihre Schüler und Studenten zu gewährleisten.
In diesem Blog diskutieren wir über die steigende Nachfrage nach Remote-User-Software und darüber, wie sich Unternehmen auf das neue Zeitalter des flexiblen Arbeitens/Lernens einstellen können. Wir haben auch einige gängige Anwendungsfälle untersucht.
Remote User-Software für Unternehmen
Flexible Arbeit ist auf dem Vormarsch. Und IT-Teams erleichtern die flexible Arbeit mit Remote-User-Software, die es den Mitarbeitern ermöglicht, aus der Ferne auf ihre Computer und Anwendungen zuzugreifen.
Es gibt zwei Hauptgründe, warum Mitarbeiter möglicherweise per Fernzugriff auf Computer vor Ort zugreifen müssen:
Die für ihre Arbeit benötigten Anwendungen sind entweder zu groß, um auf ihren Heimcomputern ausgeführt zu werden, oder zu teuer, um einzelne Lizenzen dafür zu erwerben.
Sie benötigen ein höheres Maß an Sicherheit, weil sie in einer Branche wie dem Finanzwesen, Gesundheitswesen oder in Behörden arbeiten. Daher ist es weder möglich noch sicher, wichtige Dateien und Anwendungen auf den einzelnen Geräten der Mitarbeiter zu speichern.
Fernunterricht für Remote-Benutzer ermöglichen
Es gibt 3 Hauptelemente, um den Fernunterricht zu ermöglichen.
Geben Sie Studierenden Fernzugriff auf Laborcomputer, damit sie wichtige Anwendungen weiterhin nutzen können. (Dies ist besonders wichtig für Studierende der Ingenieurwissenschaften und der Kunst, die oft sehr ressourcenintensive Programme verwenden).
Geben Sie Lehrkräften und Mitarbeitern Zugang zu ihren Arbeitscomputern, damit sie ihre Schüler weiterhin von zu Hause aus unterrichten und anleiten können.
Stellen Sie sicher, dass IT-Mitarbeiter schnell und unmittelbar Fernunterstützung für Studenten oder Fakultätsangestellte auf jedem Gerät (einschließlich Computer, Tablets und Smartphones) leisten können.
Wichtige Fragen bei der Bewertung von Software und Technologien für Remote-Benutzer
Wenn Sie sich für ein Remote-Benutzersystem für Ihre Organisation entscheiden, ist es wichtig, sich diese Fragen zu stellen:
Kann ein VPN die Menge an Datenverkehr, die meine Remote-Benutzer generieren werden, ausreichend bewältigen?
Welches Sicherheitsniveau muss ich gewährleisten, um die Einhaltung der einschlägigen Branchen- und Landes-/Bundesgesetze und -vorschriften zu gewährleisten?
Für welche Betriebssysteme muss ich Unterstützung und Zugriff bereitstellen?
Ist diese Plattform für meine Endbenutzer einfach und intuitiv genug?
Muss ich diese Lösung in der Cloud, lokal oder in beiden Umgebungen bereitstellen?
Wie hoch ist mein Budget für dieses Projekt und wie sieht es im Vergleich zu einem VPN oder einer anderen Technologieplattform für Remote-Benutzer aus?
Wie Splashtop Fernarbeit und Fernunterricht ermöglichen kann
Splashtop bietet Benutzern überall sicheren Fernzugriff auf jedes Gerät und erfüllt damit alle Anforderungen von Remote-Benutzern in Unternehmen, IT-Abteilungen und Bildungseinrichtungen. Remote- und Hybrid-Mitarbeiter können von überall auf ihre Desktops zugreifen. Die IT-Abteilung kann jedes verwaltete oder persönliche Gerät aus der Ferne unterstützen. Studenten und Mitarbeiter können auf Computerressourcen auf dem Campus zugreifen.
Als COVID-19 aufkam, hatte BDP ein großes Problem: Die Software, die ihre Architekten für die Planung von Gebäuden und Infrastrukturen verwendeten, funktionierte nicht gut, wenn mehrere Benutzer miteinander verbunden waren. Die daraus resultierende geringe Leistung und die hohe Latenz machten es unmöglich, Projekte fortzusetzen. Innerhalb von 48 Stunden ermöglichte Splashtop BDP-Mitarbeitern den Fernzugriff auf ihre Arbeitsrechner, als ob sie direkt davor säßen, ohne dass eine Software installiert werden musste.
In ähnlicher Weise stand das Imperial Valley College vor einer großen Herausforderung, als sie ihren Campus aufgrund von COVID-19 schließen musste. Während Lehrkräfte und Mitarbeiter ihre Laptops mit nach Hause nehmen konnten, konnte die IT-Abteilung keinen Support mehr bieten, da sie nicht mehr persönlich darauf zugreifen konnte. Mit Splashtop waren sie in der Lage, Fehler aus der Ferne zu beheben und den Betrieb auf nur eine Person zu reduzieren, die Telefonanrufe entgegennimmt und schnelle Fehlerbehebungen durchführt.
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