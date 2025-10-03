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Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop

Splashtop Business Access Pro und Solo – FAQ für bestehende Business Access-Nutzer

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop Business Access heißt seit 2025 Splashtop Remote Access.

Dieser Blogbeitrag enthält Informationen und häufig gestellte Fragen für Personen, die vor dem 20. August 2018 Splashtop Business Access abonniert (oder eine kostenlose Testversion gestartet) haben.

Was wir ankündigen

Heute kündigt Splashtop Splashtop Business Access Solo und Splashtop Business Access Pro an. Diese neuen Editionen ersetzen das bisherige Produkt Splashtop Business Access. (Update: Seitdem haben wir eine weitere Splashtop Business Access -Stufe namens Splashtop Business Access Performance eingeführt)

Wie wirkt sich dies auf mich als Abonnenten von Splashtop Business Access aus?

Wenn Sie Splashtop Business Access vor dem 20. August 2018 abonniert haben, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Upgrade auf Business Access Pro vornehmen

Klicken Sie auf den Pro -Link in Ihrem my.splashtop-Dashboard oder gehen Sie hier, um loszulegen. Sie können die Pro-Funktionen 7 Tage lang kostenlos testen. Sie können auch den Link auf dieser Seite verwenden, um Ihr bestehendes Business Access-Abonnement zu einem anteiligen Preis auf Pro zu upgraden, der Ihnen volle Gutschrift für Ihr aktuelles Abonnement gibt. Wenn Sie auf diese Seite gelangen und eine Nachricht sehen, die besagt, dass Sie den Vertrieb kontaktieren sollen, bedeutet dies, dass Sie eine ältere Generation von Business Access haben, die ein paar zusätzliche Schritte auf unserer Seite erfordert, um auf Pro zu aktualisieren. In diesem Fall folgen Sie einfach den Anweisungen, um uns zu kontaktieren, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie erhalten neue Funktionen, darunter:

  • Multi-to-Multi-Monitor-Unterstützung (zeigen Sie mehrere Monitore von einem Remote-Computer auf einem oder mehreren lokalen Bildschirmen an)

  • Chatten außerhalb einer Fernzugriffssitzung

  • Share My Desktop (um Ihren Windows-Desktop über einen Weblink freizugeben)

  • Alle zukünftigen neuen Funktionen, die während Ihrer Abonnementlaufzeit zu der Pro-Edition hinzugefügt werden

Beachten Sie auch diese Punkte, wenn Sie ein Upgrade vom vorherigen Business Access auf Pro in Erwägung ziehen:

  • Sie können Fernzugriffssitzungen jeweils von einem einzigen Gerät aus starten (pro Benutzerlizenz). Sie können auf beliebig viele Computer zugreifen (bis zu 10 pro Benutzerlizenz), solange Sie dies über dieses einzige Gerät tun. Wenn Sie ein Abonnement für 3 Benutzer erwerben, können Sie Sitzungen über bis zu 3 Geräte gleichzeitig starten.

  • Business Access Pro unterstützt keinen Fernzugriff auf RDP-Sitzungen. Diese Funktion ist hauptsächlich für die Fernunterstützung gedacht und ist im Rahmen von Splashtop Remote Support verfügbar.

  • Das Upgrade kann nicht rückgängig gemacht werden. Stellen Sie also sicher, dass Sie die neuen Preise und die oben genannten Einschränkungen verstehen, bevor Sie ein Upgrade durchführen.

Bei dem bisherigen Abonnement bleiben

Sie können mit Ihrem aktuellen Splashtop Business Access-Abonnement und Funktionsumfang fortfahren und es zu Ihrem aktuellen jährlichen Abonnementpreis verlängern. Stellen Sie nur sicher, dass Ihre Zahlungsinformationen aktiv und die automatische Verlängerung aktiviert bleiben. Und wenn Sie einen Mengenrabatt hatten, achten Sie darauf, die Anzahl der Abonnements nicht unter die Rabattschwelle zu reduzieren.

Was ist, wenn ich eine alte Lizenz hätte und mein Abonnement abläuft?

Wenn Sie sich bei Ihrer my.splashtop.com Konsole anmelden und auf die Schaltfläche „Kaufen“ klicken, sehen Sie die aktuellen Business Access-Lizenzierungsoptionen.

Kann ich die neuen Funktionen einfach zu meinem bestehenden Abonnement für die alte Version hinzufügen?

Leider ist diese Option nicht verfügbar.

Was ist, wenn ich weitere Fragen habe?

Business Remote Access Icon

Besuchen Sie die Splashtop Fernzugriff Seite und klicken Sie das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um mit unserem Vertriebsteam zu chatten. Sie können uns auch per E-Mail oder Telefon kontaktieren.


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