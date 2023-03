Splashtop Business Access Pro und Solo – FAQ für bestehende Business Access-Nutzer

Dieser Blogbeitrag enthält Informationen und häufig gestellte Fragen für Personen, die vor dem 20. August 2018 Splashtop Business Access abonniert (oder eine kostenlose Testversion gestartet) haben.

Was wir ankündigen

Heute kündigt Splashtop an: Splashtop Business Access Solo und Splashtop Business Access Pro. Diese neuen Editionen ersetzen das bisherige Produkt Splashtop Business Access.

Wie wirkt sich dies auf mich als Abonnenten von Splashtop Business Access aus?

Wenn Sie Splashtop Business Access vor dem 20. August 2018 abonniert haben, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Upgrade auf Business Access Pro vornehmen

Klicken Sie auf den Pro-Link in Ihrem my.splashtop-Dashboard oder gehen Sie zu https://redirect.splashtop.com/pro um anzufangen. Sie können die Pro-Funktionen 14 Tage lang kostenlos testen. Sie können auch den Link auf dieser Seite verwenden, um Ihr bestehendes Business Access-Abonnement auf Pro zu einem anteiligen Preis zu aktualisieren, der Ihnen die volle Gutschrift für Ihr aktuelles Abonnement gewährt. Wenn Sie auf diese Seite gelangen und eine Meldung sehen, die besagt, dass Sie sich an den Vertrieb wenden sollen, bedeutet dies, dass Sie eine ältere Generation von Business Access haben, die ein paar zusätzliche Schritte auf unserer Seite erfordert, um ein Upgrade auf Pro durchzuführen. In diesem Fall folgen Sie einfach den Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit uns, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie erhalten neue Funktionen, darunter:

Multi-to-Multi-Monitor-Unterstützung (zeigen Sie mehrere Monitore von einem Remote-Computer auf einem oder mehreren lokalen Bildschirmen an)

Chatten außerhalb einer Fernzugriffssitzung

Share My Desktop (um Ihren Windows-Desktop über einen Weblink freizugeben)

Alle zukünftigen neuen Funktionen, die während Ihrer Abonnementlaufzeit zu der Pro-Edition hinzugefügt werden

Beachten Sie auch diese Punkte, wenn Sie ein Upgrade vom vorherigen Business Access auf Pro in Erwägung ziehen:

Sie können Fernzugriffssitzungen jeweils von einem einzigen Gerät aus starten (pro Benutzerlizenz). Sie können auf beliebig viele Computer zugreifen (bis zu 10 pro Benutzerlizenz), solange Sie dies über dieses einzige Gerät tun. Wenn Sie ein Abonnement für 3 Benutzer erwerben, können Sie Sitzungen über bis zu 3 Geräte gleichzeitig starten.

Business Access Pro unterstützt keinen Fernzugriff auf RDP-Sitzungen. Diese Funktion ist hauptsächlich für die Fernunterstützung gedacht und ist im Rahmen von Splashtop Remote Support verfügbar.

Das Upgrade kann nicht rückgängig gemacht werden. Stellen Sie also sicher, dass Sie die neuen Preise und die oben genannten Einschränkungen verstehen, bevor Sie ein Upgrade durchführen.

Bei dem bisherigen Abonnement bleiben

Sie können mit Ihrem aktuellen Splashtop Business Access-Abonnement und Funktionsumfang fortfahren und es zu Ihrem aktuellen jährlichen Abonnementpreis verlängern. Stellen Sie nur sicher, dass Ihre Zahlungsinformationen aktiv und die automatische Verlängerung aktiviert bleiben. Und wenn Sie einen Mengenrabatt hatten, achten Sie darauf, die Anzahl der Abonnements nicht unter die Rabattschwelle zu reduzieren.

Kein Downgrade auf Business Access Solo

Wir empfehlen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kein Downgrade auf Business Access Solo. Die Solo-Edition hat weniger Funktionen und eine geringere Computeranzahl (Limit: 2) als Ihr ursprüngliches Abonnement.

Was ist, wenn ich eine alte Version hatte und mein Abonnement abläuft?

Wenn Ihr Abonnement abläuft und Sie bei dem alten Business Access bleiben möchten, reaktivieren Sie Ihr Abonnement so bald wie möglich. Nach einem Zeitraum von 30 Tagen ist es nicht mehr möglich, ein abgelaufenes Abonnement für den alten Tarif zu reaktivieren, und Sie müssen sich für eine der neuen Abonnementoptionen entscheiden.

Kann ich die neuen Funktionen einfach zu meinem bestehenden Abonnement für die alte Version hinzufügen?

Leider ist diese Option nicht verfügbar.

Was ist, wenn ich vor Kurzem eine Testversion der alten Version gestartet habe und diesen Funktionsumfang nutzen möchte?

Wenn Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Testversionsdatum bei Ihrer my.splashtop.com-Konsole anmelden und auf die Schaltfläche „Kaufen“ klicken, können Sie den ursprünglichen Splashtop Business Access-Tarif erwerben. Danach haben Sie die Möglichkeit, zu einem anteiligen Preis ein Upgrade auf Business Access Pro vorzunehmen (wenn Sie gerne die zusätzlichen Funktionen wie Multi-to-Multi-Monitor, Fernzugriff von zwei Benutzern auf einen Computer usw. nutzen möchten).

Welche Optionen habe ich, wenn ich Business Access vor mehr als 30 Tagen getestet habe?

Sie können eine neue 14 -tägige Testversion von Business Access Pro starten, um alle neuesten Funktionen zu testen, und dann je nach Bedarf entweder Business Access Pro oder Business Access Solo kaufen.

Was ist, wenn ich weitere Fragen habe?

Besuchen Sie die Splashtop Business Access-Webseite und klicken Sie auf das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um mit unserem Vertriebsteam zu chatten. Sie können uns auch per E-Mail oder Telefon kontaktieren.