Tech Evolution im Einzelhandel: Die Rolle der Fernwartungssoftware

Optimierter IT-Support: Denken Sie an die Zeiten, in denen ein Kassensystem einfrierte oder ein Scanner nicht kooperierte. Mit Fernsupport können IT-Spezialisten schnell in das System einsteigen, das Problem diagnostizieren und lösen, ohne einen Fuß in die Filiale zu setzen. Das bedeutet weniger Ausfallzeiten und zufriedenere Kunden.