Let the Good Times Roll: Reflections von ISTELive 2022 in New Orleans

Splashtop war Aussteller auf der ISTELive 2022. Lesen Sie weiter, um Insights von unserem Content Manager Gillian und einige großartige EDU-Kundenzitate zu erfahren.

Es ist kein Geheimnis, dass die letzten zwei Jahre für Pädagogen schwierig waren. Deshalb waren wir begeistert, dieses Jahr alle in New Orleans auf der ISTELive 2022 zu sehen. Die Konferenz/Messe bietet ansprechende, praktische Strategien für Klassenzimmer, Schulen und Bezirke. Tausende von Pädagogen, Administratoren und Edtech-Anbietern kamen zur diesjährigen Präsenzveranstaltung nach New Orleans.

Wie man in New Orleans sagt „Laissez les bon temps rouler!“ (in etwa, „Das gute Leben genießen!“)

New Orleans ist wohl eine der besten Städte in den USA, um eine Konferenz auszurichten. Wie es dort heißt: „Laissez les bon temps rouler!“

Können Sie sich einen besseren Start in den Tag vorstellen als mit einem frischen, heißen Beignet im Café Du Monde? Beobachten Sie, wie die Brise durch spanisches Moos weht und hören Sie Jazzmusik, die aus den farbenfrohen Gebäuden des French Quarter stammt. Beenden Sie den Tag mit Kollegen und essen Sie einige der besten Meeresfrüchte, die Louisiana zu bieten hat. Es war ein Feinschmeckerparadies. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich auf jeden Fall wiederkommen werde!

Geschichten, Haie und Splashtop-Liebe

Das Kongresszentrum war voll und in der Expo-Halle ging es hoch her! Splashtop hatte einen Stand in der Expo-Halle eingerichtet, an dem wir uns mit Hunderten von Edtech-Führungskräften und Entscheidungsträgern sowie aktuellen Kunden und Partnern vernetzten.

Als Content-Vermarkter erwartete ich, mich zurückzulehnen, zu beobachten, mit aktuellen Kunden zu sprechen und einige Fotos zu schießen. ISTELive hielt mich auf Trab und zwang mich, meinen Verkäufer-Hut aufzusetzen! Wir hatten am ersten Tag so viel zu tun, dass ich mich nicht daran erinnern kann, mich einmal kurz hingesetzt zu haben! Unsere Hai-Stofftiere und die Yeti Cooler-Verlosung brachten auch viele Leute an den Stand. Wir haben Leute aus den ganzen USA getroffen – unter anderem aus North Dakota, Maine und Washington!

Es war unglaublich, mit aktuellen Splashtop-Benutzern zu sprechen. Ich bin ein Remote-Mitarbeiter, also war dies meine erste Face-to-Face-Erfahrung mit unseren Benutzern. Alle waren so begeistert! Sie kamen am Stand vorbei, um Hallo zu sagen und ihre Splashtop-Geschichten zu teilen.

Das hatten unsere Freunde aus der Bildungsbranche über Splashtop zu sagen:

„Ich unterrichte an der Marksville High School im Zentrum von Louisiana und ich liebe Splashtop! Wenn ich eine Vertretungslehrkraft im Klassenzimmer habe, lasse ich sie meinen Laptop in Richtung der Klasse drehen, damit ich sie sehen kann. Dann übernehme ich das Smartboard und fange an, Nachrichten an die Kinder zu schreiben wie: „Hey Kind A, du machst zu viel Lärm“ oder „Kind B, mach weiter mit der Aufgabe!“ Sie glauben wirklich, dass in meinem Smartboard ein Geist steckt!“

Nettie Jeansonne, Lehrerin an der Marksville High School „Ich unterrichte Grafikdesign. Ich liebe Splashtop, weil es mir ermöglicht, im Klassenzimmer herumzulaufen und trotzdem meinen Computer und die Präsentation von meinem iPad aus fernzusteuern. Es ist so einfach, mein Klassenzimmer so zu verwalten! Es kamen sogar Administratoren, um mich zu fragen, wie ich das mache.“

Crystal Samuels, Lehrerin, Brandywine School District „Wir verwenden Splashtop, damit unsere Schüler die leistungsfähigeren Computer im Kunstlabor über ihre Laptops nutzen können.“

Dr. Mary Beth Clifton, Koordinatorin für Unterrichtstechnologie, West Chester Area School District „Wir lieben es, Splashtop zu nutzen, um Lehrern aus der Ferne zu helfen, wenn wir nicht in der Lage sind, bei ihnen vor Ort zu sein. Wir können in ihre Computer einsteigen und ihnen helfen, die Dinge zu tun, die sie tun müssen!“

Ursula Martin, öffentliches Schulsystem von Mobile County

Vorwärts, Enterprise!

Splashtop hat einige bemerkenswerte Edu-Benutzer (einschließlich Virginia Tech, Poway Unified School District und Abbey Road Institute), weil wir hervorragende Lösungen sowohl für den Fernzugriff als auch für den IT-Support anbieten.

Es war großartig, mit Lehrkräften, Administratoren und IT-Experten über Mirroring360 und Remote Labs zu sprechen, aber Enterprise war wirklich der Star der Show. Wir haben immer wieder gehört, wie nützlich eine Komplettlösung für ihre Schulen und Bezirke wäre oder ist. Wenn Sie sich auch für umfassende Geräteunterstützung, Fernverwaltung von Computern und robuste Sicherheit interessieren, sprechen Sie noch heute mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter oder probieren Sie eine Demo aus.

Alles in allem hatten wir eine tolle Zeit bei ISTELive 2022! Ich freue mich darauf, Sie alle nächstes Jahr in Philadelphia bei ISTELive 2023 zu sehen!