Splashtop auf der SpiceWorld 2019 — Rückblick

Splashtop war in der vergangenen Woche Sponsor der jährlichen Konferenz von Spiceworks, SpiceWorld 2019. Folgendes haben wir von IT- und Servicedesk-Profis gehört!

Splashtop war letzte Woche (September 2019) Sponsor von SpiceWorld 2019 in Austin, TX. Wir haben uns mit Hunderten von IT- und Service Desk-/Helpdesk-Experten getroffen. Viele sind für die Verwaltung und Unterstützung ihrer internen Benutzer und Geräte verantwortlich. Andere kamen von MSPs, die ihre Kunden unterstützten. Sie arbeiten in Branchen wie Technologie, Bildung und Managed Services.

Wir haben viel über ihre Geschäfte und die Herausforderungen gelernt, vor denen sie stehen. Wir haben unsere Zeit bei SpiceWorld verbracht, um die Teilnehmer über die Vorteile unserer Remote-Support-Lösungen aufzuklären. Viele waren bereits Splashtop-Nutzer und haben uns begeisterte Kritiken gegeben!

Hier ist ein Blick darauf, was wir von den Teilnehmern von SpiceWorld gelernt haben und warum sie sich am meisten darauf gefreut haben, mit Splashtop weiterzumachen oder es zum ersten Mal auszuprobieren.

Was ist SpiceWorld?

SpiceWorld ist eine jährliche Konferenz, die von Spiceworks veranstaltet wird. Spiceworks ist bekannt für seine umfangreiche IT-Community mit 20 Millionen Benutzern. Die jährliche SpiceWorld-Konferenz bietet ihrer IT-Community die Möglichkeit, sich zu treffen, an Sitzungen mit Branchenexperten teilzunehmen und sie mit Unternehmen zu treffen, die IT-Profis innovative Lösungen anbieten.

Was die Teilnehmer von SpiceWorld am Splashtop-Stand gesagt haben

Wir haben die Teilnehmer nach ihren IT-Teams, den Tools, die sie verwenden, und den Hindernissen, mit denen sie konfrontiert waren, gefragt. Hier sind die Probleme, mit denen viele IT-Teams und MSPs konfrontiert waren:

Die meisten sagten, sie würden zu viel Geld für ihr Remote-Support-Tool zahlen. Und viele beschwerten sich, dass sie aufgrund von Preiserhöhungen jedes Jahr mehr für diese Tools bezahlen mussten.

Viele fanden es schwierig, all ihre Endgeräte mit begrenzten Ressourcen (einschließlich Zeit, Personal und Budget) unterstützen zu können.

MSPs sagten, dass die hohen Kosten für den Remote-Support es für sie schwierig machten, neue Kunden zu gewinnen und zu skalieren.

Die meisten IT-Profis und MSPs gaben an, dass sie sowohl unbeaufsichtigte als auch beaufsichtigte (Schnellsupport) Fernsupporttools benötigten, um ihre Benutzer angemessen zu unterstützen. Viele kauften mehrere Produkte, um alles zu erhalten, was sie benötigten.

Was die Teilnehmer von SpiceWorld an Splashtop geliebt haben

Wir haben unseren Teilnehmern auf der SpiceWorld unsere IT-Fernzugriffslösungen Remote Support und SOS vorgestellt. Hier ist, was sie zu sagen hatten:

Diejenigen, die andere Support-Tools wie TeamViewer, LogMeIn und GoToAssist verwendeten, waren begeistert von der Tatsache, dass Splashtop 50 bis 80% weniger ausgab als die Produkte, die sie derzeit verwendeten.

Ihnen hat auch gefallen, dass Splashtop in der Vergangenheit keine Preiserhöhungen verzeichnet hat. Tatsächlich sind deine Verlängerungskosten festgelegt, wenn du Splashtop kaufst.

Diejenigen, die Splashtop bereits genutzt haben, erwähnten, dass die niedrigen Kosten es für sie einfacher machten, Anforderungen zu erfüllen oder sogar neue Endpunkte/Kunden hinzuzufügen, um ihr Geschäft auszubauen.

Ihnen gefiel, dass Remote Support, SOS+10 und SOS Unlimited es ihnen ermöglichen, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Fernzugriff in einer Lösung zu haben. Unbeaufsichtigt können sie einen Agenten auf dem Remote-Computer installieren und jederzeit eine Verbindung herstellen. Für betreuten (On-Demand-Support) können sie mit einem einfachen Sitzungscode sofort eine Verbindung zu jedem Gerät herstellen. Keine vorherige Installation erforderlich.

Erfahren Sie mehr über Splashtop

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die SpiceHeads, die wir getroffen haben, Splashtop geliebt haben. Erfahre mehr über unsere Lösungen für IT, Helpdesks und MSPs und starte noch heute mit einer kostenlosen Testversion!

Splashtop Remote Support

Ideal für MSPs und IT-Mitarbeiter, die unbeaufsichtigten Fernzugriff auf ihre verwalteten Endgeräte wünschen. Greife von jedem Gerät aus auf deine Computer und Server zu. Erhalte eine unbegrenzte Anzahl von Technikern und gleichzeitige Verbindungen. Spare 50% im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80% weniger als LogMeIn Central.

Splashtop SOS

Am besten für Service Desk-/Helpdesk-Profis. Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Geräten, einschließlich Windows, Mac, iOS und Android. Keine vorherige Installation erforderlich. Verbinde dich einfach mit einem Sitzungscode mit dem Gerät deines Benutzers. Spare mindestens 50% im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80% im Vergleich zu LogMeIn Rescue.

