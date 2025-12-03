Cybersicherheit erfordert, dass Geräte und Anwendungen stets auf dem neuesten Stand bleiben, was bedeutet, dass das Patchen unerlässlich ist. Jedes Mal, wenn ein neuer Patch oder ein Sicherheitsupdate veröffentlicht wird, müssen IT-Agenten sicherstellen, dass jeder Endpunkt es erhält und ordnungsgemäß aktualisiert wird. Angesichts der ständigen Veröffentlichung neuer Patches für Anwendungen und Geräte kann dies jedoch schnell ermüdend werden.
Patch-Müdigkeit (der Rückstand, Burnout und die Belastung durch ständige Patching-Aufgaben) ist ein echtes Problem für IT-Teams. In Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen sowie in Unternehmen mit BYOD -Richtlinien kann die Patch-Arbeitslast noch schwerer werden.
Wie können Unternehmen also die Patch-Müdigkeit reduzieren, ohne die Cybersicherheit zu gefährden? Lassen Sie uns erkunden, wie Echtzeit-Policy-Automatisierung und Patch-Management das wiederholte manuelle Patching ersetzen können, um so die Effizienz zu steigern und Müdigkeit zu reduzieren.
Was verursacht Patch-Müdigkeit in IT-Teams
Patch-Müdigkeit kann ein echtes Problem darstellen und hat mehrere Ursachen. Jeder dieser Faktoren oder Kombinationen davon kann zur Patch-Müdigkeit beitragen:
Hohe Patch-Volumen: Wenn Agenten Patches für mehrere Betriebssystemversionen, App-Updates und laufende Sicherheitsanweisungen jonglieren müssen, können sie schnell müde werden.
Langsame oder inkonsistente Tools: Verzögerte Zyklen, die wiederholte Überprüfungen und Nacharbeiten erzwingen, belasten IT-Ressourcen und Energie.
Manuelles Scripting und Genehmigungsschritte: Manuelles Aktualisieren von Geräten, eines nach dem anderen und Schritt für Schritt, verschwendet Zeit und lädt menschliche Fehler ein.
Schlechte Sichtbarkeit über Endpunkte hinweg: Ohne ordnungsgemäße Sichtbarkeit können IT-Teams Stunden damit verbringen, nach veralteten Geräten zu suchen oder den Überblick über bestehende Endpunkte zu verlieren.
Wenn diese Faktoren zu Patch-Müdigkeit führen, können IT-Agenten ermüden und demoralisiert werden. Dies hat einen Kaskadeneffekt, der sich auf die Sicherheitslage einer Organisation, IT-Compliance und die betriebliche Effizienz auswirkt.
Warum traditionelle Patching-Methoden die Müdigkeit verschlimmern
Obwohl ältere Patch-Methoden und Tools darauf ausgelegt sind, das Patch-Management effizienter zu gestalten, können die falschen Tools tatsächlich die Patch-Ermüdung verschlimmern. Viele von ihnen bringen zusätzliche Herausforderungen oder Hindernisse mit sich, die den Patch-Prozess erschweren können.
Zum Beispiel sind viele Patching-Tools so eingestellt, dass sie in geplanten Patch-Zyklen laufen, die ein manuelles Nachfolgen erfordern, damit IT-Agenten doppelt überprüfen müssen, dass Patches ordnungsgemäß installiert wurden. Wenn sie zu lange zwischen Zyklen brauchen, kann das zusätzliche Arbeit verursachen, wenn ein wichtiger Patch zwischen den Zyklen herauskommt, während langsamere Plattformen, die auf Check-ins warten, auch repetitive Arbeitslasten erhöhen können.
In Umgebungen mit verschiedenen Betriebssystemen können einige Patching-Tools möglicherweise nicht jedes Gerät auf dem neuesten Stand halten, was dazu führt, dass Agenten mehrere Patching-Lösungen verwenden müssen, um alle Geräte abzudecken. Wenn die Lösungen keine automatisierte Patching-Unterstützung für Drittanbieter-Apps bieten, müssen IT-Agenten dennoch manuell sicherstellen, dass jeder Endpunkt aktualisiert wird, wenn neue Patches für die verwendeten Apps veröffentlicht werden.
Insgesamt können diese Faktoren die Patch-Müdigkeit weiter erhöhen, selbst wenn sie mit einer Lösung verwendet werden, die das Patchen erleichtern soll.
Wie Splashtop AEM Patch-Müdigkeit beseitigt
Da wir jetzt verstehen, was Patch-Müdigkeit verursacht, ist die nächste Frage: Wie bekämpfen wir sie?
Lösungen wie Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) helfen, die Patch-Müdigkeit zu verringern, indem sie den Patch-Prozess automatisieren. Dies beseitigt die sich wiederholenden, zeitaufwändigen und energiezehrenden Aspekte des Patchings, indem sie kontinuierlich und in Echtzeit auf Basis der von Ihnen definierten Patch- und Automatisierungsrichtlinien gehandhabt werden.
Splashtop AEM umfasst:
Echtzeit-Patching, das verfügbare Updates automatisch erkennt und über Endpunkte hinweg bereitstellt, ohne auf verzögerte Synchronisationszyklen zu warten.
Anpassbare, richtlinienbasierte Automatisierung mit Regeln für die Patch-Bereitstellung basierend auf Schweregrad, Softwaretyp, Gerätegruppen und Compliance-Anforderungen.
Drittanbieter-App-Patching zum Schutz häufiger Angriffsziele, wie Browser und Kollaborations-Apps, während die Notwendigkeit, Anwendungen auf Endpunkten manuell zu patchen, reduziert wird.
Plattformübergreifender Support für Windows und macOS von einer einzigen Konsole aus.
CVE-basierte Einblicke, die Teams helfen, hochriskante Bedrohungen zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben.
Vereinheitlichte Sichtbarkeit von einer einzigen Konsole aus, wodurch Raten und manuelle Überprüfung minimiert werden.
Schritt-für-Schritt: Wie Echtzeit-Patch-Automatisierung Müdigkeit reduziert
Wie können Sie also Splashtop AEM nutzen, um das Patchen zu automatisieren und Müdigkeit zu reduzieren? Splashtop AEM ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass es einfach einzurichten ist, Richtlinien zu erstellen und Ihre Endpunkte zu schützen. Befolgen Sie einfach diese einfachen Schritte:
Installieren Sie den Splashtop AEM-Agenten auf allen Endpunkten, die Sie verwalten möchten.
Verwenden Sie die Splashtop AEM-Konsole, um Patch-Richtlinien zu erstellen, einschließlich Regeln für das automatische Anwenden kritischer und hochpriorisierter Updates, und weisen Sie Richtlinien Gerätegruppen zu.
Überwachen Sie den Patch-Fortschritt über das Splashtop AEM-Dashboard und passen Sie Ihre Richtlinien bei Bedarf an.
Erstellen Sie Berichte, um die manuelle Nachverfolgung zu vermeiden und die IT-Compliance während einer Prüfung zu überprüfen.
Häufige Automatisierungsrichtlinien, die die IT-Arbeitslast reduzieren
Splashtop AEM gibt Administratoren die Flexibilität, Automatisierungsrichtlinien zu definieren, die konsequentes, Echtzeit-Patching über Windows und macOS hinweg durchsetzen und gleichzeitig regulatorische und interne Anforderungen einhalten. Häufige Richtlinientypen umfassen:
Null-Day-Reaktionsrichtlinien: Wenden Sie Patches für neu entdeckte Schwachstellen automatisch an, sobald sie verfügbar sind, um Expositionsfenster zu minimieren.
Priorisierung von CVE mit hoher Schwere: Nutzen Sie CVE-basierte Schwachstellenanalysen, um Patches für kritische und hochriskante Schwachstellen automatisch zu priorisieren.
Abteilungs- oder gruppenbasierte Richtlinien: Weisen Sie unterschiedliche Patching-Regeln basierend auf Abteilung, Gerätegruppe, Empfindlichkeitsgrad oder Compliance-Profil zu.
Patching-Richtlinien für Drittanbieter-Anwendungen: Stellen Sie sicher, dass unterstützte Drittanbieter-Apps wie Browser und Kollaborationstools automatisch aktualisiert werden, ohne Skripte oder manuelles Eingreifen.
Geplante Update-Fenster: Definieren Sie Wartungsfenster für Endpunkte, die kontrolliertes Patch-Timing benötigen und dennoch von der Automatisierung profitieren.
Richtlinienregeln basierend auf Risikoprofilen: Konfigurieren Sie maßgeschneidertes Patch-Verhalten basierend auf Gerätrisiko, Geschäftsauswirkungen oder betrieblichen Anforderungen, anstatt einer einzigen generellen Richtlinie.
Sicherheits- und Compliance-Vorteile der Patch-Automatisierung
Während die Reduzierung der Patch-Müdigkeit für Moral, Produktivität und Mitarbeiterbindung entscheidend ist, bringt sie auch Vorteile für Cybersicherheit und IT-Compliance. Indem Sie Patch-Automatisierung nutzen, um Müdigkeit zu reduzieren und Zeit für Ihre IT-Agenten freizugeben, erhalten Sie zusätzlichen Schutz und verbessern die Sicherheits-Compliance.
Erstens bietet die Patch-Automatisierung besseren Schutz vor Exploits, indem sie Patch-Verzögerungen reduziert und die Zeit zwischen der Veröffentlichung eines Patches und seiner Installation minimiert. Das sofortige Installieren kritischer Updates erleichtert auch das Leben der IT-Agenten, indem es die Bedrohungen reduziert, mit denen sie sich befassen müssen.
Automatisiertes Patch-Management hilft Unternehmen auch, ihre regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Viele Sicherheitsvorschriften verlangen, dass Unternehmen Sicherheits-Patches und andere Updates innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens installieren, und automatisiertes Patching mit benutzerdefinierten Richtlinien hilft sicherzustellen, dass jedes Gerät gemäß diesen Anforderungen aktualisiert wird.
Mit dem Reporting von Splashtop AEM können IT-Teams auch die Last der manuellen Dokumentation verringern. Splashtop AEM bietet verlässliche Prüfpfade und klare Dokumentation, die klare Patch-Status und Prüfpfade bieten, die Frameworks wie ISO 27001, PCI, SOC 2 und HIPAA-Compliance unterstützen.
Wie Automatisierung IT-Teams für strategischere Arbeiten freisetzt
Natürlich gibt es Vorteile der Automatisierung für IT-Teams, die mit reduzierter Müdigkeit einhergehen, und wir dürfen sie nicht übersehen. Die Automatisierung schafft auch Zeit, damit sich IT-Agenten auf kritische Probleme konzentrieren können, ohne ihre Ressourcen für das Management von Updates aufteilen zu müssen.
Das Automatisieren des Patch-Managements bedeutet, dass IT-Agenten keine Zeit mehr auf sich wiederholende manuelle Aktualisierungen verwenden müssen, unabhängig vom Betriebssystem oder Drittanbieter-Apps. Die gewonnene Zeit kann dann für die Fehlerbehebung und Unterstützung, die Vorbereitung auf Vorfälle und andere wichtige IT-Aufgaben genutzt werden, die sonst durch das Patch-Management verzögert worden wären.
Infolgedessen führt dies zu verbesserter Produktivität, reduzierter Überlastung und weniger Zeit für Wartungsarbeiten außerhalb der Arbeitszeiten. IT-Arbeit kann anstrengend und zeitraubend sein, daher kann der positive Einfluss der Beseitigung repetitiver manueller Aufgaben auf Effizienz, Moral und Mitarbeiterbindung nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Überwinden Sie die Patch-Müdigkeit mit Splashtop AEM
Verlieren Sie Ihr IT-Team nicht an Patch-Müdigkeit. Ein rechtzeitiges Patchen erfordert nicht, Ihre Agenten auszubrennen; alles, was Sie brauchen, ist eine Plattform wie Splashtop AEM, die durch Echtzeit-Automatisierung repetitive Arbeiten reduziert.
Splashtop AEM bietet Echtzeit-Einblicke in Schwachstellen durch CVE-basierte Analysen und KI-gestützte intelligente Aktionen. Seine Patch-Automatisierung stellt sicher, dass Geräte auf dem neuesten Stand und kontinuierlich geschützt bleiben, ohne dass manuelle Eingriffe von IT-Teams erforderlich sind, was Organisationen dabei hilft, sicher zu bleiben und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, während IT-Agenten Zeit gespart wird.
Splashtop AEM gibt IT-Teams die Werkzeuge und Technologien an die Hand, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies beinhaltet:
Automatisiertes Patching für OS-Updates und unterstützte Drittanbieter-Anwendungen.
KI-unterstützte intelligente Aktionen für schnellere Behebung.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die in Ihrem Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarverfolgung und -verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnungen und Sanierung zur automatischen Behebung von Problemen, bevor sie zu Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Werkzeuge wie Aufgabenmanager und Gerätemanager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit, die Patch-Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen? Testen Sie noch heute Splashtop AEM mit einer kostenlosen Testversion und erleben Sie die Vorteile der Patch-Automatisierung.