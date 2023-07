Den sicheren Zugriff verändern: Reale Anwendungen von Splashtop Secure Workspace

Dies ist der zweite Artikel in unserer Blogreihe zum sicheren Zugriff. Wenn Sie Yanlins Einführungsbeitrag, in dem die Grundlagen und Vision unseres sicheren Arbeitsbereichs erläutert werden, noch nicht gelesen haben, finden Sie IT hier: Transforming Secure Access with Splashtop Secure Workspace

Lösen realer Probleme mit Splashtop Secure Workspace

In meinem vorherigen Artikel habe ich die Grundlagen der umfassenden Architektur von Splashtop Secure Workspacedargelegt. Jetzt untersuchen wir, wie diese Architektur die realen Zugriffsherausforderungen unserer Kunden bewältigt. Außerdem zeige ich, wie traditionell komplexe IT-Probleme dank unseres robusten Grundgerüsts mühelos gelöst werden können.

In meinem nächsten Artikel werde ich die einzigartigen Funktionen unserer Secure Workspace-Lösung durch einen genaueren Blick auf ausgewählte Facetten unserer Benutzeroberfläche hervorheben. Aber werfen wir zunächst einen Blick auf vier reale Probleme, die Splashtop Secure Workspace löst.

Beispiel 1: Optimierung des Onboardings und Offboardings von Mitarbeitern

Herausforderung: Wie können wir den IT-Prozess für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter vereinfachen, ihnen Zugriff auf wichtige Anwendungen gewähren und diesen Zugriff schnell widerrufen, wenn sie das Unternehmen verlassen?

Aus dem Feedback unserer Kunden wissen wir, dass es IT oft Wochen dauern kann, bis neue Mitarbeiter Zugriff auf alle Anwendungen erhalten, die sie benötigen, um produktiv zu arbeiten. Obwohl Single-Sign-On-Systeme (SSO) wie Google Workspace oder Microsoft Azure AD (jetzt Entra ID) Webanwendungen authentifizieren können, machen sie es den IT nicht einfach, diese Anwendungen zu finden. Darüber hinaus gibt es keine einfache Lösung für On-Premise-Apps, die häufig in der Buchhaltung, im Finanzwesen und in der Technik verwendet werden, insbesondere für solche, die auf benutzerdefinierten Desktop-Clients basieren.

Erleichtern Sie das Onboarding mit Splashtop

Splashtop Secure Workspace verwandelt das Benutzer-Onboarding in einen nahtlosen und automatisierten Prozess, der durch die Aktivierung der Anmeldung in unserem Workspace oder über vorhandene SSO-Anmeldeinformationen erreicht wird. Wir versorgen den personalisierten Arbeitsbereich des Mitarbeiters sofort mit Anwendungen sowie Richtlinien für den Netzwerkzugriff, den Client-Status und die Verwaltung von Anmeldeinformationen und ermöglichen so eine sofortige Nutzung von überall, sei es im IT , zu Hause oder unterwegs.

Darüber hinaus unterstützt Splashtop Secure Workspace mitarbeitereigene Geräte in BYOD-Szenarien (Bring Your Own Device), indem es browserbasierten und mobilen Zugriff auf SaaS-Anwendungen bietet. Wir unterstützen gängige Desktop-Sharing-Protokolle wie RDP und VNC sowie Fernzugriffsprotokolle wie SSH und Telnet.

Vereinfachte Anwendungserkennung und -einführung

Der Secure Workspace-Desktop zeigt alle Anwendungen, zu denen Benutzer berechtigt sind, über eine einzige Benutzeroberfläche an, sodass Benutzer mit einem einzigen Klick alle Anwendungen anzeigen und sicher eine Verbindung zu ihnen herstellen können. Zu den Anwendungen gehören SaaS- und Unternehmensnetzwerkanwendungen (nicht Web), einschließlich solcher, die sich vor Ort oder in einem privaten Rechenzentrum befinden.

Der Secure Workspace verbessert das Netzwerkerlebnis durch die Verbindung mit einem der vielen Points of Presence (PoPs) und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Bereitstellung von Inhalten. Ein integrierter Passwort-Manager erleichtert den Zugriff, indem er die Anmeldeinformationen der Zielressource automatisch ausfüllt und es der IT ermöglicht, sichere Passwörter und die Verwendung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) durchzusetzen. Darüber hinaus können IT-Administratoren den Anwendungsstartprozess nach ihren Wünschen anpassen, z. B. die automatische Bereitstellung gemeinsam genutzter SMB-Laufwerke bei der Verbindung.

Schnelles und gründliches Mitarbeiter-Offboarding

Wenn es an der Zeit ist, die Bereitstellung von Benutzern aufzuheben, bietet Secure Workspace einen einzigen Kontrollpunkt, um den Zugriff auf alle Benutzergeräte und -anwendungen zu widerrufen, sodass IT- und Personalabteilungen beruhigt sein können.

Beispiel 2: Sicherer, VPN-freier Zugriff über Hybrid- und Multi-Clouds hinweg

Herausforderung: Wie können wir sicherstellen, dass Mitarbeiter sicheren Zugriff auf private Anwendungen (Web- oder benutzerdefinierte Clients) haben, sei es vor Ort, in entfernten Zweigstellen, in privaten Rechenzentren oder in virtuellen privaten Clouds (VPCs) wie AWS, Microsoft Azure, oder Google cloud Platform?

Normalerweise erfordert der Zugriff auf private Anwendungen und Ressourcen wie Netzwerkdateifreigaben VPN-Einrichtungen an diesen Standorten. Allerdings machen VPNs ganze Subnetzwerke für alle Remote-Benutzer zugänglich, was das Risiko von Cyberangriffen und dem Diebstahl wertvoller Daten erhöht. In komplexen Netzwerken verwenden IT-Teams manchmal mehrere VPN-Clients oder einen einzelnen Client mit einer Liste verschiedener VPN-Gateways zur Auswahl, was zu Verwirrung bei den Benutzern führt.

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit mit einer Alternative zum herkömmlichen VPN

Secure Workspace bietet einen Software-Connector, der den sicheren Zugriff von Mitarbeitern auf private Anwendungen und Ressourcen ermöglicht. Wir unterstützen mehrere Connector-Formfaktoren – von einer einfachen Windows-, Mac OS- oder Linux-Anwendung bis hin zu Docker-Containern, Kubernetes-Containern, virtuellen Maschinen oder Raspberry Pi.

Diese Connectors können in einem Cluster installiert werden, um Lastausgleich und Hochverfügbarkeit zu unterstützen. Nach der Installation stellt der Connector eine sichere Verbindung zu einem unserer PoPs her und minimiert so die Angriffsfläche Ihrer Unternehmensressourcen für potenzielle Angriffe.

Jede Anwendung, auf die über einen installierten Connector (oder ein Cluster von Connectors) zugegriffen werden kann, kann jetzt zum sicheren Arbeitsbereich Ihres Mitarbeiters hinzugefügt werden. Mit nur einem Klick wird das entsprechende Client- oder Browserfenster geöffnet und gleichzeitig eine sichere Verbindung zur privaten Anwendung hergestellt. Dieses vereinfachte Benutzererlebnis bleibt konsistent, unabhängig davon, ob die private Anwendung oder Ressource vor Ort, in privaten Rechenzentren oder in VPCs in öffentlichen Clouds installiert wird.

Komplexe Netzwerktopologien überwinden

Splashtop Secure Workspace erleichtert komplexe Netzwerkkonfigurationen, die VPN-Konfigurationen oft durcheinander bringen. Unsere Inside-Out-Verbindungsarchitektur funktioniert effektiv in Umgebungen mit mehreren Schichten von Firewalls, Routern und über NAT-Zonen (Network Address Translation) hinweg und verarbeitet auf transparente Weise überlappende IP-Bereiche.

Entwickler müssen nicht entscheiden, welche VPN-Endpunkte sie verwenden möchten, wenn sie eine Verbindung zu verschiedenen Servern in verschiedenen Clouds herstellen, die möglicherweise identische IP-Adressen verwenden. Mit Splashtop Secure Workspace ist ITso einfach wie Zeigen, Klicken und Verbinden. Außerdem können Entwickler gleichzeitig eine Verbindung zu all diesen Servern herstellen – eine Funktion, die mit VPN-Setups nicht möglich ist.

Beispiel 3: Sicherer und komfortabler Zugriff Dritter

Herausforderung: Wie können wir Nicht-Mitarbeitern (z. B. Wirtschaftsprüfern, Auftragnehmern und Lieferantenunterstützung) auf sichere und überprüfbare Weise vorübergehenden Zugriff auf private Unternehmensressourcen gewähren?

Die Bereitstellung eines sicheren Zugriffs Dritter ist eine große IT-Herausforderung. Der Prozess umfasst in der Regel die Erstellung temporärer Konten, die Unterstützung des Drittanbieters bei der Installation von VPN-Clients, die Einrichtung des VPN-Zugriffs auf die Zielressource und die anschließende Demontage der gesamten Einrichtung, sobald der Zugriff abgeschlossen ist. Trotz des Aufwands hinterlässt diese Methode oft einen schwachen Prüfpfad.

Ein ganzheitlicher Ansatz für den Zugriff Dritter

Secure Workspace bietet eine umfassende Lösung für den sicheren Zugriff Dritter. Organisationen können externen Parteien sicheren und kontrollierten Zugriff bieten und dabei Anmeldeinformationsverwaltung, Webbrowser-Unterstützung für Remote-Protokolle, sicheren Netzwerkzugriff und Sitzungsaufzeichnung in einer einzigen Lösung kombinieren.

Anwendungen können mit Auftragnehmern oder Prüfern über einen einfachen Zugangslink geteilt werden, der durch eine Passphrase geschützt ist (die über einen sicheren Kanal nach Wahl des Benutzers gesendet wird). Externe Benutzer benötigen lediglich einen gängigen unterstützten Browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox), um auf den Link zuzugreifen, die Passphrase einzugeben und Zugriff zu erhalten, ohne dass VPNs oder Zugriffskontrolllisten (ACL)-Konfigurationen erforderlich sind. Darüber hinaus können IT-Administratoren verschiedene privilegierte Rollen für den Zugriff zuweisen, ohne temporäre Benutzer bereitstellen zu müssen.

Optimale Sicherheit mit fein abgestimmten Kontrollen

Da wir uns der potenziellen Sicherheitsrisiken bewusst sind, die mit der Ermöglichung des Zugriffs Dritter einhergehen, haben wir mehrere Schutzmaßnahmen integriert. IT-Administratoren können Bedingungen wie Zeitpläne (um Aktivitäten außerhalb der Geschäftszeiten einzuschränken), Passphrasen oder andere Kriterien definieren, um den Zugriff weiter zu steuern und einzuschränken.

Administratoren behalten die volle Transparenz und Kontrolle über diese gemeinsamen Zugriffslinks und gewährleisten so Compliance und Sicherheit. Sie können Zugriffslinks aus Sicherheitsgründen jederzeit deaktivieren und laufende Sitzungen sofort beenden. Jedes Zugriffsereignis wird protokolliert und Secure Workspace bietet die Möglichkeit, jede Zugriffssitzung als Videodatei für spätere Prüfungen aufzuzeichnen.

Beispiel 4: Nutzung der IT-Automatisierung für Konsistenz und Effizienz

Herausforderung: Wie können wir die IT-Effizienz bei der Fernzugriffsverwaltung verbessern und Fehler durch Automatisierung reduzieren?

Viele IT-Organisationen haben mit Budgetbeschränkungen zu kämpfen, was zukunftsorientierte IT-Administratoren dazu veranlasst, sich der Automatisierung zuzuwenden. Die meisten herkömmlichen Zugriffslösungen unterstützen jedoch keine externen Programmierschnittstellen (APIs) und sind nicht für die Automatisierung konzipiert.

Begrüßen Sie die Zukunft mit Automatisierung mit Splashtop Secure Workspace

Splashtop Secure Workspace bietet moderne Automatisierungsfunktionen und gibt IT-Administratoren die Möglichkeit, den Fernzugriff auf bestimmte Ressourcen und Systeme auf sichere und effiziente Weise zu automatisieren. Unsere umfangreichen APIs und das Command Line Interface (CLI)-Tool ermöglichen Administratoren die Automatisierung einer Vielzahl von Fernzugriffskomponenten.

Diese umfassenden APIs gewährleisten eine nahtlose Integration zwischen Splashtop Secure Workspace und den vorhandenen Systemen und Anwendungen Ihres Unternehmens und bilden eine zusammenhängende IT-Infrastruktur.

Maximieren Sie die Effizienz und reduzieren Sie Fehler mit Splashtop Secure Workspace Automation

Durch die Nutzung dieser leistungsstarken APIs können IT-Administratoren programmgesteuert mit Splashtop Secure Workspace interagieren und so wichtige Aufgaben wie die Bereitstellung des Zugriffs, die Verwaltung von Authentifizierungsprozessen und die Konfiguration von Ressourceneinstellungen automatisieren. Diese Integration in bestehende Systeme rationalisiert Arbeitsabläufe, steigert die betriebliche Effizienz, verringert menschliche Fehler und steigert die Produktivität.

Darüber hinaus erweitert unser CLI-Tool den Umfang der Automatisierung noch weiter. IT-Administratoren können mit dem Tool sichere Verbindungen zu Remote-Zielen aufbauen und so Dienste aufrufen oder Befehle auf Remote-Systemen ausführen, genau wie bei der lokalen Netzwerkautomatisierung.

Was kommt als nächstes? Entdecken Sie die Benutzererfahrung mit Splashtop Secure Workspace

Wir haben verschiedene Anwendungsfälle für Splashtop Secure Workspace untersucht und gezeigt, wie wir die größten Herausforderungen bewältigen, mit denen IT-Teams heute konfrontiert sind. Wir hoffen, dass diese Erkenntnisse Sie dazu inspirieren, darüber nachzudenken, wie wir Sie unterstützen können. Um zu den Ersten zu gehören, die Secure Workspace erleben, melden Sie sich hier an.

In unserem nächsten Beitrag befassen wir uns mit den Besonderheiten unseres Produkts und seinen einzigartigen Eigenschaften.