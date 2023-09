Splashtop Secure Workspace gewinnt den Security Today Award 2023

Wenn es um digitale Zugangssicherheit geht, steht Splashtop stets an der Spitze, setzt sich für Innovationen ein und gewährleistet den größtmöglichen Schutz für unsere Benutzer.

Unser Engagement für diese Grundsätze wurde erneut auf großer Bühne gewürdigt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Splashtop Secure Workspace mit dem Security Today 2023 New Product of the Year Award in der Kategorie „Konvergenz und integrierte Softwarelösungen“ ausgezeichnet wurde.

Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur unser Engagement für Spitzenleistungen, sondern unterstreicht auch die transformative Wirkung von Splashtop Secure Workspace bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen des heutigen digitalen Zeitalters.

Über den Preis

Die Auszeichnung „Neues Produkt des Jahres“ von Security Today ist mehr als nur eine Anerkennung – sie ist ein Beweis für das unermüdliche Streben nach Exzellenz in der Sicherheitsbranche. Diese Auszeichnung feiert ihr 15-jähriges Bestehen und würdigt die herausragenden Produktentwicklungsleistungen von Herstellern von Sicherheitsausrüstung.

Ralph C. Jensen, der angesehene Herausgeber der Zeitschrift Security Today, bringt den Kern dieser Auszeichnung treffend auf den Punkt: „Im Bereich der Sicherheit ist Innovation von entscheidender Bedeutung.“ Denken Sie bei der Beurteilung neuer Sicherheitsprodukte daran, dass diese nicht nur den Herausforderungen von heute gerecht werden, sondern auch die Bedrohungen von morgen antizipieren sollten.“ Diese Perspektive unterstreicht den proaktiven und ganzheitlichen Ansatz, der bei der Entwicklung von Sicherheitsprodukten erforderlich ist, um sicherzustellen, dass sie sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen in kommerziellen und industriellen Umgebungen erfüllen.

Da die Gewinner in 43 Produktpreiskategorien ausgewählt wurden, ist die Anerkennung durch Security Today ein bedeutender Erfolg. Dies ist eine Bestätigung dafür, dass das Produkt die Industriestandards nicht nur erfüllt, sondern übertrifft und innovative und wesentliche Lösungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Schutz bietet. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, zu den wenigen Auserwählten zu gehören, die für ihre Beiträge zu diesem wichtigen Bereich geehrt werden.

Tauchen Sie tief in Splashtop Secure Workspace ein

Das digitale Zeitalter ist zwar voller Chancen, stellt Unternehmen aber auch vor einzigartige Herausforderungen. Von der Verwaltung einer Remote-Mitarbeiterschaft bis hin zur Bewältigung der Feinheiten der Multi-Cloud-Migration sind IT-Teams oft überlastet und müssen sich mit dem komplexen Netzwerkzugriff und der komplizierten Aufgabe der Verwaltung von Anmeldeinformationen und Geheimnissen auseinandersetzen.

Überwindung fragmentierter IT-Abläufe mit der konvergenten Architektur von Splashtop Secure Workspace

Im Mittelpunkt dieser Herausforderungen steht ein fragmentierter Ansatz für den IT-Betrieb. Viele Unternehmen jonglieren mit einer Vielzahl unzusammenhängender Lösungen – Identitätsmanagement-Tools, Fernzugriffssysteme, VPNs, Firewalls und geheime Tresore, um nur einige zu nennen.

Jedes davon arbeitet in seinem Silo und bietet begrenzte Einblicke in den breiteren Zugriffskontext. Dieser unzusammenhängende Ansatz beeinträchtigt ein nahtloses Benutzererlebnis und birgt erhebliche Sicherheitslücken. Da jede Komponente unabhängig agiert, wird die Durchsetzung konsistenter Sicherheitsrichtlinien auf breiter Front zu einer gewaltigen Aufgabe, die Unternehmen potenziellen Verstößen und Compliance-Risiken aussetzt.

Splashtop Secure Workspace begegnet diesen vielfältigen Herausforderungen. Im Kern bietet Splashtop Secure Workspace eine einzige konvergente Architektur, die alle Faktoren, die bei der Bereitstellung des Zugriffs eine Rolle spielen, ganzheitlich berücksichtigt. Unabhängig davon, ob ein Benutzer erfolgreich eine Verbindung zu einer Ressource oder einem Dienst herstellt, ist dies eine Bestätigung seiner korrekten Identität, Berechtigungen, Gerätekonformität, Netzwerkfunktionen und validierten Anmeldeinformationen.

Diese vernetzte Architektur stellt sicher, dass grundlegende Schichten, von Identität und Gerät bis hin zu Netzwerken und Geheimnissen, harmonisch funktionieren. Dieser Zusammenhalt sorgt für ein umfassendes Verständnis der Zugriffsanfragen und stellt sicher, dass Benutzer während ihrer gesamten Arbeitsreise unabhängig vom Standort ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Erlebnis genießen.

Zero Trust- und Zero Knowledge-Prinzipien

Basierend auf den Prinzipien von Zero Trust und Zero Knowledge geht Splashtop Secure Workspace noch einen Schritt weiter. Es ermöglicht Unternehmen, robuste Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen und so einen nahtlosen und sicheren Zugriff auf alle Anwendungen zu gewährleisten, egal ob vor Ort, in der Cloud oder SaaS.

Der wissensfreie Geheimspeicher von Splashtop Secure Workspace ist ein Beweis für unser Engagement für Sicherheit. Dieser Tresor bildet das Rückgrat des Passwort-Managers und der Privileged-Access-Management-Frontends von Splashtop und hilft bei der Verwaltung und Weitergabe von Geheimnissen wie Passwörtern, API-Schlüsseln und sogar Einmal-Tokens. Darüber hinaus erfolgt die On-Demand-Entschlüsselung direkt auf Ihrem Gerät und gewährleistet so den größtmöglichen Schutz Ihrer Anmeldeinformationen.

Einheitliche Richtlinien für eine optimierte Verwaltung

Splashtop Secure Workspace hört hier nicht auf. Es vereinfacht das Leben von IT-Administratoren, indem es ein einheitliches Richtliniensystem bietet. Von der Authentifizierung und Autorisierung bis hin zu Anwendungszugriffsbedingungen und Webfilterung können Richtlinien an einem konsolidierten Ort festgelegt und verwaltet werden. Dies gewährleistet standardisierte Zugriffsverwaltungspraktiken im gesamten Unternehmen. Darüber hinaus steuert die Lösung die Geräteregistrierung und ermöglicht gründliche zertifikatbasierte Prüfungen zur Validierung der Geräteidentitäten, wodurch ein seit langem bestehendes Problem vieler IT-Administratoren behoben wird.

Im Wesentlichen ist Splashtop Secure Workspace mehr als nur ein Produkt – es ist eine umfassende Lösung, die reale Zugriffsherausforderungen bewältigt, Prozesse rationalisiert und Sicherheit bei jedem Schritt gewährleistet. Ganz gleich, ob es darum geht, das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern zu vereinfachen, den VPN-freien Zugriff über verschiedene cloud Umgebungen hinweg zu sichern oder die IT-Automatisierung zu nutzen, Splashtop Secure Workspace ist wirklich ein Game-Changer in der Zugriffsverwaltung.

Warum sich Splashtop Secure Workspace auszeichnet

Was zeichnet Splashtop Secure Workspace in einem mit Zugangslösungen gesättigten Markt wirklich aus?

Ganzheitlicher Ansatz zur Sicherheit

Der ganzheitliche Ansatz von Splashtop Secure Workspace ist der Grundstein. Während sich viele Lösungen auf isolierte Sicherheitsaspekte konzentrieren, bietet unser Produkt eine umfassende Sicht und integriert verschiedene Komponenten in ein einziges, zusammenhängendes System. Diese vernetzte Architektur eliminiert die Silos, die den IT-Betrieb häufig behindern, und sorgt so für ein nahtloses Benutzererlebnis ohne Beeinträchtigung der Sicherheit.

Benutzerzentriertes Design

Wir legen großen Wert auf die Zufriedenheit der Benutzer, indem wir den kontinuierlichen Zugriff der Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort sicherstellen und ein umfassendes, qualitativ hochwertiges Erlebnis bieten. Dieser Fokus auf das Benutzererlebnis, kombiniert mit robusten Sicherheitsmaßnahmen, schafft die perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und Schutz.

Robuste Sicherheitsmaßnahmen

Basierend auf den Prinzipien „Zero Trust“ und „Zero Knowledge“ bietet Splashtop Secure Workspace ein beeindruckendes Sicherheits-Framework. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer von jedem Gerät aus sicher auf jede Anwendung zugreifen können und dabei wissen, dass ihre Daten und Anmeldeinformationen jederzeit geschützt sind.

Bewältigung realer Herausforderungen

Was Splashtop Secure Workspace wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, reale Herausforderungen direkt anzugehen. Von der Rationalisierung des Onboardings und Offboardings von Mitarbeitern bis hin zur Sicherung des Zugriffs Dritter und der Nutzung der IT-Automatisierung – unsere Lösung behebt die Schwachstellen, mit denen viele Unternehmen täglich zu kämpfen haben.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Secure Workspace

In der dynamischen Welt der digitalen Sicherheit ist es nicht nur ein Ziel, immer einen Schritt voraus zu sein, sondern eine Notwendigkeit. Bei Splashtop hat uns unser unerschütterliches Engagement für Innovation, Benutzererfahrung und robuste Sicherheitsmaßnahmen immer dazu angetrieben, Grenzen zu überschreiten und neue Maßstäbe zu setzen. Die Anerkennung von Splashtop Secure Workspace durch Security Today ist nicht nur eine Auszeichnung; Es ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und die Vision unseres Teams.

Für diejenigen, die von den Möglichkeiten von Splashtop Secure Workspace fasziniert sind und sein transformatives Potenzial erkunden möchten, laden wir Sie ein, tiefer einzutauchen. Entdecken Sie, wie unsere preisgekrönte Lösung Ihren Ansatz für digitale Sicherheit und Zugriffsverwaltung neu definieren kann.

