Schnellsupport: Fernunterstützung für Windows, Mac, iOS & Android

Was ist Schnellsupport?

Quick Support ist eine Lösung für den Remote-Zugriff auf Computer und mobile Geräte, um Support bereitzustellen, wenn kein unbeaufsichtigtes Support-Agent-Programm auf dem Gerät ausgeführt wird.

Wie funktioniert Schnellsupport?

Beim Schnellsupport lädt der Endbenutzer in der Regel ein kleines Programm herunter und führt, das einen Zugangscode anzeigt. Der Benutzer gibt den Zugriffscode an den Techniker weiter. Der Techniker gibt ihn in seine Anwendung ein und kann dann per Fernzugriff auf den Computer oder das Gerät zugreifen, den Bildschirm anzeigen und den Computer oder das Gerät fernsteuern (sofern das Betriebssystem dies zulässt).

Welches sind die beliebtesten Lösungen für Schnellsupport?

Einige der beliebten Tools für die Bereitstellung von schnellem Support sind Splashtop SOS , TeamViewer, GoToAssist und LogMeIn Rescue. Diese Lösungen funktionieren alle auf ähnliche Weise und sind nützlich für MSPs (Managed Service Provider), IT- und Support-Teams, die Benutzer und Power-User unterstützen, die ihren Freunden und Familien helfen.

Warum ist Splashtop SOS die beste Wahl für Schnellsupport?

Toller Preis. Splashtop SOS beginnt bei €189 pro Techniker pro Jahr oder etwas mehr, um unbeaufsichtigten Computersupport hinzuzufügen. Andere kosten im Vergleich zu SOS das Drei-, Vier- oder Fünffache. Möglichkeit zur Unterstützung von Windows, Mac, iOS und Android im Basispaket mit einem kostenlosen mobilen Add-on enthalten . Andere beschränken Sie auf die Remoteunterstützung von Computern in ihrem Basispaket und berechnen bis zu 1.579,20 USD pro Jahr nur für ihr mobiles Add-on. Vertrauenswürdige Technologie , die von mehr als 30 Millionen Benutzern für den Fernzugriff auf Computer verwendet wird. Gesichert und geladen.

Wie ist es, mit Splashtop SOS schnellen Support zu leisten?

Sie können mit einer kostenlosen 14 -tägigen Testversion beginnen und diesen Schritten folgen.

Aus der Sicht des Technikers/Supportagenten:

Installieren Sie die Splashtop Business-App für SOS auf Ihrem Computer oder Mobilgerät (verfügbar für Windows, Mac, iOS, Android und mehr) Melden Sie sich mit Ihrem SOS-Konto oder SOS-Testkonto an Klicken Sie auf das +SOS-Symbol in der Symbolleiste und es öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie den Sitzungscode eingeben können (mittleres Bild unten). Weisen Sie Ihren Kunden/Benutzer an, die SOS-App über den in Ihrer Splashtop-App angezeigten Download-Link herunterzuladen und auf seinem Gerät auszuführen, oder Sie können ihm eine benutzerdefinierte App mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Farbe und Ihrem Text zur Verfügung stellen. Sie führen die App aus (linkes Bild unten), geben Ihnen den Code, Sie geben ihn in Ihre App ein und erhalten Fernzugriff auf ihren Windows- oder Mac-Computer oder ihr iOS- oder Android-Gerät. Sie können Computer und viele Android-Geräte fernsteuern. Bei iOS-Geräten können Sie deren Bildschirm in Echtzeit anzeigen, während Sie sie durch die Support-Schritte führen, aber Apple erlaubt keine Fernsteuerung.

So sieht es aus, um schnellen Support auf einem mobilen Gerät bereitzustellen:

Rechts oben in der Bildschirmansicht sehen Sie die Symbolleiste. Es gibt eine ähnliche Symbolleiste, wenn Sie aus der Ferne auf einen Computer zugreifen/ ihn steuern. Über die Symbolleiste haben Sie einfachen Zugriff auf Ihre zusätzlichen Quick-Support-Tools, darunter:

Umschalten zwischen Monitoren, wenn Sie remote auf ein System mit mehreren Monitoren zugreifen

Dateiübertragung zwischen Geräten

Chatten Sie mit einem entfernten Computer

Bildschirmskalierung/-größe und FPS-Streamingqualität

Starten Sie jetzt mit Schnellsupport

Erfahren Sie mehr über Splashtop SOS und starten Sie eine kostenlose Testversion >>