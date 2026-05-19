Schnellsupport: Fernunterstützung für Windows, Mac, iOS & Android

Was ist Schnellsupport?
Quick Support ist eine Lösung für den Remote-Zugriff auf Computer und mobile Geräte, um Support bereitzustellen, wenn kein unbeaufsichtigtes Support-Agent-Programm auf dem Gerät ausgeführt wird.
Wie funktioniert Schnellsupport?
Beim Schnellsupport lädt der Endbenutzer in der Regel ein kleines Programm herunter und führt, das einen Zugangscode anzeigt. Der Benutzer gibt den Zugriffscode an den Techniker weiter. Der Techniker gibt ihn in seine Anwendung ein und kann dann per Fernzugriff auf den Computer oder das Gerät zugreifen, den Bildschirm anzeigen und den Computer oder das Gerät fernsteuern (sofern das Betriebssystem dies zulässt).
Welches sind die beliebtesten Lösungen für Schnellsupport?
Einige der beliebtesten Tools für Schnellsupport sind Splashtop Remote Support, TeamViewer, GoToAssist und LogMeIn Rescue. Diese Lösungen funktionieren alle auf ähnliche Weise und sind nützlich für MSPs (Managed Service-Anbieter), IT und Support-Teams, die Benutzer unterstützen, sowie Power-User, die ihren Freunden und Familien helfen.
Warum ist Splashtop Remote Support die beste Wahl für Schnellsupport?
Toller Preis. Splashtop Remote Support beginnt bei 244 € pro Techniker pro Jahr oder etwas mehr, um unbeaufsichtigte Computerunterstützung hinzuzufügen. Andere kosten 3x, 4x und sogar 5x oder mehr im Vergleich zu Splashtop Remote Support.
Fähigkeit, Windows, Mac, iOS und Android im Basispaket zu unterstützen, mit einem kostenlosen mobilen Add-On enthalten. Andere beschränken Sie darauf, nur Computer in ihrem Basispaket fernzuwarten und berechnen bis zu 1.579,20 $ pro Jahr nur für ihr mobiles Add-on.
Vertrauenswürdige Technologie, die von mehr als 30 Millionen Nutzern für Fernzugriff auf Computer genutzt wird. Sicher und geschützt.
Wie ist es, mit Splashtop Remote Support Schnellsupport zu leisten?
Sie können mit einer kostenlosen Testversion beginnen und diese Schritte befolgen.
Aus der Sicht des Technikers/Supportagenten:
Installieren Sie die Splashtop Business-App für SOS auf Ihrem Computer oder Mobilgerät (verfügbar für Windows, Mac, iOS, Android und mehr)
Melden Sie sich mit Ihrem SOS-Konto oder SOS-Testkonto an
Klicken Sie auf das +SOS-Symbol in der Symbolleiste und es öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie den Sitzungscode eingeben können (mittleres Bild unten).
Weisen Sie Ihren Kunden/Benutzer an, die SOS-App über den in Ihrer Splashtop-App angezeigten Download-Link herunterzuladen und auf seinem Gerät auszuführen, oder Sie können ihm eine benutzerdefinierte App mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Farbe und Ihrem Text zur Verfügung stellen.
Sie starten die App (linkes Bild unten), geben Ihnen den Code, Sie geben ihn in Ihre App ein und Sie erhalten Fernzugriff auf ihren Windows- oder Mac-Computer oder iOS- oder Android-Gerät. Sie können Computer und viele Android-Geräte aus der Ferne steuern. Für iOS-Geräte können Sie ihren Bildschirm in Echtzeit sehen, während Sie sie durch die Support-Schritte führen, aber Apple erlaubt keine Fernsteuerung.
So sieht es aus, um schnellen Support auf einem mobilen Gerät bereitzustellen:
Rechts oben in der Bildschirmansicht sehen Sie die Symbolleiste. Es gibt eine ähnliche Symbolleiste, wenn Sie aus der Ferne auf einen Computer zugreifen/ ihn steuern. Über die Symbolleiste haben Sie einfachen Zugriff auf Ihre zusätzlichen Quick-Support-Tools, darunter:
Umschalten zwischen Monitoren, wenn Sie remote auf ein System mit mehreren Monitoren zugreifen
Dateiübertragung zwischen Geräten
Chatten Sie mit einem entfernten Computer
Bildschirmskalierung/-größe und FPS-Streamingqualität