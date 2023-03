Fast drei Viertel der Schüler/Studierenden in den USA wollen auch weit nach der Pandemie nicht auf das Fernlernen verzichten. Das ist eine riesige Mehrheit, auf die wir achten sollten, wenn wir den Wünschen des Marktes folgen wollen.

Was sind also einige der Vor- und Nachteile des Fernunterrichts aus Sicht der Bildungseinrichtungen?

Dieser Artikel führt die Idee des Fernlernens näher aus. Er wird dir helfen, die Vor- und Nachteile dieser Bildungsmethode zu verstehen. Beim Lesen wirst du verstehen, wie Tools wie Remote-Desktop-Software dir dabei helfen können, das Fernlernen optimal zu nutzen.

Es gibt viele Vor- und Nachteile für Bildungseinrichtungen, die darüber nachdenken, Fernunterricht zu integrieren. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Vorteile

Erhöhte Flexibilität

Einsparungen

Zugänglichkeit

Nachteile

Fehlende soziale Interaktion

Technische Herausforderungen

Probleme bei der Überwachung und Bewertung der Fortschritte der Lernenden

Schwierigkeiten bei der individuellen Betreuung

Vorteile des Fernlernens für Bildungseinrichtungen

Im Folgenden werden einige der positiven Aspekte erläutert, die Fernunterricht für deine Einrichtung bedeuten kann. Darüber hinaus gibt es viele weitere Gründe, die für Fernunterricht sprechen.

Flexibilität

Wenn du Fernunterricht nutzt, wird die Art und Weise der Interaktion mit deinem Unterricht viel flexibler. Diese Form des Unterrichts bietet Vorteile für Lernende, die Schwierigkeiten damit haben, mit einem wöchentlichen Unterrichtsplan Schritt zu halten. Sie können von überall aus lernen, sind also nicht an den Standort der Bildungseinrichtung gebunden.

Diese Freiheit gibt Studierenden mit geringeren finanziellen Mitteln oder mit besonderen familiären Situationen bessere Möglichkeiten, am Unterricht teilzunehmen. So werden sie nicht beim Lernen abgehängt.

Lehrkräfte haben außerdem mehr Gewissheit bezüglich der Teilnahme. Sie können bei Bedarf sogar aus der Ferne eingreifen. Sie haben darüber hinaus viel mehr Freiheit bei der Gestaltung des Unterrichts, da sie Videos, interaktive Tools oder sogar Audioquellen wie Podcasts verwenden können.

Einsparungen

Eine Einrichtung kann langfristig viel Geld sparen, wenn sie nicht für Gebäude und deren Instandhaltung zahlen muss.

Wenn eine Institution viele Studierende in ländlichen Gebieten hat, kann der Transport zu und von ihrem Lernort viel Geld kosten. Durch Online-Unterricht können diese Kosten deutlich gesenkt werden.

Außerdem werden Kosten für Verbrauchsmaterialien gespart, die von den Studierende verwendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit für ausgedruckte Materialien, noch sind Lehrbücher nötig. Die Studierenden können alle ihre Aufgaben über eine webbasierte Interaktion erledigen.

Zugänglichkeit

Fernunterricht ist für diejenigen, die zusätzliche Bedürfnisse haben, wenn es um den Zugang zu Bildung geht, auf verschiedene Arten von Vorteil.

Erstens können diejenigen mit weniger traditionellen Lebensumständen, etwa weil sie Geschwister oder Eltern unterstützen, leichter am Unterricht teilnehmen. Es ist sowohl für sie selbst als auch für die Lehrkräfte einfacher, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Fernunterricht kann viele der Barrieren beseitigen, mit denen Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu den Räumlichkeiten von Bildungseinrichtungen konfrontiert werden. Sie müssen weder den Weg zur Einrichtung bewältigen noch sich in einer Umgebung aufhalten, die ihre geistige oder körperliche Gesundheit gefährden könnte.

Studierende mit geringen finanziellen Mitteln, für die es möglicherweise ein Problem darstellt, die Kosten für die Anreise oder den Kauf von Materialien zu bewältigen, können diese Hindernisse durch den Einsatz von Fernunterricht und Online-Support-Tools überwinden.

Nachteile des Fernunterrichts für Bildungseinrichtungen

Das Konzept des Fernunterrichts hat jedoch auch einige Nachteile.

Fehlende soziale Interaktion

Fernunterricht bietet weniger Möglichkeiten für persönlichen Kontakt. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Lernende eine Beziehung zu anderen Studierenden und Lehrkräften aufbauen.

Darüber hinaus ist es oft viel schwieriger zusammenzuarbeiten, wenn man nicht schnell interagieren kann. Dadurch werden die Möglichkeiten von Lehrkräften bei der Umsetzung von Gruppenaufgaben begrenzt.

Weitere Probleme können dadurch entstehen, dass Lernende in Bildungseinrichtungen oft intensive soziale Unterstützung benötigen. Solche Bildungssysteme sind für viele neue Erfahrungen, und manche Menschen brauchen in diesem Zusammenhang Hilfe in Bezug auf ihr geistiges Wohlbefinden.

Technische Herausforderungen

Probleme wie Internetausfälle und Gerätefehler können die Fähigkeit von Lernenden, sich am Fernunterricht zu beteiligen, erheblich beeinträchtigen. Ebenso kann die Entfernung es zu einer noch größeren Herausforderung für die Institution machen, Probleme zu beheben, mit denen Fernlerndende möglicherweise konfrontiert sind.

Weiterhin ist es wichtig, sicherzustellen, dass Lernende und Lehrkräfte vor Cybersicherheitsbedrohungen geschützt sind. Es muss sichergestellt sein, dass die von Studierenden und Lehrkräften verwendeten Softwaretools ihre Daten und die Daten der Bildungseinrichtung schützen.

Probleme bei der Überwachung und Bewertung der Fortschritte der Lernenden

Da die Lehrkräfte nicht die Bildschirme aller Lernenden sehen können, können sie deren Fortschritte nicht beurteilen. Es kann zum Beispiel passieren, dass Lernende dem Unterricht nicht mehr folgen können, weil sie etwas falsch verstanden haben, dies aber nicht zur Sprache bringen. An einem physischen Ort fällt der Lehrkraft dies oft auf, und die Lernenden stellen Dinge eher in Frage.

Schwierigkeiten bei der individuellen Betreuung

Lernende haben viele verschiedene Lernstilen und unterschiedliche Bedürfnisse. In einer realen Situation wäre eine Lehrkraft in der Lage, sich während einer Unterrichtsstunde mit einem einzelnen Schüler zu beschäftigen und mit diesem persönlich über ein Problem zu sprechen. Das ist in einem Online-Format viel schwieriger, da alle mithören, wenn du etwas sagst.

Die Lehrkraft kann sich zwar nach dem Unterricht Zeit für einzelne Lernende nehmen, jedoch ist dies nicht immer der beste Zeitpunkt.

Vorteile von Fernzugriffssoftware für Fernunterricht

Die Verwendung von Remote-Desktop-Software kann sowohl Lernenden als auch Lehrkräften helfen, die Vorteile des Fernlernens optimal zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen zu meistern. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.

Fernzugriff auf Computer einer Einrichtung

Ohne Zugriff auf bestimmte Computerressourcen der Bildungseinrichtung kann es für Lernende sehr schwierig sein, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Remote-Desktop-Software ermöglicht Lernenden den Fernzugriff auf die Computer der Bildungseinrichtung von überall aus.

Eine Bildungseinrichtung verfügt möglicherweise über fortschrittliche Software, die nicht allen zur Verfügung steht. Beispielsweise können sich möglicherweise nicht alle Lernenden ein Abonnement für die Multimedia-Software leisten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Mit Fernzugriff können sie trotzdem auf die Software auf den Schulcomputern zugreifen.

Die Geräte der Lernenden für den Fernunterricht nutzen

Ein großer Vorteil eines guten Fernzugriffstools wie den Bildungslösungen von Slashtop besteht darin, dass Lernende jedes Gerät für den Fernzugriff auf die Computer der Bildungseinrichtung verwenden können. Dazu gehören ihre eigenen Laptops, Tablets und Smartphones.

Mit Splashtop können Lernende von ihren Windows-, Mac-, iOS-, Android- und sogar Chromebook-Geräten aus auf Schulcomputer zugreifen.

Dies verbessert sowohl die Flexibilität als auch die Zugänglichkeit, indem den Lernenden ermöglicht wird, von den Geräten, die sie bereits haben, auf die Computerressourcen der Bildungseinrichtung zuzugreifen. Es besteht keine Notwendigkeit, zusätzliche Geräte zu kaufen. Auch für Bildungseinrichtungen können dadurch Kosten eingespart werden, da keine Geräte mehr bereitgestellt werden müssen.

Technische Herausforderungen meistern

Die richtige Fernzugriffslösung für das Fernlernen sollte dir helfen, technische Herausforderungen zu meistern, nicht sie zu vergrößern. Deshalb bietet Splashtop:

Einfache Bereitstellung durch die IT

Einfache Einrichtung und Nutzung durch die Lernenden

Hohe Sicherheit und Einhaltung des FERPA

Fazit

Sowohl Remote-Lernen als auch Remote-Desktop-Software können ein großer Segen für jede Bildungseinrichtung sein. Es gibt zwar einige Nachteile, aber die Anzahl der Vorteile, die sich daraus für deine Institution ergeben würden, überwiegen. Daher solltest du damit beginnen, in Remote-Desktop-Lösungen zu investieren, die deine Mitarbeitenden und Lernenden unterstützen können.

Anwendungen wie Splashtop bieten dir, was du brauchst. Sie ermöglichen den Lernenden den Zugriff auf Schulcomputer, ohne dass sie sich am selben physischen Standort befinden müssen.

Dies kann Menschen helfen, die nicht dorthin gelangen können, die nicht über die Mittel verfügen, um auf die benötigte Software zuzugreifen, die nicht über die Hardware verfügen, um die erforderlichen Anwendungen auszuführen, und vielen anderen Gruppen. Gleichzeitig können Lehrkräfte Tools wie diese verwenden, um sowohl sich selbst als auch diejenigen, die sie unterrichten, zu unterstützen.

