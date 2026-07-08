Fast drei Viertel der Schüler/Studierenden in den USA wollen auch weit nach der Pandemie nicht auf das Fernlernen verzichten. Das ist eine riesige Mehrheit, auf die wir achten sollten, wenn wir den Wünschen des Marktes folgen wollen.
Was sind also einige der Vor- und Nachteile des Fernunterrichts aus Sicht der Bildungseinrichtungen?
Dieser Artikel wird die Idee des Fernlernens erweitern. Es wird Ihnen helfen, die Vorteile und Nachteile zu verstehen, wenn Sie es als Methode der Bildung in Zukunft untersuchen. Während Sie weiterlesen, werden Sie verstehen, wie Tools wie Remote-Desktop-Software Ihnen helfen können, Fernlernen optimal zu nutzen.
Es gibt viele Vor- und Nachteile für Bildungseinrichtungen, die vielleicht auf Fernunterricht ausweiten möchten. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Vorteile
Erhöhte Flexibilität
Einsparungen
Zugänglichkeit
Nachteile
Fehlende soziale Interaktion
Technische Herausforderungen
Probleme bei der Überwachung und Bewertung der Fortschritte der Lernenden
Schwierigkeiten bei der individuellen Betreuung
Vorteile des Fernlernens für Bildungseinrichtungen
Dies sind einige der Vorteile, wenn es darum geht, das Fernlernen in Ihre Organisation zu bringen. Dies sind nicht alle Gründe, und es gibt noch viele mehr.
Flexibilität
Wenn Sie Fernunterricht nutzen, werden die Interaktion der Teilnehmenden an Ihren Kursen viel flexibler. Diese Form des Unterrichts bietet Vorteile für Lernende, die Schwierigkeiten damit haben, mit einem wöchentlichen Unterrichtsplan Schritt zu halten. Sie können von überall aus lernen, sind also nicht an den Standort der Bildungseinrichtung gebunden.
Diese Freiheit gibt Studierenden mit geringeren finanziellen Mitteln oder mit besonderen familiären Situationen bessere Möglichkeiten, am Unterricht teilzunehmen. So werden sie nicht beim Lernen abgehängt.
Lehrkräfte haben außerdem mehr Gewissheit bezüglich der Teilnahme. Sie können bei Bedarf sogar aus der Ferne eingreifen. Sie haben darüber hinaus viel mehr Freiheit bei der Gestaltung des Unterrichts, da sie Videos, interaktive Tools oder sogar Audioquellen wie Podcasts verwenden können.
Einsparungen
Eine Einrichtung kann langfristig viel Geld sparen, wenn sie nicht für Gebäude und deren Instandhaltung zahlen muss.
Wenn eine Institution viele Studierende in ländlichen Gebieten hat, kann der Transport zu und von ihrem Lernort viel Geld kosten. Durch Online-Unterricht können diese Kosten deutlich gesenkt werden.
Außerdem werden Kosten für Verbrauchsmaterialien gespart, die von den Studierende verwendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit für ausgedruckte Materialien, noch sind Lehrbücher nötig. Die Studierenden können alle ihre Aufgaben über eine webbasierte Interaktion erledigen.
Zugänglichkeit
Fernunterricht ist für diejenigen, die zusätzliche Bedürfnisse haben, wenn es um den Zugang zu Bildung geht, auf verschiedene Arten von Vorteil.
Erstens können diejenigen mit weniger traditionellen Lebensumständen, etwa weil sie Geschwister oder Eltern unterstützen, leichter am Unterricht teilnehmen. Es ist sowohl für sie selbst als auch für die Lehrkräfte einfacher, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Fernunterricht kann viele der Barrieren beseitigen, mit denen Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu den Räumlichkeiten von Bildungseinrichtungen konfrontiert werden. Sie müssen weder den Weg zur Einrichtung bewältigen noch sich in einer Umgebung aufhalten, die ihre geistige oder körperliche Gesundheit gefährden könnte.
Studierende mit geringen finanziellen Mitteln, für die es möglicherweise ein Problem darstellt, die Kosten für die Anreise oder den Kauf von Materialien zu bewältigen, können diese Hindernisse durch den Einsatz von Fernunterricht und Online-Support-Tools überwinden.
Nachteile des Fernunterrichts für Bildungseinrichtungen
Das Konzept des Fernunterrichts hat jedoch auch einige Nachteile.
Fehlende soziale Interaktion
Fernunterricht bietet weniger Möglichkeiten für persönlichen Kontakt. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Lernende eine Beziehung zu anderen Studierenden und Lehrkräften aufbauen.
Darüber hinaus ist es oft viel schwieriger zusammenzuarbeiten, wenn man nicht schnell interagieren kann. Dadurch werden die Möglichkeiten von Lehrkräften bei der Umsetzung von Gruppenaufgaben begrenzt.
Ein weiterer Grund, warum dies ein Problem sein kann, ist, dass diejenigen, die Bildung erhalten, oft starke soziale Unterstützung benötigen. Solche Bildungssysteme sind für viele neue Erfahrungen, und einige Menschen benötigen Unterstützung für ihr geistiges Wohlbefinden.
Technische Herausforderungen
Probleme wie Internetausfälle und Gerätefehler können die Fähigkeit von Lernenden, sich am Fernunterricht zu beteiligen, erheblich beeinträchtigen. Ebenso kann die Entfernung es zu einer noch größeren Herausforderung für die Institution machen, Probleme zu beheben, mit denen Fernlerndende möglicherweise konfrontiert sind.
Weiterhin ist es wichtig, sicherzustellen, dass Lernende und Lehrkräfte vor Cybersicherheitsbedrohungen geschützt sind. Es muss sichergestellt sein, dass die von Studierenden und Lehrkräften verwendeten Softwaretools ihre Daten und die Daten der Bildungseinrichtung schützen.
Probleme bei der Überwachung und Bewertung der Fortschritte der Lernenden
Da die Lehrkräfte nicht die Bildschirme aller Lernenden sehen können, können sie deren Fortschritte nicht beurteilen. Es kann zum Beispiel passieren, dass Lernende dem Unterricht nicht mehr folgen können, weil sie etwas falsch verstanden haben, dies aber nicht zur Sprache bringen. An einem physischen Ort fällt der Lehrkraft dies oft auf, und die Lernenden stellen Dinge eher in Frage.
Schwierigkeiten bei der individuellen Betreuung
Lernende haben viele verschiedene Lernstilen und unterschiedliche Bedürfnisse. In einer realen Situation wäre eine Lehrkraft in der Lage, sich während einer Unterrichtsstunde mit einem einzelnen Schüler zu beschäftigen und mit diesem persönlich über ein Problem zu sprechen. Das ist in einem Online-Format viel schwieriger, da alle hören, wenn Sie etwas sagen.
Die Lehrkraft kann sich zwar nach dem Unterricht Zeit für einzelne Lernende nehmen, jedoch ist dies nicht immer der beste Zeitpunkt.
Vorteile von Fernzugriffssoftware für Fernunterricht
Die Verwendung von Remote-Desktop-Software kann sowohl Lernenden als auch Lehrkräften helfen, die Vorteile des Fernlernens optimal zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen zu meistern. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.
Fernzugriff auf Computer einer Einrichtung
Ohne Zugriff auf bestimmte Computerressourcen der Bildungseinrichtung kann es für Lernende sehr schwierig sein, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Remote-Desktop-Software ermöglicht Lernenden den Fernzugriff auf die Computer der Bildungseinrichtung von überall aus.
Eine Bildungseinrichtung verfügt möglicherweise über fortschrittliche Software, die nicht allen zur Verfügung steht. Beispielsweise können sich möglicherweise nicht alle Lernenden ein Abonnement für die Multimedia-Software leisten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Mit Fernzugriff können sie trotzdem auf die Software auf den Schulcomputern zugreifen.
Die Geräte der Lernenden für den Fernunterricht nutzen
Ein großer Vorteil eines guten Fernzugriffstools für Bildungseinrichtungen, wie den Bildungslösungen von Splashtop, ist, dass Schüler und Studierende jedes beliebige Gerät nutzen können, um per Fernzugriff auf Laborcomputer zuzugreifen. Dazu gehören ihre eigenen Laptops, Tablets und Telefone.
Mit Splashtop können Lernende von ihren Windows-, Mac-, iOS-, Android- und sogar Chromebook-Geräten aus auf Schulcomputer zugreifen.
Dies verbessert sowohl die Flexibilität als auch die Zugänglichkeit, indem den Lernenden ermöglicht wird, von den Geräten, die sie bereits haben, auf die Computerressourcen der Bildungseinrichtung zuzugreifen. Es besteht keine Notwendigkeit, zusätzliche Geräte zu kaufen. Auch für Bildungseinrichtungen können dadurch Kosten eingespart werden, da keine Geräte mehr bereitgestellt werden müssen.
Technische Herausforderungen meistern
Die richtige Fernzugriffslösung für das Fernlernen sollte Ihnen helfen, technische Herausforderungen zu überwinden, anstatt sie zu verschärfen. Deshalb ist Splashtop:
Einfache Bereitstellung durch die IT
Einfache Einrichtung und Nutzung durch die Lernenden
Fazit
Sie können sehen, wie sowohl Fernlernen als auch Remote-Desktop-Software ein großer Vorteil für jede Bildungseinrichtung sein können. Während es einige Nachteile gibt, überwiegen die Vorteile, die Sie durch die Zulassung in Ihrer Institution gewinnen würden, diese. Daher sollten Sie beginnen, in Remote-Desktop-Lösungen zu investieren, die Ihr Personal und Ihre Schüler stärken können.
Anwendungen wie Splashtop bieten Ihnen, was Sie benötigen. Sie ermöglichen Lernenden den Zugriff auf Schulcomputer, ohne dass sie an demselben physischen Standort sein müssen.
Dies kann Menschen helfen, die nicht dorthin gelangen können, die nicht über die Mittel verfügen, um auf die benötigte Software zuzugreifen, die nicht über die Hardware verfügen, um die erforderlichen Anwendungen auszuführen, und vielen anderen Gruppen. Gleichzeitig können Lehrkräfte Tools wie diese verwenden, um sowohl sich selbst als auch diejenigen, die sie unterrichten, zu unterstützen.
Splashtop kostenlos ausprobieren
Da Fernunterricht sowohl für Universitäten als auch für Studierende eine Bereicherung ist, möchten Sie sich vielleicht selbst davon überzeugen. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass Sie das beste Werkzeug für den Job haben. Hier kommt Splashtop ins Spiel.
Unsere Remote-Desktop-Software vereint viele der bestmöglichen Funktionen. Sie trägt dazu bei, die Remote-Desktop-Nutzung der Endnutzer so nahtlos wie möglich zu gestalten. Wenn Sie sie ausprobieren möchten, können Sie sich jederzeit unsere kostenlose Testversion ansehen und mehr darüber erfahren, wie Sie in Zukunft von unserer Software profitieren können.