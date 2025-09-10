Microsofts Patch Tuesday im September 2025 liefert Fixes für 81 Schwachstellen in Windows, Office, SQL Server und anderen Produkten. Das Update behebt zwei öffentlich bekannt gewordene Zero-Day-Schwachstellen: eine in Windows SMB (CVE-2025-55234), die Relay-Angriffe ermöglichen könnte, und eine andere in Newtonsoft.Json (CVE-2024-21907), die von SQL Server verwendet wird und zu einem Denial-of-Service führen kann.
Neun Probleme werden als kritisch eingestuft, darunter fünf Remote-Code-Ausführungsfehler. Organisationen sollten die Bereitstellung von Windows 10/11-Kumulativupdates priorisieren, den SQL Server-Fix anwenden und die SMB-Härtungseinstellungen überprüfen, um die Gefährdung zu reduzieren.
Microsoft Patch Breakdown
Die Patch Tuesday -Veröffentlichung dieses Monats behebt 81 Schwachstellen in Microsoft-Produkten. Die Verteilung nach Kategorie ist wie folgt:
41 Erhöhung der Berechtigungen
2 Sicherheits-Feature-Bypass
22 Remote Code Execution
16 Informationsoffenlegung
3 Denial of Service
1 Spoofing
Zero-Day-Schwachstellen
CVE-2025-55234: Windows SMB Erhöhung der Privilegien. Diese Schwachstelle könnte in Relay-Angriffen ausgenutzt werden. Microsoft empfiehlt, SMB Signing und Erweiterter Schutz für Authentifizierung (EPA) zu aktivieren, mit neuen Audit-Funktionen, die verfügbar sind, um Kompatibilitätsprobleme vor der Durchsetzung zu erkennen.
CVE-2024-21907: Newtonsoft.Json Denial of Service, gebündelt mit SQL Server. Diese Schwachstelle könnte einem Angreifer ermöglichen, eine DoS-Bedingung auszulösen.
Kritische Schwachstellen (insgesamt 9)
5 Remote Code Execution-Probleme in Windows Graphics, Hyper-V und Microsoft Office.
3 Erhöhungen von Privilegien, einschließlich NTLM-Authentifizierungsumgehung (CVE-2025-54918).
1 Informationsoffenlegungsproblem in der Windows Imaging-Komponente (CVE-2025-53799).
Betroffene Produkte
Windows 10 und Windows 11 (kumulative Updates KB5065426, KB5065431, KB5065429)
Microsoft Office und Office-Apps (Excel, Word, Visio, PowerPoint)
Microsoft Graphics Components and Hyper-V
SQL Server (über Newtonsoft.Json-Update)
Azure-Dienste, HPC Pack und Microsoft AutoUpdate
Diese Patches decken eine breite Palette von Komponenten ab, die in Unternehmensumgebungen weit verbreitet sind, was eine rechtzeitige Einführung entscheidend macht.
Bemerkenswerte Drittanbieter-Updates
Dieser Monat beinhaltet auch Updates, die Drittanbieter-Komponenten betreffen:
Newtonsoft.Json (gebündelt mit SQL Server): Eine Denial-of-Service-Schwachstelle (CVE-2024-21907) wurde behoben. SQL Server-Bereitstellungen, die Newtonsoft.Json enthalten, sollten umgehend aktualisiert werden, um eine Ausnutzung zu verhindern.
Microsoft AutoUpdate (MAU): Behebungen für Privilegieneskalation (CVE-2025-55317) reduzieren das Risiko lokaler Angriffe auf Mac-Endpunkte.
Azure Arc und Connected Machine Agent: Updates beheben Privilegieneskalations-Schwachstellen (CVE-2025-55316 und CVE-2025-49692), die hybride Cloud-Umgebungen betreffen könnten.
Diese Fixes unterstreichen die Bedeutung der Überwachung nicht nur von Kern-Windows- und Office-Updates, sondern auch von Ökosystemkomponenten wie Entwicklerbibliotheken und Cloud-Agenten, die in Unternehmensumgebungen integriert sein können.
Priorisierungsleitfaden
Angesichts der Bandbreite der in diesem Monat gepatchten Schwachstellen sollten IT-Teams sich auf folgende Maßnahmen konzentrieren:
1. Zero-Days sofort adressieren
CVE-2025-55234 (Windows SMB Elevation of Privilege): Aktivieren Sie SMB Signing und EPA und nutzen Sie die neuen Audit-Funktionen, um vor der Durchsetzung zu validieren.
CVE-2024-21907 (Newtonsoft.Json DoS): Aktualisieren Sie SQL Server-Instanzen, die Newtonsoft.Json enthalten, um Denial-of-Service-Risiken zu mindern.
2. Windows-Kumulative Updates bereitstellen
Rollout von KB5065426 und KB5065431 für Windows 11 (24H2 und 23H2)
Rollout KB5065429 für Windows 10
Dazu gehören Korrekturen für kritische Grafik- und Hyper-V-Schwachstellen, die Remote-Code-Ausführung ermöglichen (z. B. CVE-2025-55226, CVE-2025-55228, CVE-2025-55236, CVE-2025-55224).
3. Kritische Office-Exploits mindern
CVE-2025-54910 (Office RCE) und verwandte Excel/Visio-Schwachstellen sollten in Organisationen mit intensiver Office-Nutzung priorisiert werden.
4. Überwachung von Hochrisiko-Elevation-of-Privilege-Problemen
CVE-2025-54918 (NTLM unsachgemäße Authentifizierung) und CVE-2025-53800 (Grafik-Berechtigungserweiterung) könnten Angreifern bei Kombination mit anderen Exploits Zugriff auf Domain-Ebene verschaffen.
5. Überprüfen Sie den CISA KEV-Katalog
Während CISA seinen Katalog der bekannten ausgenutzten Schwachstellen (KEV) aktualisiert, sollten IT-Administratoren überprüfen, ob aktiv ausgenutzte CVEs aus dieser Veröffentlichung für sofortige Patches priorisiert werden.
