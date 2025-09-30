MSPs — Ermöglichen Sie Kunden, während des Coronavirus-Ausbruchs von zu Hause aus zu arbeiten

Als Reaktion auf das Coronavirus fordern Ihre Kunden eine effektive Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten Lösung. So können Sie Ihren Kunden mit Splashtop Fernzugriff auf ihre Computer bieten.
Der Ausbruch des Coronavirus hat Arbeitnehmer und ganze Unternehmen unter Druck gesetzt, Initiativen in Form von Heimarbeit zu ergreifen. Fernarbeit ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit. Die Arbeit aus der Ferne kann jedoch eine Herausforderung darstellen, da es schwierig ist, außerhalb des Büros produktiv zu bleiben.
Als MSP müssen Sie jetzt handeln, um auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen Ihre Kunden konfrontiert sind.
Sie können es Ihren Kunden ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten UND es ihnen leicht machen, produktiv zu sein, indem Sie ihnen Fernzugriff auf ihre eigenen Computer gewähren.
Die Ermöglichung des Endbenutzerzugangs ist mit Splashtop einfach einzurichten und zu verwalten. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.
Was Sie brauchen: Splashtop Fernzugriff
Splashtop Remote Access ist die preiswerteste, zuverlässigste und sicherste Telearbeit,
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Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten solution for business professionals. Splashtop ist eine vertrauenswürdige Fernzugriffslösung, mit der Benutzer ihre Arbeitscomputer von jedem anderen Gerät aus fernsteuern können. Sie werden in der Lage sein, auf alle ihre Dateien und Anwendungen zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren, als säßen sie vor ihrem Arbeitscomputer in ihrem Büro.
Ganz zu schweigen davon, dass der Fernzugriff (auch als Remote-Desktop bezeichnet) VPNs in Bezug auf Einrichtung, Wartung, Leistung und Sicherheit übertrifft. Fernzugriff Software ist bei weitem das beste Werkzeug, um Telearbeit zu ermöglichen,
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von zu Hause aus arbeiten. Und Splashtop Remote Access ist für Endbenutzer einfach zu bedienen und auf Ihrer Seite einfach zu verwalten.
Wie Sie Ihre Kunden dazu befähigen, Telearbeit zu leisten, von zu Hause aus zu arbeiten, auf Distanz zu arbeiten, von zu Hause aus zu arbeiten
Als MSP, der der Inhaber des Splashtop Remote Access-Kontos ist, können Sie Ihre Kunden einladen, ihre eigenen Computer unter Ihrem Konto einzurichten und darauf zuzugreifen! Und so funktioniert es:
Beginnen Sie mit Splashtop Remote Access und erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto.
Senden Sie in der Splashtop-Webkonsole einen Einladungslink an Ihre Kunden, damit diese problemlos ihre eigenen Computer und Geräte einrichten können.
Als Kontoinhaber können Sie alle Ihre Benutzer, die Remote-Computer und die Geräte, von denen Ihre Kunden aus der Ferne zugreifen, sehen und verwalten.
Sobald Ihr Kunde seinen Computer eingerichtet hat, kann er jederzeit darauf zugreifen und remote arbeiten.
Noch ein wichtiger Punkt: Mit Splashtop Remote Access können Sie unbegrenzt viele Geräte aus der Ferne nutzen. Das bedeutet, dass Ihre Kunden jedes ihrer Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Geräte verwenden können, um auf ihren Computer zuzugreifen und aus der Ferne zu arbeiten. Dies gewährleistet ein echtes BYOD-Erlebnis und bietet Kunden unbegrenzte Flexibilität bei der Arbeit aus der Ferne.
Sie können alle Ihre Computer, Geräte und Benutzer ganz einfach in der Splashtop-Webkonsole gruppieren und verwalten. Sie können auch mehrere Sicherheitseinstellungen anzeigen und bearbeiten, wie z. B. die Zwei-Faktor-Überprüfung und die Geräteauthentifizierung.
Aktivieren Sie den Endbenutzerzugriff mit Splashtop Remote Access
Ihre Kunden benötigen eine effektive Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten Lösung, um das Coronavirus zu bekämpfen. Bieten Sie Ihren Kunden Remote-Desktop-Software, die es ihnen ermöglicht, produktiv zu bleiben, während sie remote arbeiten.
Probiere Splashtop kostenlos aus, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen
Starten Sie jetzt mit einem Kostenlos testen von Splashtop Remote Access. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und Sie können herausfinden, wie einfach und kostengünstig es ist, Ihren Kunden mit Splashtop einen Fernzugriff zu ermöglichen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.
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