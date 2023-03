MSPs — Ermöglichen Sie Kunden, während des Coronavirus-Ausbruchs von zu Hause aus zu arbeiten

Als Antwort auf Coronavirus verlangen Ihre Kunden eine effektive Lösung für die Arbeit von zu Hause aus. Hier sehen Sie, wie Sie Ihren Kunden mit Splashtop Fernzugriff auf ihre Computer bieten können.

Der Ausbruch des Coronavirus hat Arbeitnehmer und ganze Unternehmen unter Druck gesetzt, Initiativen in Form von Heimarbeit zu ergreifen. Fernarbeit ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit. Die Arbeit aus der Ferne kann jedoch eine Herausforderung darstellen, da es schwierig ist, außerhalb des Büros produktiv zu bleiben.

Als MSP müssen Sie jetzt handeln, um auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen Ihre Kunden konfrontiert sind.

Sie können es Ihren Kunden ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten UND es ihnen leicht machen, produktiv zu sein, indem Sie ihnen Fernzugriff auf ihre eigenen Computer gewähren.

Die Ermöglichung des Endbenutzerzugangs ist mit Splashtop einfach einzurichten und zu verwalten. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Was Sie brauchen: Splashtop Business Access

Splashtop Business Access ist die preiswerteste, zuverlässigste und sicherste Lösung für die Arbeit von zu Hause aus für Geschäftsleute. Splashtop ist eine vertrauenswürdige Fernzugriffslösung, mit der Benutzer ihre Arbeitscomputer von jedem anderen Gerät aus fernsteuern können. Sie werden in der Lage sein, auf all ihre Dateien und Anwendungen zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren, als würden sie in ihrem Büro vor ihrem Arbeitscomputer sitzen.

Ganz zu schweigen davon, dass der Fernzugriff (auch bekannt als Remote-Desktop) VPNs übertrifft, wenn es um Einrichtung, Wartung, Leistung und Sicherheit geht. Fernzugriffssoftware ist mit Abstand das beste Tool, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Und Splashtop Business Access ist für Endbenutzer einfach zu verwenden und für dich einfach zu verwalten.

Wie du es deinen Kunden ermöglichst, von zu Hause aus zu arbeiten

Als MSP, der Inhaber des Splashtop Business Access Kontos ist, können Sie Ihre Kunden einladen, ihre eigenen Computer unter Ihrem Konto einzurichten und auf sie zuzugreifen! So funktioniert's:

Der Start mit Splashtop Business Access und erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto.

Senden Sie in der Splashtop-Webkonsole einen Einladungslink an Ihre Kunden, damit diese problemlos ihre eigenen Computer und Geräte einrichten können.

Als Kontoinhaber kannst du all deine Benutzer, die Remote-Computer und die Geräte, von denen deine Kunden remote fernsteuern, sehen und verwalten.

Sobald dein Kunde seinen Computer eingerichtet hat, kann er jederzeit darauf zugreifen und remote arbeiten.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Splashtop Business Access bietet Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Geräten, von denen Sie sich verbinden können. Das bedeutet, dass Ihre Kunden mit jedem ihrer Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Geräte auf ihren Computer zugreifen können, um remote zu arbeiten. Dies gewährleistet ein echtes BYOD-Erlebnis und gibt Ihren Kunden unbegrenzte Flexibilität für das Arbeiten aus der Ferne.

Du wirst in der Lage sein, all deine Computer, Geräte und Benutzer in der Splashtop-Webkonsole einfach zu gruppieren und zu verwalten. Du wirst auch mehrere Sicherheitseinstellungen einsehen und bearbeiten können, z. B. die Zwei-Faktor-Verifizierung und die Geräteauthentifizierung.

Endanwenderzugriff mit Splashtop Business Access aktivieren

Deine Kunden benötigen eine effektive Lösung für die Arbeit von zu Hause aus, um das Coronavirus zu bekämpfen. Stelle deinen Kunden Remote-Desktop-Software zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, produktiv zu bleiben, während sie aus der Ferne arbeiten.

Probiere Splashtop kostenlos aus, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen

Beginne jetzt mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop Business Access. Die Einrichtung dauert nur ein paar Minuten und du kannst herausfinden, wie einfach und kostengünstig es ist, deinen Kunden Fernzugriff mit Splashtop zu bieten. Keine Kreditkarte oder Banküberweisung erforderlich.

