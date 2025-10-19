MSPs - Supporten Sie nicht verwaltete Geräte aus der Ferne mit Splashtop SOS

RMMs können großartige Tools für MSPs sein. Sie ermöglichen es MSPs, alle ihre Kundencomputer über eine zentrale Konsole zu verwalten, was ihnen oft die Möglichkeit gibt, aus der Ferne auf jeden der Computer zuzugreifen, um Support aus der Ferne zu leisten.
Ein großes Manko dabei ist jedoch, dass nicht alle Kundengeräte im RMM-Konto des MSP verwaltet werden, insbesondere persönliche und mobile Geräte. Dennoch erwarten Kunden oft, dass ihr Managed Service-Anbieter in der Lage ist, ihren Geräten bei Problemen schnell Unterstützung zu bieten.
Das Hinzufügen weiterer Geräte zu einem RMM-Konto kann teuer sein. Außerdem erlauben viele RMM-Tools keinen Zugriff auf mobile Geräte.
Was ist also die beste Lösung, wenn Sie ein MSP sind, der in der Lage sein möchte, Fernsupport für nicht verwaltete Geräte bereitzustellen? Die Antwort ist Splashtop Remote Support.
Warum MSPs Splashtop verwenden sollten, um nicht verwaltete Computer und mobile Geräte aus der Ferne zu unterstützen
Sie erhalten die günstigste Fernsupportlösung
Das Letzte, was ein MSP tun möchte, ist, weitere erhebliche Kosten zu verursachen, insbesondere wenn man bedenkt, dass RMM-Tools bereits so teuer sind. Die gute Nachricht ist, dass Splashtop die preiswerteste Fernsupport-Lösung ist. Tatsächlich können Sie mit Splashtop im Vergleich zu ähnlichen Produkten 50 % oder mehr sparen und so Hunderte oder sogar Tausende von Dollar pro Jahr sparen.
Zusätzlich zu den niedrigen Kosten von Splashtop, die Ihnen helfen, Ihre Gewinne zu maximieren, ermöglicht Ihnen Splashtop, UNBEGRENZTE Geräte auf Abruf zu unterstützen, was bedeutet, dass Sie Ihr Unternehmen problemlos skalieren können, ohne die Bank zu sprengen. Splashtop Remote Support wird von gleichzeitigen Benutzern lizenziert. Kleine Teams können sich eine Lizenz teilen, wenn jeweils nur eines sie verwenden muss.
Sie können auf jedes Gerät zugreifen & dieses aus der Ferne unterstützen
Mit Splashtop können Sie eine Fernverbindung zu jedem Windows-, Mac-, Android- und iOS-Gerät herstellen, sobald Hilfe benötigt wird. Das Beste daran ist, dass keine vorherige Einrichtung erforderlich ist. Es spielt keine Rolle, welches Gerät Ihr Kunde hat, Sie können es aus der Ferne unterstützen.
(Steuere Windows-, Mac- und Android-Geräte aus der Ferne. Fernzugriff auf iPhone und iPad ist nur zur Ansicht)
Sie erhalten die Top-Features zusätzlich zu schnellem & Sicherem Fernzugriff.
Funktionen wie Dateitransfer per Drag-and-Drop, Chat, Sitzungsaufzeichnung, Remote-Neustart & Reconnect, Remote-Wake-on-LAN, benutzerdefiniertes Branding, Multi-Monitor-Unterstützung und vieles mehr helfen Ihnen, nahtlos über Fernsitzungen zu arbeiten, um die Arbeit schnell und einfach zu erledigen.
Splashtop bietet schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound. Außerdem können Sie sicher sein, dass Ihre Daten mit Splashtops sicherer Infrastruktur und mehreren Sicherheitsfunktionen geschützt sind.
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