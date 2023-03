MSPs - Supporten Sie nicht verwaltete Geräte aus der Ferne mit Splashtop SOS

RMMs können großartige Tools für MSPs sein. Sie ermöglichen es MSPs, alle ihre Kundencomputer über eine zentrale Konsole zu verwalten, was ihnen oft die Möglichkeit gibt, aus der Ferne auf jeden der Computer zuzugreifen, um Support aus der Ferne zu leisten.

Eine große Einschränkung besteht jedoch darin, dass nicht alle Kundengeräte innerhalb des RMM-Kontos des MSP verwaltet werden, insbesondere persönliche und mobile Geräte. Dennoch erwarten Kunden oft, dass ihr MSP in der Lage ist, ihren Geräten schnellen Support zu bieten, wann immer ein Problem auftritt.

Das Hinzufügen weiterer Geräte zu einem RMM-Konto kann teuer sein. Außerdem erlauben viele RMM-Tools keinen Zugriff auf mobile Geräte.

Also, was ist die beste Lösung, wenn du ein MSP bist, der in der Lage sein möchte, Remote-Support für nicht verwaltete Geräte anzubieten? Die Antwort lautet Splashtop SOS.

Warum MSPs Splashtop SOS für den Fernsupport von nicht verwalteten Computern & Mobilgeräten nutzen sollten

Sie erhalten die günstigste Fernsupportlösung

Das Letzte, was ein MSP tun möchte, ist weitere erhebliche Ausgaben hinzuzufügen, vor allem, wenn man bedenkt, dass RMM-Tools bereits so teuer sind. Die gute Nachricht ist, dass Splashtop SOS die preiswerteste Fernunterstützungslösung ist. Tatsächlich kann Splashtop dir im Vergleich zu ähnlichen Produkten 50% oder mehr sparen, sodass du Hunderte oder sogar Tausende von Dollar pro Jahr sparst.

Zusätzlich zu den niedrigen Kosten von Splashtop, die Ihnen helfen, Ihre Gewinne zu maximieren, ermöglicht Ihnen Splashtop SOS, UNLIMITED Geräte nach Bedarf zu unterstützen, was bedeutet, dass Sie Ihr Geschäft leicht skalieren können, ohne die Bank zu sprengen. Splashtop SOS wird nach gleichzeitigen Technikern lizenziert. Kleine Teams können sich eine Lizenz teilen, wenn nur einer sie gleichzeitig nutzen muss.

Sie können auf jedes Gerät zugreifen & dieses aus der Ferne unterstützen

Mit Splashtop SOS kannst du eine Fernverbindung zu jedem Windows-, Mac-, Android- und iOS-Gerät herstellen, sobald Hilfe benötigt wird. Das Beste daran ist, dass keine vorherige Einrichtung erforderlich ist. Es spielt keine Rolle, welches Gerät dein Kunde hat, du wirst ihn aus der Ferne unterstützen können.

( Fernsteuerung von Windows-, Mac- und Android-Geräten. Der Fernzugriff auf iPhone und iPad ist nur Lesezugriff .)

Du erhältst die wichtigsten Funktionen zusätzlich zum schnellen,& sicheren Fernzugriff.

Funktionen wie Dateitransfer per Drag-and-Drop, Chat, Sitzungsaufzeichnung, Remote-Neustart & Reconnect, Remote-Wake-on-LAN, benutzerdefiniertes Branding, Multi-Monitor-Unterstützung und vieles mehr helfen Ihnen, nahtlos über Fernsitzungen zu arbeiten, um die Arbeit schnell und einfach zu erledigen.

Splashtop bietet schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound. Außerdem kannst du sicher sein, dass deine Daten mit der sicheren Infrastruktur und den zahlreichen Sicherheitsfunktionen von Splashtop geschützt sind.

Starte jetzt kostenlos mit Splashtop SOS

Starte jetzt deine kostenlose Testversion von Splashtop SOS und du wirst selbst sehen, warum 30 Millionen Menschen Splashtop heute nutzen, darunter Tausende von MSPs.

Kostenlos testen