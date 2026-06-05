Führende Unternehmen setzen in Zukunft auf Fernarbeit

Viele Unternehmen haben ihre Richtlinien für Fernarbeit dauerhaft geändert, um mehr Flexibilität zu ermöglichen. Hier ist, was sie tun und wie Ihr Unternehmen dasselbe tun kann.
Die COVID-19-Pandemie zwang viele Unternehmen, ihre Büros zu schließen und schnell ein Modell für Telearbeit einzuführen. Trotz der Herausforderungen haben Führungskräfte und Arbeitnehmer mehrere Vorteile entdeckt, die die Arbeit von zu Hause aus bietet. Aus diesem Grund haben viele Unternehmen ihre Richtlinien für Telearbeit geändert, um Mitarbeitern mehr Möglichkeiten zu bieten, remote zu arbeiten.
Also, wie wird die neue Normalität aussehen? Ist Telearbeit wirklich die Zukunft? Werden Unternehmen auf ein vollständiges Telearbeitsmodell umsteigen? Oder eine Art Hybridmodell?
Lass uns einen Blick darauf werfen, wie einige der weltweit führenden Unternehmen ihre Richtlinien für Telearbeit dauerhaft geändert haben:
Am 21. Mai 2020 erklärte Facebook-CEO Mark Zuckerberg, dass bis zu die Hälfte der 48.000 Mitarbeiter des Unternehmens in den nächsten 5 bis 10 Jahren dauerhaft aus der Ferne arbeiten könnten. Die Entscheidung fiel, nachdem Mitarbeiter und Führungskräfte zu ihren Gedanken zur Arbeit von zu Hause aus befragt wurden und nachdem mehrere Vorteile von Telearbeit entdeckt wurden.
Salesforce
Salesforce sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als Präsident und Chief People Officer Brent Hyder erklärte, dass „der 9-zu-5-Arbeitstag vorbei ist“. Das Unternehmen hat seine Richtlinien für Telearbeit geändert und ist davon überzeugt, dass mehr Innovation und bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden, wenn es den Mitarbeitern ermöglicht wird, Arbeit und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren. Abhängig von ihren Rollen können die Mitarbeiter wählen, ob sie Vollzeit aus der Ferne arbeiten, im B�üro arbeiten oder „flexibel“ arbeiten wollen, was bedeutet, dass sie nur ein paar Tage pro Woche im Büro sind.
Microsoft
Der Computergigant Microsoft erlaubt seinen Mitarbeitern, rund 50% ihrer Arbeitswoche von zu Hause aus zu arbeiten, wobei einige Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Vollzeit-Fernarbeit genehmigen zu lassen. Dies ist Teil der Initiative von Microsoft, einen hybriden Arbeitsplatz zu schaffen, der den Mitarbeitern mehr Flexibilität bietet und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, die Vorteile der Telearbeit und des Büros zu nutzen.
Siemens
Im Gegensatz zu den anderen Unternehmen auf dieser Liste ist Siemens kein Technologieunternehmen. Sie sind vielmehr ein globales Elektrotechnikunternehmen mit über 300.000 Mitarbeitern. Dennoch sieht das Unternehmen den Wert von Telearbeit und ermöglicht es nun rund 140.000 seiner Mitarbeiter, zwei oder drei Tage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten.
Twitter war das erste große US-Unternehmen, das seine neue Richtlinie für die Arbeit von zu Hause aus ankündigte. Das Unternehmen ermöglicht es den Mitarbeitern, zu wählen, ob sie dauerhaft von zu Hause aus oder im Büro arbeiten möchten. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem mehrere Vorteile der Telearbeit entdeckt wurden.
Warum setzen Unternehmen auf Telearbeit?
Die oben aufgeführten Unternehmen und viele andere haben ihre Richtlinien für Remote-Arbeit aufgrund der positiven Vorteile geändert, die sowohl die Mitarbeiter als auch das Unternehmen insgesamt durch Remote-Arbeit genießen. Mitarbeiter können ihre Arbeit und ihr Leben besser managen und verschwenden keine Zeit mit dem täglichen Pendeln. Mitarbeiter lieben die Flexibilität, die Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten bietet.
Unternehmen sind in der Lage, auf ein größeres Netzwerk von Mitarbeitern zuzugreifen, da Telearbeit die Hindernisse beseitigt, die durch den physischen Standort der Büros entstehen. Verteilte Belegschaften bieten Unternehmen Zugang zu mehr Mitarbeitern mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Wie kann Ihr Unternehmen Fernarbeit annehmen?
Da immer mehr Unternehmen neue Richtlinien für Remote-Arbeit einführen, beginnen Arbeitssuchende, Unternehmen ins Visier zu nehmen, die flexiblere Arbeitsumgebungen bieten. Wenn Sie also darüber nachdenken, Mitarbeitern das Arbeiten außerhalb des Büros zu ermöglichen, was können Sie tun, um sich auf den Erfolg vorzubereiten?
Das Wichtigste, was Sie beachten sollten, ist, dass Sie möchten, dass Ihre Abläufe reibungslos weiterlaufen, als wären die Mitarbeiter im Büro. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter auch bei der Arbeit aus der Ferne Zugriff auf alle Ressourcen haben, die sie im Büro erhalten würden.
Nutze den Fernzugriff, um externe Mitarbeiter mit Bürocomputern zu verbinden
Fernzugriffssoftware ermöglicht es Mitarbeitern, ihre eigenen persönlichen Geräte zu verwenden, um aus der Ferne auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen und diese zu steuern, als ob sie direkt davor sitzen würden! Das bedeutet, dass sie auf jede Datei zugreifen und jede Anwendung auf ihrer Büro-Workstation ausführen können.
Tatsächlich können Mitarbeiter mit einem Tool wie Splashtop Remote Access Anwendungen wie Adobe Creative Tools und 3D-Modellierungsprogramme wie AutoCAD ausführen, während sie von jedem anderen Computer, Tablet oder mobilen Gerät auf Arbeitscomputer zugreifen. Dies macht Splashtop zu einem idealen Tool, das Unternehmen nutzen können, um sich für den Erfolg zu rüsten, wenn sie mehr Möglichkeiten für Remote-Arbeit bieten.
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