Die Überwachung von IT-Systemen ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie IT-Teams die Sicherheit ihres Netzwerks verwalten können. Sie bietet ihnen einen klaren Überblick über ihre Endpunkte, Netzwerke, Anwendungen und mehr, und befähigt Agenten, Probleme zu erkennen und zu lösen, sobald sie auftreten.
Viele Unternehmen übersehen jedoch die Bedeutung der Überwachung von IT-Systemen und investieren nicht in sie, wodurch ihre IT-Teams ohne die benötigte Unterstützung und Werkzeuge zurückbleiben. Daher ist es an der Zeit, die Vorteile, Herausforderungen und bewährten Praktiken für die Überwachung von IT-Systemen zu erkunden und zu sehen, wie Splashtop Autonomous Endpoint Management beispiellose Einblicke in Ihre Endpunkte bietet.
Was ist IT-Systemüberwachung?
Die Überwachung von IT-Systemen ist der Prozess der Verfolgung und Verwaltung der IT-Infrastruktur eines Unternehmens, einschließlich seiner Server, Netzwerke, Endpunkte, Datenbanken und Apps. Eine ordnungsgemäße Überwachung von IT-Systemen verfolgt mehrere Schlüsselkennzahlen, wie z.B. Server-Betriebszeiten, Netzwerkgesundheit und Softwareleistung, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.
Die Überwachung von IT-Systemen hilft IT-Agenten, Probleme frühzeitig zu erkennen, damit sie diese beheben können, bevor sie zu einem Problem werden. Dies trägt dazu bei, hohe Leistung aufrechtzuerhalten, IT-Umgebungen sicher zu halten und Netzwerke vor potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen zu schützen.
Warum ist Systemüberwachung für Unternehmen wichtig?
Die IT-Systemüberwachung ist ein wichtiger Aspekt der Cybersicherheit und der Aufrechterhaltung der Produktivität. Mit der richtigen Systemüberwachung können Sie Ausfallzeiten reduzieren, die Leistung verbessern und Ihre Systeme sichern, und das ist nur der Anfang.
Die Vorteile der IT-Systemüberwachung umfassen:
Leistungsoptimierung: Regelmäßige Analyse von Metriken und Leistung kann wertvolle Einblicke in Ihr Netzwerk bieten und Bereiche für Verbesserungen identifizieren.
Sicherheit: Die Systemüberwachung hilft dabei, verdächtiges Verhalten oder Muster schnell zu identifizieren. Dadurch können IT-Teams proaktiv darauf reagieren und rechtzeitige Sicherheits-Patches und -Updates sicherstellen.
Proaktive Wartung: Die Überwachung von IT-Systemen kann potenzielle Probleme identifizieren, bevor sie eskalieren, damit IT-Teams Probleme beheben können, bevor sie Schaden verursachen.
Verbesserte Compliance: Eine ordnungsgemäße Sicherheit und Analytik sind wichtige Bestandteile der IT-Compliance, und die IT-Systemüberwachung hilft, diese regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass alle Endpunkte und Netzwerke geschützt, überwacht und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Was in IT-Systemen überwachen?
Obwohl die IT-Systemüberwachung eine wichtige Aufgabe ist, ist sie auch ziemlich vage – mehrere Elemente und Aspekte von IT-Systemen können und sollten überwacht werden, daher ist es wichtig zu wissen, wo man anfangen soll.
Schlüsseldaten, die verfolgt werden sollten, sind:
Log-Daten, die alle Daten umfassen, die in eine Log-Datei in Ihrer IT-Umgebung geschrieben werden.
Asset-Daten, einschließlich CPU-Auslastung sowie der Prozesse und Anwendungen, die auf jedem Asset ausgeführt werden.
Netzwerkdaten, einschließlich Bandbreite, Netzwerkverbindungsdetails und Routingverhalten.
Konnektivität, einschließlich Verbindungen sowohl in Ihre Infrastruktur hinein als auch aus ihr hinaus.
Infrastruktur, einschließlich Festplattenlatenz, Anzahl der angemeldeten Benutzer, Stromverbrauch und Speicherdaten.
Anwendungsmetriken, wie Zeit, Fehlerrate und Ressourcennutzung.
Während jede dieser Datenquellen eine Vielzahl von Metriken und Informationen enthält, ist das Verfolgen dieser Daten unerlässlich, um zu verstehen, wie Ihre IT-Ressourcen auf Anwendungs- und Diensteebene funktionieren.
6 Wichtige Phasen der IT-Systemüberwachung
Die Überwachung von IT-Systemen ist ein Prozess, der aus mehreren Schritten besteht, von denen jeder wichtig ist, um die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems zu gewährleisten. Diese Schritte sind:
Planung: Bevor irgendetwas anderes, müssen Sie einen Plan machen, einschließlich der Festlegung von Zielen und Prioritäten, Festlegung dessen, was überwacht werden soll, und der Etablierung von Metriken. Dies sollte ein Service-Gesundheitsmodell, definierte Ereignistypen, Kriterien für die Ereigniserkennung, die Priorität für jedes Ereignis und die Reaktionen umfassen.
Erkennung: Die Erkennung und Protokollierung sind die ersten Schritte im Überwachungsprozess. Hierbei benachrichtigen IT-Überwachungssysteme die Benutzer, wenn die festgelegten Schwellenwerte überschritten werden, sodass Agenten potenzielle Probleme angehen können.
Filterung: Sobald ein potenzielles Problem erkannt wird, kann das IT-Überwachungssystem es basierend auf Kriterien wie Quelle, Ebene und Zeit filtern und korrelieren sowie Muster von anderen Warnungen prüfen, um festzustellen, ob ein Problem vorliegt.
Klassifikation: Sobald das Ereignis erkannt und gefiltert wurde, wird es entsprechend festgelegter Kriterien wie Typ und Priorität klassifiziert, damit IT-Teams angemessen reagieren können.
Antwort: Sobald das Ereignis identifiziert und klassifiziert ist, müssen IT-Agenten darauf richtig reagieren. Je nach IT-Überwachungssystem und fraglichem Ereignis könnte dies ein automatisierter Prozess sein oder es erfordert, dass Agenten das Problem manuell angehen.
Überprüfung: Nach Abschluss ist es wichtig, das Ereignis und seine Auswirkungen auf IT-Systeme zu überprüfen. Regelmäßige Überprüfung und Überwachung Ihres IT-Systemüberwachungsplans und Ihrer Lösung hilft, Schäden zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit für zukünftige Ereignisse zu verbessern, was alles noch sicherer macht.
Gemeinsame Hürden in der Überwachung von IT-Systemen
Während die Überwachung von IT-Systemen unerlässlich ist, sollten IT-Teams sich der Herausforderungen bewusst sein, die sie mit sich bringen kann. Wenn Sie ein IT-Überwachungssystem implementieren, sollten Sie diese häufigen Hindernisse im Auge behalten:
1. Begrenzte Ressourcen
Die IT-Systemüberwachung kann die IT-Ressourcen belasten und die Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen. Überwachungstools können große Datenmengen sammeln, deren ordnungsgemäße Analyse Zeit und Ressourcen erfordern kann, sodass kleinere Organisationen mit schlankerer IT-Belegschaft und weniger Ressourcen möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihr Überwachungssystem vollständig zu nutzen.
2. Vielfältige Endpunktumgebungen
Mit dem Aufstieg von Remote-/Hybridarbeit, BYOD -Richtlinien und Internet der Dinge -Geräten nutzen Mitarbeiter eine größere Vielfalt an Geräten und Endpunkten als je zuvor. IT-Teams kämpfen oft damit, eine vielfältige Anzahl von Endpunkten zu überwachen und zu verwalten, aber es ist essenziell, IT-Überwachungssoftware zu finden, die sich mit jedem von Ihren Mitarbeitern genutzten Endpunkt verbinden und unterstützen kann. Geräte auszuschließen kann eine große Schwachstelle in Ihrer Netzwerksicherheit schaffen.
3. Integration von Überwachungstools
Überwachungstools können oft benutzerdefinierte Konfigurationen oder komplexe Integrationen erfordern, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Das bedeutet, dass die Einrichtung der IT-Systemüberwachung nicht nur zeit- und ressourcenintensiv sein kann, sondern auch auf Kompatibilitätsprobleme mit Altsystemen oder veralteter Infrastruktur stoßen kann. Organisationen sollten sicherstellen, dass ihre Geräte, Anwendungen und Betriebssysteme auf dem neuesten Stand sind und sich korrekt in ihre bevorzugte Überwachungslösung integrieren lassen.
4. Skalierung
Es ist wichtig, eine Überwachungslösung zu verwenden, die mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Wann immer Sie neue Benutzer und Endpunkte hinzufügen, sollte Ihre Lösung in der Lage sein, die zusätzlichen Geräte ohne Schwierigkeiten oder explodierende Kosten hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine skalierbare Lösung finden, die Ihr Wachstum problemlos bewältigen kann.
5. Zu viele Alarme
IT-Systemüberwachungslösungen können schnell eine große Menge an Daten analysieren, was zu einer Alarmüberladung führen kann, einschließlich falsch-positiver und niedrig-priorisierter Bedenken. Dies kann kontraproduktiv sein und IT-Teams überfordern, aber das Festlegen von Alarmregeln und die Nutzung einer Lösung mit KI- und maschinellen lernbasierten Funktionen kann helfen, den Lärm zu durchdringen und die wichtigen Probleme zu identifizieren.
Optimierung der IT-Systemüberwachung: Best Practices
Wenn Sie das Beste aus Ihrer Lösung zur Überwachung von IT-Systemen herausholen möchten, gibt es einige wichtige bewährte Methoden, die Sie befolgen können. Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen, können Ihre IT-Teams Ihre Systeme effektiv verwalten und Endpunkte nahtlos in Ihrem Netzwerk überwachen:
1. Verwalten Sie Ihre Warnungen
Wenn Sie bei jedem potenziellen Problem mit niedriger Priorität Benachrichtigungen erhalten, wird Ihr IT-Team sehr schnell überfordert. Stellen Sie stattdessen Warnungen so ein, dass sie Benachrichtigungen mit hoher Priorität erhalten, sodass sie die größten Probleme schnell und ohne Überforderung angehen können. Sie können auch Warnungen mit Schwellenwerten und Eskalationspfaden konfigurieren, um sicherzustellen, dass sie nicht übersehen werden und zur richtigen Zeit den richtigen Agenten erreichen können.
2. Sicherheitseinhaltung gewährleisten
Cybersecurity und IT-Compliance sind für alle Aspekte Ihres Unternehmens unerlässlich und die IT-Systemüberwachung ist ein leistungsstarkes Sicherheitswerkzeug, mit dem Sie potenzielle Bedrohungen frühzeitig identifizieren können. Die Nutzung der IT-Systemüberwachung zur Sicherstellung der Sicherheitskonformität kann helfen zu zeigen, dass Sie Ihre Sicherheitsanforderungen erfüllen und Standards wie DSGVO oder HIPAA compliance einhalten.
3. Verfahren festlegen
IT-Teams sollten verstehen, wie Ihr IT-Überwachungssystem funktioniert, was es kann und was ihre Verantwortlichkeiten sind. Gute, klare Dokumentation, die Verfahren festlegt, kann dazu beitragen, dass alle IT-Agenten Ihre Überwachungsstrategie, -werkzeuge und -verfahren verstehen, sodass sie effektiv und effizient arbeiten können.
4. Führen Sie regelmäßige Leistungsbewertungen durch
Regelmäßige Leistungsüberprüfungen können helfen, Trends, Probleme und Wachstumschancen zu identifizieren. Achten Sie darauf, Ihre Metriken zu überwachen, wie CPU- und Speichernutzung, Verkehr und Reaktionszeit, damit Sie Bereiche identifizieren können, die Verbesserungsbedarf haben, und konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Überwachungsprozess zu verbessern.
Die Zukunft der IT-Systemüberwachung: Wichtige Trends, die Sie im Auge behalten sollten
Die Überwachung von IT-Systemen ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das sich mit fortschreitender Technologie immer weiter verbessert. Kürzliche Entwicklungen haben dazu beigetragen, Überwachungslösungen genauer, effizienter und leistungsfähiger zu machen, sodass IT-Teams den Lärm durchbrechen und sich den vorrangigsten Problemen widmen können.
Einer der größten Trends in der Überwachung von IT-Systemen ist das Wachstum der KI- und Maschinellen Lerntechnologie. Diese ermöglichen es IT-Überwachungssystemen, große Datenmengen schnell zu analysieren und zu sortieren, um Muster und verdächtiges Verhalten zu identifizieren, den Datenwirrwarr zu durchforsten, um die hochpriorisierten Anliegen herauszufinden, und die Reaktionen zu automatisieren. Dies automatisiert mehrere zeitaufwendige Prozesse, während klare und umsetzbare Einblicke für IT-Teams bereitgestellt werden.
Infolgedessen können AI- und ML-Technologie Ineffizienzen beheben, Kosten senken und Analysen verbessern, sogar in komplexen IT-Umgebungen. Diese Tools können zusammen mit IT-Mitarbeitern genutzt werden, um effizient auf Warnungen zu reagieren und Probleme zu lösen, ohne dass die Mitarbeiter jedes niedrigrangige Alarm- und Fehlalarm manuell sortieren müssen.
Darüber hinaus sind IT-Überwachungslösungen umfassender geworden und umfassen mehrere Endpunkte, Anwendungen und Betriebssysteme von einer einzigen Konsole aus. Dies bietet einen einheitlichen Überblick über die IT-Umgebung einer Organisation, sodass IT-Teams das Gesamtbild und eine gründlichere Analyse von Problemen und Warnungen erhalten können. Infolgedessen können IT-Mitarbeiter ihre Endpunkte und Netzwerke effizient von einem einzigen Ort aus vor komplexen und entfernten Umgebungen schützen.
Transformieren Sie die Überwachung von IT-Systemen mit Splashtop AEM
Ohne die richtigen Tools kann die IT-Systemüberwachung eine Herausforderung darstellen, die IT-Ressourcen beansprucht und Ihr IT-Personal überfordert. Glücklicherweise gibt es Lösungen, die entwickelt wurden, um einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Netzwerk und Ihre Infrastruktur zu bieten, einschließlich Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM bietet Remote-Monitoring und Management für Endpunkte innerhalb Ihres Netzwerks, einschließlich Remote-Geräten unter jedem Betriebssystem. Mit Splashtop AEM können Sie IT-Operationen optimieren, Aufgaben automatisieren und Ihre Endpunkte aus einer einzigen Konsole heraus sicher und konform halten.
Splashtop AEM ermöglicht IT-Teams die Verwaltung mehrerer Endpunkte über ein zentrales Dashboard, einschließlich der Überwachung der Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Compliance und der Verfolgung von Assets. Mit seinen AI-gesteuerten CVE-Einblicken kann Splashtop AEM Risiken und Schwachstellen schnell identifizieren, komplett mit proaktiven Warnungen und automatisierten Behebungen durch Smart Actions.
Außerdem bieten die Dashboard-Einblicke von Splashtop AEM die Möglichkeit, die Endpunktgesundheit, Patch-Status und Compliance zu überwachen, während seine Inventarberichtserstellung einen vollständigen Überblick über Ihr System, Hardware und Softwareinventar bietet.
Warum Splashtop AEM Ihre bevorzugte Lösung für die IT-Systemüberwachung ist
Die Überwachung von IT-Systemen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Sicherheit, Compliance und Effizienz, muss jedoch ordnungsgemäß implementiert werden. Das bedeutet zu wissen, was überwacht werden muss, Best Practices zu befolgen und eine Lösung zu verwenden, die alle Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt, wie Splashtop AEM.
IT-Teams sind oft mit Tickets und Anfragen überlastet, aber das muss nicht so sein. Die meisten IT-Probleme können mit den richtigen Tools behoben und vermieden werden, bevor der Mitarbeiter überhaupt ein Ticket einreichen muss. Splashtop AEM bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Probleme proaktiv anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Warnungen und Remediation zur automatischen Lösung von Problemen, bevor sie zu Problemen werden.
Echtzeitüberwachung Ihrer Endpunkte.
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte CVE-basierte Schwachstellenanalyse.
Anpassbare Policy-Frameworks, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Bestandsverfolgung und -verwaltung von Hardware und Software.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Werkzeuge wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit loszulegen? Sie können Splashtop AEM heute mit einer kostenlosen Testversion selbst erleben: