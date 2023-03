Hier erfahren Sie, wie Sie mit einer Remote-Desktop-Software einen Computer von einem anderen Gerät aus steuern können und warum Splashtop die beste Lösung ist.

Ihr Desktop-Computer ist in der Regel Ihre leistungsstärkste Computerressource. Auf Ihrem Desktop sind all Ihre Dateien gespeichert und Sie können die Anwendungen ausführen, die Sie benötigen. Sie können Ihren Desktop-Computer jedoch nicht immer mitnehmen und sind in der Regel darauf beschränkt, ihn in Ihrem Büro zu verwenden.

Glücklicherweise beseitigt die Remote-Desktop-Software diese Barriere, indem sie Ihnen die Flexibilität gibt, Ihren Desktop auch dann zu nutzen, wenn Sie nicht im Büro sind.

Wie funktioniert Remote-Desktop?

Remote-Desktop-Software nutzt das Internet, um Ihnen den Fernzugriff auf Ihren Computer mit einem anderen Gerät zu ermöglichen. Mit einer „Client„“-App auf Ihrem lokalen Gerät und einer „Agent“-App auf Ihrem Desktop-Computer können Sie jederzeit und von jedem Ort aus eine Remote-Desktop-Verbindung starten, um Ihren Desktop aus der Ferne zu steuern, als würden Sie ihn persönlich benutzen.

Wie ein Remote-Desktop-Tool wie Splashtop funktioniert

Splashtop ist eine Remote-Desktop-Anwendung, mit der Benutzer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus aus der Ferne auf ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen können.

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie die Splashtop-App auf Ihrem Gerät verwenden, um den Remote-Computer auszuwählen, auf den Sie zugreifen möchten, um von überall aus eine Remote-Verbindung zu ihm herzustellen.

Während einer Remote-Desktop-Verbindung funktioniert Splashtop, indem es Ihnen den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit anzeigt. Sie können dann Ihr lokales Gerät, Ihre Tastatur und Maus verwenden, um den Remote-Desktop zu steuern.

Die schnelle, intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche macht die Durchführung von Aufgaben und die Arbeit aus der Ferne kinderleicht. Sie können auf die Dateien auf Ihrem Remote-Desktop zugreifen und jede Anwendung darauf ausführen.

