Hier erfahren Sie, wie Sie mit einer Remote-Desktop-Software einen Computer von einem anderen Gerät aus steuern können und warum Splashtop die beste Lösung ist.
Ihr Desktop-Computer ist in der Regel Ihre leistungsstärkste Computerressource. Auf Ihrem Desktop sind all Ihre Dateien gespeichert und Sie können die Anwendungen ausführen, die Sie benötigen. Sie können Ihren Desktop-Computer jedoch nicht immer mitnehmen und sind in der Regel darauf beschränkt, ihn in Ihrem Büro zu verwenden.
Glücklicherweise beseitigt die Remote-Desktop-Software diese Barriere, indem sie Ihnen die Flexibilität gibt, Ihren Desktop auch dann zu nutzen, wenn Sie nicht im Büro sind.
Wie funktioniert Remote-Desktop?
Remote-Desktop -Software nutzt das Internet, um Ihnen zu ermöglichen, ein anderes Gerät zu verwenden, um Ihren Computer aus der Ferne zuzugreifen. Mit einer 'Client'-App auf Ihrem lokalen Gerät und einer 'Agent'-App auf Ihrem Desktop-Computer können Sie jederzeit und von überall aus eine Remote-Desktop-Verbindung starten, um Ihren Desktop aus der Ferne zu steuern, als würden Sie ihn persönlich nutzen.
Wie ein Remote-Desktop-Tool wie Splashtop funktioniert
Splashtop ist eine Remote-Desktop-Anwendung, mit der Benutzer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus per Fernzugriff auf ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen können. Mit einem optimierten Remote-Desktop-Einrichtungsprozess macht es Splashtop einfach, von überall aus auf Geräte zuzugreifen.
Sobald alles eingerichtet ist, können Sie die Splashtop App auf Ihrem Gerät verwenden, um den Remote-Computer auszuwählen, auf den Sie zugreifen möchten, und sich von überall aus mit ihm zu verbinden.
Während einer remote-desktop-verbindung arbeitet Splashtop, indem es Ihnen den Bildschirm des entfernten Computers in Echtzeit zeigt. Sie können dann Ihr lokales Gerät, Ihre Tastatur und Maus verwenden, um den Remote-Desktop zu steuern.
Die schnelle, intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche macht das Ausführen jeder Aufgabe und das Arbeiten aus der Ferne zum Kinderspiel. Sie können auf die Dateien auf Ihrem Remote-Desktop zugreifen und jede Anwendung darauf ausführen.
Splashtop kostenlos ausprobieren
Möchten Sie die Remote-Desktop-Software von Splashtop selbst in Aktion erleben? Starten Sie jetzt mit einer kostenlosen Testversion (es ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtung ein). Splashtop ist die ideale Remote-Desktop-Lösung, denn sie ist hochsicher, reaktionsschnell, verfügt über die besten Funktionen und bietet Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
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