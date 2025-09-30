*Jetzt, da sich die Coronavirus-Situation in Hongkong verbessert hat, ist das 60-tägige Testprogramm beendet und neue Testversionen werden 7 Tage dauern.
Produktivität erhalten durch Nutzung von Fernzugriff-Software für Telearbeit. Splashtop bietet Menschen in Hongkong kostenlos 60 Tage Splashtop Remote Access.
Dieser Artikel basiert auf einem von 18hall veröffentlichten Artikel in chinesischer Sprache, der hier zu finden ist.
Das Coronavirus breitet sich weiter aus, und große Organisationen haben Initiativen zur Arbeit von zu Hause aus gestartet, um die Epidemie zu bewältigen und eine Ansteckung der Mitarbeiter zu verhindern. Viele Menschen verlieren jedoch ihre Produktivität, wenn sie von zu Hause aus arbeiten!
Als Reaktion darauf bietet Mark Lee, CEO von Splashtop, die Remote-Desktop-Software von Splashtop 60 Tage lang kostenlos an, um Unternehmen in stark betroffenen Gebieten, einschließlich Hongkong, bei der Bewältigung der Schwierigkeiten zu helfen. Splashtop hilft den Menschen in Hongkong, sicher zu Hause zu arbeiten, effizient zu bleiben und gemeinsam die Epidemie zu bekämpfen!
Splashtop Remote Access steht Menschen in Hongkong 60 Tage lang kostenlos zur Verfügung. Die Maßnahme soll Unternehmen zur Einführung von Telearbeit ermutigen und die Ausbreitung von Viren in der Community reduzieren.
3 Vorteile der Verwendung von Splashtop für die Arbeit von zu Hause aus
Wenn Sie von zu Hause aus nicht in gleicher Weise arbeiten können wie im Büro, wird Ihre Produktivität stark reduziert. Mit Fernzugriffssoftware wie Splashtop Remote Access können Sie so arbeiten, als säßen Sie vor Ihrem Arbeitscomputer.
Hier sind drei Vorteile der Verwendung des Splashtop-Fernzugriffs für die Arbeit von zu Hause aus:
1 – Jederzeit unbegrenzter Fernzugriff auf Ihre Arbeitscomputer
Das größte Problem bei der Arbeit von zu Hause aus ist die Unfähigkeit, Ihren Arbeitscomputer und die darin gespeicherten Dokumente zu verwenden, was es Ihnen unmöglich macht, bestimmte Arbeitsabläufe abzuschließen. Darüber hinaus leiden die meisten Remote-Desktop-Softwaretools unter Problemen wie häufigen Verbindungsabbrüchen, schlechter Verbindungsqualität usw.
Durch diese Verbindungsprobleme wird zu viel Zeit verschwendet.
Splashtop Remote Access löst die oben genannten Probleme, insbesondere wenn es um Fernverbindungen geht. Schnelle Verbindungen stellen den Bildschirm und den Ton des Remote-Computers in High-Definition-Qualität dar. Sie werden sich fühlen, als säßen Sie persönlich vor Ihrem Computer im Büro! Mit Splashtop können Sie Ihren Arbeitscomputer von jedem Gerät, zu jeder Zeit und von überall aus nutzen.
2 – Zugriff von jedem Gerät, einschließlich Smartphones und Tablets
Im digitalen Zeitalter werden unsere mobilen Endgeräte immer häufiger genutzt. Wenn Sie Ihren Arbeitscomputer mit einem mobilen Gerät steuern können, arbeiten Sie effizienter! Splashtop Remote Access ist eine plattformübergreifende One-Stop-Plattform, die die am häufigsten verwendeten Betriebssysteme unterstützt!
Sie können Ihre Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräte verwenden, um auf Ihre Windows- und Mac-Computer zuzugreifen. Jedes Gerät kann Ihren Computer fernsteuern, was sehr praktisch ist! Insbesondere große Organisationen nutzen Mobilgeräte als wichtigstes tägliches Arbeitsinstrument. Mitarbeiter können ihre Arbeitscomputer von zu Hause oder unterwegs mit ihren eigenen Geräten steuern.
3 – Schnelle und einfach zu bedienende Dateiübertragung
Das häufigste Problem, auf das Remote-Mitarbeiter stoßen, ist, dass sie sich auf E-Mails oder Tools von Drittanbietern verlassen, um Dateien untereinander zu übertragen. Große Dateien können schwierig zu übertragen sein, und die Verwendung von Tools von Drittanbietern kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Splashtop Remote Access löst diese Probleme. Mit Splashtop Remote Access können Benutzer einfach Dateien zwischen Computern übertragen. Die Übertragung von Dateien mit Splashtop ist einfach, sicher und sehr zeitsparend!
Einfacher und bezahlbarer Fernzugriff
Ist der Einstieg in Splashtop Remote Access schwierig? Nein! Einwohner von Hongkong können sich einfach für einen 60-tägigen kostenlosen Test anmelden. Zu den wichtigsten Funktionen von Splashtop gehören:
Unbegrenzter Fernzugriff und -steuerung
Remote in Windows- und Mac-Geräte
Remote von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät
Mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung
Dateiübertragung
Ferndrucken
Multi-Monitor-Unterstützung
Teilen Sie Ihren Bildschirm
Aufzeichnung der Sitzung
Und mehr!
60 Tage kostenloser Fernzugang für Menschen in Hongkong
Da Hongkong und der asiatisch-pazifische Raum jetzt schwierigen Zeiten gegenüberstehen, möchte Splashtop helfen, die Epidemie zu bekämpfen! Derzeit können Einzelpersonen in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan 60 Tage lang kostenlosen Fernzugriff genießen!
Produktivität erhalten beim Arbeiten von zu Hause! Menschen in Hongkong können den Fernzugriff mit Splashtop Remote Access 60 Tage kostenlos testen.
Erhalten Sie 60 Tage gratis. Sie leben nicht in Hongkong? Splashtop bietet vergünstigte Fernzugriff-Volumenlizenzen für ganze Teams an, um Telearbeit zu ermöglichen.