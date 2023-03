*Jetzt, da sich die Coronavirus-Situation in Hongkong verbessert hat, ist das 60-tägige Testprogramm beendet und neue Testversionen werden 14 Tage dauern.

Verwenden Sie Fernzugriffssoftware, um von zu Hause aus zu arbeiten und produktiv zu bleiben. Splashtop bietet Menschen in Hongkong 60 Tage Splashtop Business Access kostenlos an.

Dieser Artikel basiert auf einem von 18hall veröffentlichten Artikel in chinesischer Sprache, der hier zu finden ist.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus, und große Organisationen haben Initiativen zur Arbeit von zu Hause aus gestartet, um die Epidemie zu bewältigen und eine Ansteckung der Mitarbeiter zu verhindern. Viele Menschen verlieren jedoch ihre Produktivität, wenn sie von zu Hause aus arbeiten!

Als Reaktion darauf bietet Mark Lee, CEO von Splashtop, die Remote-Desktop-Software von Splashtop 60 Tage lang kostenlos an, um Unternehmen in stark betroffenen Gebieten zu helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden, einschließlich Hongkong. Splashtop hilft den Menschen in Hongkong, sicher zu Hause zu arbeiten, effizient zu arbeiten und zusammenzuarbeiten, um die Epidemie zu bekämpfen!

Splashtop Business Access steht Menschen in Hongkong 60 Tage lang kostenlos zur Verfügung, um Unternehmen dazu zu ermutigen, Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus umzusetzen, um die Verbreitung von Viren in der Gemeinschaft zu verringern.

60 Tage kostenlos

3 Vorteile der Verwendung von Splashtop für die Arbeit von zu Hause aus

Wenn Sie von zu Hause aus nicht wie im Büro arbeiten können, ist Ihre Produktivität stark eingeschränkt. Mit Fernzugriffssoftware wie Splashtop Business Access können Sie so arbeiten, als würden Sie vor Ihrem Arbeitscomputer sitzen.

Hier sind drei Vorteile der Verwendung des Splashtop-Fernzugriffs für die Arbeit von zu Hause aus:

1 – Jederzeit unbegrenzter Fernzugriff auf Ihre Arbeitscomputer

Das größte Problem bei der Arbeit von zu Hause aus ist die Unfähigkeit, Ihren Arbeitscomputer und die darin gespeicherten Dokumente zu verwenden, was es Ihnen unmöglich macht, bestimmte Arbeitsabläufe abzuschließen. Darüber hinaus leiden die meisten Remote-Desktop-Softwaretools unter Problemen wie häufigen Verbindungsabbrüchen, schlechter Verbindungsqualität usw.

Durch diese Verbindungsprobleme wird zu viel Zeit verschwendet.

Splashtop Business Access löst die oben genannten Probleme, insbesondere wenn es um Remote-Verbindungen geht. Schnelle Verbindungen präsentieren den Bildschirm und das Audio des entfernten Computers in High Definition-Qualität. Sie werden sich fühlen, als würden Sie persönlich in Ihrem Büro am Computer arbeiten! Mit Splashtop können Sie Ihren Arbeitscomputer von jedem Gerät aus, jederzeit und von überall aus verwenden.

2 – Zugriff von jedem Gerät, einschließlich Smartphones und Tablets

Im digitalen Zeitalter werden unsere mobilen Endgeräte immer häufiger genutzt. Wenn Sie Ihren Arbeitscomputer mobil steuern können, sind Sie effizienter! Splashtop Business Access ist eine Plattform aus einer Hand, die die am häufigsten verwendeten Betriebssysteme unterstützt und vollständig plattformübergreifend ist!

Sie können Ihre Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräte verwenden, um auf Ihre Windows- und Mac-Computer zuzugreifen. Jedes Gerät kann Ihren Computer fernsteuern, was sehr praktisch ist! Insbesondere große Organisationen nutzen Mobilgeräte als wichtigstes tägliches Arbeitsinstrument. Mitarbeiter können ihre Arbeitscomputer von zu Hause oder unterwegs mit ihren eigenen Geräten steuern.

3 – Schnelle und einfach zu bedienende Dateiübertragung

Das häufigste Problem, auf das Remote-Mitarbeiter stoßen, besteht darin, dass sie sich auf E-Mail oder Tools von Drittanbietern verlassen, um Dateien untereinander zu übertragen. Große Dateien können schwierig zu übertragen sein, und die Verwendung von Tools von Drittanbietern kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Splashtop Business Access löst diese Schmerzpunkte. Benutzer können einfach Dateien zwischen Computern übertragen, während sie Splashtop Business Access verwenden. Das Übertragen von Dateien über Splashtop ist einfach durchzuführen, sicher und spart viel Zeit!

Einfacher und bezahlbarer Fernzugriff

Ist es schwierig, mit Splashtop Business Access anzufangen ? Nein! Einwohner von Hongkong können sich einfach für eine kostenlose Testversion anmelden , um 60 Tage kostenlos zu erhalten. Zu den Hauptfunktionen von Splashtop gehören:

Unbegrenzter Fernzugriff und -steuerung

Remote in Windows- und Mac-Geräte

Remote von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät

Mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Dateiübertragung

Ferndrucken

Multi-Monitor-Unterstützung

Teilen Sie Ihren Bildschirm

Aufzeichnung der Sitzung

Und mehr!

60 Tage kostenloser Fernzugang für Menschen in Hongkong

Da Hongkong und der asiatisch-pazifische Raum jetzt schwierigen Zeiten gegenüberstehen, möchte Splashtop helfen, die Epidemie zu bekämpfen! Derzeit können Einzelpersonen in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan 60 Tage lang kostenlosen Fernzugriff genießen!

Bleiben Sie produktiv, während Sie von zu Hause aus arbeiten! Menschen in Hongkong können eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access starten, um 60 Tage kostenlosen Fernzugriff zu erhalten .

Erhalten Sie 60 Tage kostenlos Sie leben nicht in Hongkong? Splashtop bietet vergünstigte Volumenlizenzen für den Fernzugriff für ganze Teams an, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Coronavirus Remote Work Resource Center