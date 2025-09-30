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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Bewertung der Woche

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Ausgewählte Bewertung der Woche:

Hier bei Splashtop erhalten wir jede Woche Kommentare von Geschäfts-, Unternehmens- und Privatanwendern, die viele Gründe aufzeigen, warum mehr als 14 Millionen Benutzer den leistungsstarken Remote-Desktop- und Anwendungszugriff von Splashtop genießen. Es ist die perfekte VDI/RDP-Alternative, wenn Sie Wert auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und Wert legen.

5 Sterne von Damostat

Mit einem Wort: FANTASTISCH

Wenn Sie diese App nicht haben, verpassen Sie etwas. Wollten Sie schon immer ein tragbares Windows 7- oder Mac-Gerät auf Ihrem iPad? Dann holen Sie sich einfach diese App. Wollten Sie schon immer top bewertete Spiele spielen, ohne aus Ihrem gemütlichen Bett aufzustehen? Dann holen Sie sich diese App. Wie wäre es mit einer guten Zeichen-App, mit der man unterwegs Skizzen machen kann? HOLEN SIE SICH DIESE APP. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen.

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