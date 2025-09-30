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Student experiencing enhanced distance learning with Splashtop's Remote Computer Access software

Verbessern Sie den Fernunterricht durch Computerfernzugriff

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt sind vom Präsenzunterricht zum Online-Unterricht übergegangen. K-12-Schulen, Colleges und Universitäten wie das Laney College und die Wayne State University nutzen Splashtop, um ihren Studenten, Dozenten und IT-Administratoren den Fernzugriff auf Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu ermöglichen.

Mit Splashtop waren sie in der Lage:

  • Ermöglichen Sie Studenten den Fernzugriff auf ihre Laborcomputer auf dem Campus, die über spezifische Desktop-Anwendungen verfügen. Lesen Sie mehr über Splashtop für abgelegene Labore.

  • Gib Fakultätsmitgliedern Fernzugriff auf ihre Workstations und die Möglichkeit, per Fernzugriff auf die Geräte der Schüler zuzugreifen, um eine 1:1 Beratung zu geben

  • Erlaube IT-Administratoren, Laborcomputer aus der Ferne zu verwalten und zu aktualisieren sowie alle Geräte von Studenten/Fakultäten aus der Ferne zu unterstützen

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Lesen Sie mehr darüber, wie der Fernzugriff auf Computer mit Splashtop Ihr Fernlernerlebnis verbessern kann (PDF). 

Lassen Sie uns wissen, wie Ihre Institution derzeit mit dem Fernunterricht aufgrund von COVID-19 umgeht, und wir können Ihnen sagen, wie Splashtop Ihnen helfen kann.

Um den Remote-Laborzugang einzurichten, kontaktiere unser Team

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