Verbessern Sie den Fernunterricht durch Computerfernzugriff

Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt sind vom Präsenzunterricht zum Online-Unterricht übergegangen. K-12-Schulen, Colleges und Universitäten wie das Laney College und die Wayne State University nutzen Splashtop, um ihren Studenten, Dozenten und IT-Administratoren den Fernzugriff auf Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu ermöglichen.
Mit Splashtop waren sie in der Lage:
Ermöglichen Sie Studenten den Fernzugriff auf ihre Laborcomputer auf dem Campus, die über spezifische Desktop-Anwendungen verfügen. Lesen Sie mehr über Splashtop für abgelegene Labore.
Gib Fakultätsmitgliedern Fernzugriff auf ihre Workstations und die Möglichkeit, per Fernzugriff auf die Geräte der Schüler zuzugreifen, um eine 1:1 Beratung zu geben
Erlaube IT-Administratoren, Laborcomputer aus der Ferne zu verwalten und zu aktualisieren sowie alle Geräte von Studenten/Fakultäten aus der Ferne zu unterstützen
Lesen Sie mehr darüber, wie der Fernzugriff auf Computer mit Splashtop Ihr Fernlernerlebnis verbessern kann (PDF).
Lassen Sie uns wissen, wie Ihre Institution derzeit mit dem Fernunterricht aufgrund von COVID-19 umgeht, und wir können Ihnen sagen, wie Splashtop Ihnen helfen kann.
Um den Remote-Laborzugang einzurichten, kontaktiere unser Team