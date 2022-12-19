Splashtop 資源庫

Nissay通過Splashtop為員工提供安全，快速的遠端存取
Nissay在其服務器中部署了Splashtop On-Prem，以滿足其所有遠端存取需求
摘要
Nissay Asset Management擁有一個VPN，可以使員工在家中工作，但需要一個新系統來滿足他們的所有遠端存取需求，尤其是在緊急情況下（員工無法前往辦公室） 。
Nissay系統開發部門總經理Hiroshi Otagaki講述了他們如何選擇和實施Splashtop On-Prem，以為員工提供安全，快速的遠端存取工作電腦的故事。
挑戰：尋找適合其所有需求的遠端存取解決方案
Otagaki開始為其公司尋找遠端存取解決方案的原因有很多。
Nissay Asset Management 所使用的 VPN 僅適用於 Windows 電腦。但是許多 Nissay 員工在家使用的是 Mac 電腦和平板電腦，也就是說，需要有遠端桌面工具才能透過這些裝置進行存取。Otagaki 解釋：「我們要找到能適用於 Mac 或平板電腦的系統。」
他擔心會有太多人同時使用 VPN，使公司的網際網路流量大增。如果 VPN 過載，可能導致連接不穩定並影響效能表現。另外，由於無法有效檢視網路流量，VPN 也可能存在安全隱患。閱讀以了解 Splashtop 優於 VPN 的原因。
東日本大地震發生後的第二天，Nissay的某些員工無法親自上班，因此該公司被迫立即從以前的VPN工具中購買了其他許可證。由於他們不確定下一次災難何時發生，因此Hiroshi和團隊希望使用一種易於擴展的遠端存取解決方案。
該公司非常需要使員工能夠遠端工作。 Otagaki說：“由於我們公司管理著客戶的資產，因此，如果市場突然發生變化，我們需要採取緊急措施，或者在深夜或清晨聯繫海外合作夥伴。”考慮到這一點，Nissay需要一種可靠的解決方案，該解決方��案可以使員工在工作時間之外遠端存取辦公電腦。
由於員工將要從辦公室外部訪問工作電腦，因此Hiroshi還需要一種解決方案，該解決方案出於安全目的提供兩因素身份驗證。另一個重要要求是，員工必須能夠通過局域網喚醒來遠端啟動電腦。
解決方案：可靠的遠端存取解決方案，具有靈活性和主要功能
有一位員工私下會使用 Splashtop，就向公司提議採用。
與 Splashtop 接洽後，Hiroshi 認為 Splashtop On-Prem 堪稱完美解決方案：具備一系列功能，讓使用者居家辦公仍能兼顧效率與安全性，包括多對多螢幕檢視、檔案傳輸、聊天、遠端列印、兩步驟驗證、SSO 等。
借助Splashtop，員工可以在工作時間之外通過高性能的遠端連接遠端存取其辦公電腦，從而以每秒40幀的速度提供4k流的高清質量。與VPN不同，Splashtop可以確保快速，可靠的遠端存取連接，即使有大量的人一次使用它。
Splashtop 也滿足了 Nissay 對透過 Mac 電腦和平板電腦遠端存取的要求，因為 Splashtop 支援從任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置存取 Windows 和 Mac 電腦。
此外，公司可以為日常使用者購買 Splashtop 授權，並在緊急情況下購買特殊授權以利 BCP (業務連續計畫) 的執行。這樣的靈活彈性讓 Nissay 團隊相當放心。
成果：易安裝 + 易管理 = 客戶滿意
系統開發部的系統規劃處副理 Shintaro Minami 負責監督伺服器的內部安裝和運作。
Nissay 對 Splashtop On-Prem 部署流程非常滿意，因為輕輕鬆鬆就能整合內部驗證伺服器和網路喚醒功能。驗證作業是在 AD 和 RSA 驗證伺服器上進行。Minami 補充道：「我們只需要新增和刪除使用者，再檢查連接狀態和設定即可。過程簡單又好管理。」
採用 Splashtop 後，Hiroshi 很高興地發現，有越來越多需要�在育兒和工作之間取得平衡的員工，現在都能使用 Splashtop 輕鬆實現遠距辦公了。
總體而言，Nissay對Splashtop On-Prem感到非常滿意，並很高興它幫助滿足了他們的所有遠端存取需求。
細節
關於 Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Corporation 為投資顧問服務供應商，提供投資組合管理、財務規劃和諮詢服務。Nissay Asset Management 為日本境內的客戶提供服務。
Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是遠端支援和遠端存取解決方案，可以在企業網路內完全自主託管。Splashtop On-Prem 旨在滿足當今數位化企業的需求，具有強大安全機制、出色效能和眾多便利功能，不僅可供自訂，還相容於各種工具和作業系統。
請參閱完整功能概述。
客戶經驗分享
我們在內部安裝了伺服器，設定並沒有花費太多時間。伺服器與我們內部的驗證伺服器配合良好，並且具有網路喚醒功能，因此我們很慶幸採用了 Splashtop On-Prem。
Mr. Shintaro Minami, Assistant Manager, System Planning Office, Nissay Asset Management