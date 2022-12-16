ABCis 使用 Splashtop SOS 為零售客戶提供有人值守和無人值守的支援

ABCis IT 團隊大約支援 1,500 個使用 ABCis 產品和服務的客戶。此團隊需要安裝一款遠端存取解決方案，可以幫助他們有效支援在客戶電腦上的 ABCis 軟體。

IT 團隊選擇 Splashtop 之前，曾嘗試其他遠端存取解決方案，卻都無法滿足他們的需求。我們特別訪問到 ABCis 整合式系統經理 Braeden Saxon，請他分享來龍去脈。

挑戰：找到提供支援多個使用者的安全遠端存取解決方案

ABCis 的 IT 團隊長期使用 AnyDesk 來遠端存取客戶的電腦，但是 AnyDesk 安全措施不足，在多使用者環境下更是如此。Saxon 表示：「AnyDesk 沒有管理使用者的功能，這是一大隱憂，因為我們被迫設定共用密碼以供主動存取。這可說是下下之策。如果有團隊成員離開公司，我們也無法將他的存取權限鎖死。於是，我們開始尋找具備多使用者支援且更為安全的替代解決方案。」

在尋找 AnyDesk 替代方案的過程中，IT 團隊嘗試了 LogMeIn、TeamViewer 和其他遠端存取解決方案，但都不盡理想。他們想找的是既符合經濟效益，又兼顧客戶支援安全性與效率的解決方案。

當時 Saxon 看到另一家澳洲軟體供應商 Independent Solutions 從 LogMeIn Rescue 跳槽到 Splashtop。

ABCis 發現 Splashtop 是具有強大安全性和使用者管理功能的遠端支援解決方案

Saxon 聯絡到 Independent Solutions 支援服務台，詢問 Splashtop 相關資訊並徵詢他們的心得意見。他們對 Splashtop 讚不絕口，也說很慶幸做了這個決定。

後來，ABCis 的 IT 團隊也對試用 Splashtop 的體驗相當滿意，認為 Splashtop 符合他們對遠端存取的一切條件Saxon 說：「我們仔細研究了 Splashtop 的主動存取和一次性的按需存取功能，對其相當驚豔。我自己是 IT 支援領域出身，也使用過 LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 TeamViewer，對各平台的功能特色再熟悉不過了。即使如此，我也不得不承認，Splashtop 達到了我所有的要求。」

IT 團隊使用 Splashtop SOS Unlimited 支援客戶的 Windows PC，並透過按需遠端存取來進行軟體安裝與支援。對於願意接受主動存取的客戶，他們則部署了 Splashtop Streamer，這樣一來，就不必每次要登入時都向客戶索取權限。

Saxon 和他的同事發現 Splashtop 的功能非常符合他們的需求：

臨機隨需存取和主動存取

使用 Splashtop SOS Unlimited，技術人員可以存取數量不限的使用者在場電腦和行動裝置，以及主動存取數量不限的無人電腦。

支援多個使用者和安全功能

技術人員擁有個人帳戶，用於臨機和主動存取。 Splashtop 帳戶管理員可以細化管理團隊成員的訪問權限和特權。全面記錄遠端連線活動以及其他強大的安全功能，使用戶可以安全地支援其客戶。

整合聊天功能

技術人員可以在遠端連線期間與使用者聊天。

檔案傳輸

技術人員可以輕鬆安全地在裝置間拖放檔案。

輕鬆、自動化的遠端部署

Saxon 說：「實施和設定流程簡單直觀。我們原先用 AnyDesk 設定了許多主動存取權限，全是手動逐一設定。不過有了 Splashtop 的遠端部署功能，就能快速輕鬆地將 AnyDesk 的連接移轉到 Splashtop。」他接著說：「現在，我們設有一個命令伺服器，用於遠端部署 Splashtop Streamer。遠端部署功能簡直改變了我們的命運。」