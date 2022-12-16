ABCis 使用 Splashtop SOS 為零售客戶提供有人值守和無人值守的支援
Splashtop 提供經濟高效、安全的解決方案，以滿足他們的業務和使用者管理需求
總結
ABCis IT 團隊大約支援 1,500 個使用 ABCis 產品和服務的客戶。此團隊需要安裝一款遠端存取解決方案，可以幫助他們有效支援在客戶電腦上的 ABCis 軟體。
IT 團隊選擇 Splashtop 之前，曾嘗試其他遠端存取解決方案，卻都無法滿足他們的需求。我們特別訪問到 ABCis 整合式系統經理 Braeden Saxon，請他分享來龍去脈。
挑戰：找到提供支援多個使用者的安全遠端存取解決方案
ABCis 的 IT 團隊長期使用 AnyDesk 來遠端存取客戶的電腦，但是 AnyDesk 安全措施不足，在多使用者環境下更是如此。Saxon 表示：「AnyDesk 沒有管理使用者的功能，這是一大隱憂，因為我們被迫設定共用密碼以供主動存取。這可說是下下之策。如果有團隊成員離開公司，我們也無法將他的存取權限鎖死。於是，我們開始尋找具備多使用者支援且更為安全的替代解決方案。」
在尋找 AnyDesk 替代方案的過程中，IT 團隊嘗試了 LogMeIn、TeamViewer 和其他遠端存取解決方案，但都不盡理想。他們想找的是既符合經濟效益，又兼顧客戶支援安全性與效率的解決方案。
當時 Saxon 看到另一家澳洲軟體供應商 Independent Solutions 從 LogMeIn Rescue 跳槽到 Splashtop。
ABCis 發現 Splashtop 是具有強大安全性和使用者管理功能的遠端支援解決方案
Saxon 聯絡到 Independent Solutions 支援服務台，詢問 Splashtop 相關資訊並徵詢他們的心得意見。他們對 Splashtop 讚不絕口，也說很慶幸做了這個決定。
後來，ABCis 的 IT 團隊也對試用 Splashtop 的體驗相當滿意，認為 Splashtop 符合他們對遠端存取的一切條件Saxon 說：「我們仔細研究了 Splashtop 的主動存取和一次性的按需存取功能，對其相當驚豔。我自己是 IT 支援領域出身，也使用過 LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 TeamViewer，對各平台的功能特色再熟悉不過了。即使如此，我也不得不承認，Splashtop 達到了我所有的要求。」
IT 團隊使用 Splashtop SOS Unlimited 支援客戶的 Windows PC，並透過按需遠端存取來進行軟體安裝與支援。對於願意接受主動存取的客戶，他們則部署了 Splashtop Streamer，這樣一來，就不必每次要登入時都向客戶索取權限。
Saxon 和他的同事發現 Splashtop 的功能非常符合他們的需求：
臨機隨需存取和主動存取
使用 Splashtop SOS Unlimited，技術人員可以存取數量不限的使用者在場電腦和行動裝置，以及主動存取數量不限的無人電腦。
支援多個使用者和安全功能
技術人員擁有個人帳戶，用於臨機和主動存取。 Splashtop 帳戶管理員可以細化管理團隊成員的訪問權限和特權。全面記錄遠端連線活動以及其他強大的安全功能，使用戶可以安全地支援其客戶。
整合聊天功能
技術人員可以在遠端連線期間與使用者聊天。
檔案傳輸
技術人員可以輕鬆安全地在裝置間拖放檔案。
輕鬆、自動化的遠端部署
Saxon 說：「實施和設定流程簡單直觀。我們原先用 AnyDesk 設定了許多主動存取權限，全是手動逐一設定。不過有了 Splashtop 的遠端部署功能，就能快速輕鬆地將 AnyDesk 的連接移轉到 Splashtop。」他接著說：「現在，我們設有一個命令伺服器，用於遠端部署 Splashtop Streamer。遠端部署功能簡直改變了我們的命運。」
細節
關於 ABCis
ABCis 是一家 SaaS 提供商，與零售領域的客戶合作，並提供持續的解決方案，以幫助改善其商店的日常運營。 這是通過經驗，分析，數據操作，流程變化和技術採用的組合來完成的。
關於 Splashtop SOS
Splashtop SOS是一種有人照看的按需遠端支援解決方案，具有可選的無人看管的隨時存取電腦的功能。
有了 SOS，IT 支援專業人員可以使用簡單的連線代碼就立即連接到使用者裝置。SOS 專為服務台和支援專業人員設計，可對不限數量的裝置執行 ad-hoc 遠端支援，無論使用者在何時何地遇到問題，支援人員都能透過 SOS 輕鬆遠端存取使用者裝置 (Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook)，快速掌握情況並解決問題。SOS 不僅縮短提供支援的所需時間，同時有助提高客戶滿意度，也降低了遠端支援團隊的營運成本。
進一步了解 Splashtop SOS 的相關資訊。
客戶經驗分享
Splashtop 使繼續支援我們的客戶變得非常容易。 它的價格具有競爭力，並具有我們正在尋找的所有功能。
Braeden Saxon, Integrated Systems Manager at ABCis