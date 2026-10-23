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Splashtop20 years of trust
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Splashtop Remote Support集成

將Splashtop Remote Support連接到您的團隊已經使用的幫助台、安全性和身份工具，以便您可以從工單啟動會話並記錄每個連接。

工單系統、服務台及IT服務管理

Freshservice logo

FRESHSERVICE

從 Freshservice 工單啟動Splashtop Remote Support會話。 在票證中建立連線鏈接，將其發送給您的用戶，無需事先安裝即可連接。 連線詳細資料自動記錄回工單中。

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Freshdesk Logo

FRESHDESK

使用Splashtop Remote Support在 Freshdesk 工單內為客戶提供支援。 在工單中插入一個 連接 鏈接，用戶運行後即可 鏈接，並在案例關閉時獲取添加到工單中的 連接 記錄。

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Zendesk logo

ZENDESK

只需點擊幾下即可從 Zendesk 工單發起遠端支援會話，用戶裝置上無需預先安裝任何軟體。關閉支援案例時，連線 和 檔案啟動 日誌將作為私有評論新增至工單。

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

讓您的技術人員能夠透過 Jira 問題庫進行遠端支援。從問題中創建一個鏈接鏈接，將其分享給用戶，並連接到他們的計算機，同時將鏈接日誌添加回問題。

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Service Now logo

SERVICENOW

使用 ServiceNow 應用程式商店中的 Splashtop 應用，從 ServiceNow 事件啟動遠端支援會話。使用者可以直接從事件視圖下載 連接 應用，並且可以將 連接 日誌匯入事件以供參考。

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

無需離開 Salesforce 即可為最終使用者的電腦提供支援。從案例、潛在客戶、商機、客戶或聯絡人開始建立連接，完成後將連接日誌新增至記錄。

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

直接透過 Microsoft Teams 聊天提供遠端支援。為您的用戶建立具有連線連結的支援卡，然後在Splashtop機器人顯示他們已準備就緒時進行連接。 連線記錄可在應用程式的連線日誌標籤中找到。

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

從 Halo 控制台啟動 Halo 資源的無人值守會話，並透過工單和即時聊天發送聯絡機支援邀請。連線筆記被加回工單或聊天中。

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系統輔助

將人工智慧驅動的遠端支援引入 SysAid。SysAid Copilot 從服務記錄中識別正確的裝置並產生連線鏈接，每條連線都會自動記錄在 Ticket Journey 中。 適用於 SysAid cloud客戶。

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端點安全

Bitdefender logo

BITDEFENDER

使用由 Bitdefender 提供支援的 Splashtop Antivirus 保護您所支援的端點，該防毒軟體可從您用於遠端支援的相同控制台進行部署和管理。Bitdefender EDR 和 MDR 也可作為附加元件使用。

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

在 Splashtop 控制台中查看 CrowdStrike Falcon 偵測結果，在 Falcon 中開啟這些偵測結果進行更深入的分析，並連接到受影響的端點以修復問題。透過Splashtop購買 CrowdStrike，或使用Splashtop AEM 自帶授權。

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哨兵一號

按需或透過端點安全性原則自動安裝 SentinelOne 代理，並從 Splashtop 控制台確認保護範圍。透過 Splashtop 購買 SentinelOne，或使用 Splashtop AEM 自備授權。

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身分、 SSO和日誌記錄（企業版）

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

允許技術人員透過 SAML 單一登入使用其 Microsoft Entra ID 帳戶登入 Splashtop。您可以透過 Entra 應用程式庫中的 Splashtop 應用程式進行設定。

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JUMPCLOUD

使用 JumpCloud SSO 對 Splashtop 進行身份驗證，並透過 SCIM 自動設定、更新和取消設定使用者和群組。

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Onelogin Logo

ONELOGIN

使用您的 OneLogin 憑證登入 Splashtop，實現集中、安全的單一登入。

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

自動匯出Splashtop連線日誌、登入、檔案傳輸、聊天和設定變更到Splunk，以進行安全監控、合規性和調查。

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行動裝置管理

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

使用 Jamf Pro 將 Splashtop 部署到 Jamf 管理的設備。然後，您可以為受管 Mac 提供無人值守支持，並透過螢幕分享幫助 iOS 用戶。

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

在IBM MaaS360 Marketplace 中尋找Splashtop ，以新增端點支援以及MaaS360的 MDM 和 MAM 控件，包括 iOS 遠端視圖和Android端點控制。

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AppTec360 logo

APPTEC360

Splashtop Remote Support 與 AppTec360 MDM/MAM 集成，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。

準備好開始使用Splashtop Remote Support嗎？

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