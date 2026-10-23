Splashtop Remote Support集成
將Splashtop Remote Support連接到您的團隊已經使用的幫助台、安全性和身份工具，以便您可以從工單啟動會話並記錄每個連接。
工單系統、服務台及IT服務管理
FRESHSERVICE
從 Freshservice 工單啟動Splashtop Remote Support會話。 在票證中建立連線鏈接，將其發送給您的用戶，無需事先安裝即可連接。 連線詳細資料自動記錄回工單中。
FRESHDESK
使用Splashtop Remote Support在 Freshdesk 工單內為客戶提供支援。 在工單中插入一個 連接 鏈接，用戶運行後即可 鏈接，並在案例關閉時獲取添加到工單中的 連接 記錄。
ZENDESK
只需點擊幾下即可從 Zendesk 工單發起遠端支援會話，用戶裝置上無需預先安裝任何軟體。關閉支援案例時，連線 和 檔案啟動 日誌將作為私有評論新增至工單。
Jira
讓您的技術人員能夠透過 Jira 問題庫進行遠端支援。從問題中創建一個鏈接鏈接，將其分享給用戶，並連接到他們的計算機，同時將鏈接日誌添加回問題。
SERVICENOW
使用 ServiceNow 應用程式商店中的 Splashtop 應用，從 ServiceNow 事件啟動遠端支援會話。使用者可以直接從事件視圖下載 連接 應用，並且可以將 連接 日誌匯入事件以供參考。
Salesforce
無需離開 Salesforce 即可為最終使用者的電腦提供支援。從案例、潛在客戶、商機、客戶或聯絡人開始建立連接，完成後將連接日誌新增至記錄。
Microsoft Teams
直接透過 Microsoft Teams 聊天提供遠端支援。為您的用戶建立具有連線連結的支援卡，然後在Splashtop機器人顯示他們已準備就緒時進行連接。 連線記錄可在應用程式的連線日誌標籤中找到。
HaloITSM/HaloPSA
從 Halo 控制台啟動 Halo 資源的無人值守會話，並透過工單和即時聊天發送聯絡機支援邀請。連線筆記被加回工單或聊天中。
系統輔助
將人工智慧驅動的遠端支援引入 SysAid。SysAid Copilot 從服務記錄中識別正確的裝置並產生連線鏈接，每條連線都會自動記錄在 Ticket Journey 中。 適用於 SysAid cloud客戶。
端點安全
BITDEFENDER
使用由 Bitdefender 提供支援的 Splashtop Antivirus 保護您所支援的端點，該防毒軟體可從您用於遠端支援的相同控制台進行部署和管理。Bitdefender EDR 和 MDR 也可作為附加元件使用。
CrowdStrike
在 Splashtop 控制台中查看 CrowdStrike Falcon 偵測結果，在 Falcon 中開啟這些偵測結果進行更深入的分析，並連接到受影響的端點以修復問題。透過Splashtop購買 CrowdStrike，或使用Splashtop AEM 自帶授權。
哨兵一號
按需或透過端點安全性原則自動安裝 SentinelOne 代理，並從 Splashtop 控制台確認保護範圍。透過 Splashtop 購買 SentinelOne，或使用 Splashtop AEM 自備授權。
身分、 SSO和日誌記錄（企業版）
Microsoft Entra ID
允許技術人員透過 SAML 單一登入使用其 Microsoft Entra ID 帳戶登入 Splashtop。您可以透過 Entra 應用程式庫中的 Splashtop 應用程式進行設定。
JUMPCLOUD
使用 JumpCloud SSO 對 Splashtop 進行身份驗證，並透過 SCIM 自動設定、更新和取消設定使用者和群組。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 憑證登入 Splashtop，實現集中、安全的單一登入。
Splunk
自動匯出Splashtop連線日誌、登入、檔案傳輸、聊天和設定變更到Splunk，以進行安全監控、合規性和調查。