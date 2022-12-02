Splashtop與飛思卡爾，英特爾，NVIDIA，高通和德州儀器（TI）一起進行多媒體優化
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Splashtop遠端桌面應用的效能比同類產品高出15倍
六月 14， 2011 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈，它一直在與飛思卡爾，英特爾，英偉達，高通，德州儀器等晶元製造商合作，以優化其Splashtop®遠端桌面軟體的性能。 基準測試結果顯示，與競爭產品相比，多媒體性能優勢高達15倍。 最近，該應用程式已成為美國蘋果App Store中排名第一的付費iPad應用程式，吸引了比俄羅斯方塊，蘋果的GarageBand甚至憤怒的小鳥等遊戲更多的用戶下載！
在過去的幾個月里，Splashtop 與領先的晶片公司建立了關係，以調整其在流行的 GPU 和 CPU 上的軟體性能，例如 NVIDIA 的 GeForce 圖形處理器和 Tegra 2 雙核處理器。 在基準測試中，Splashtop 遠端桌面展示了每秒 30 幀的持續速率和非常低的延遲（延遲時間）。 競爭產品的平均速率在每秒 2 到 6 幀之間，下降了大約 80% 到 95% 的幀，並顯示看起來更像幻燈片的“視頻”。 他們的平均延遲時間比 Splashtop 長 2 到 10+ 倍，導致使用者體驗緩慢。
可以在以下位置觀看基準測試的視頻：
Splashtop: www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg
Splashtop首席執行官兼聯合創始人馬克·李（Mark Lee）說：“當然，我喜歡下一個雜亂無章的查理·卓別林電影。” “但是當我觀看《碟中諜 》時，我希望像電影本身一樣流暢，快速，令人興奮，這正是我們在Splashtop遠端桌面上獲得的那種體驗。”
“遠端桌面軟體為當今最流行的移動和手持設備的用戶帶來了許多好處的希望，” Kusnetzky集團創始人，ZDNet的《虛擬演講》的主要作者，傑出分析師Dan Kusnetzky說。 Splashtop提供了遠端桌面軟體，該軟體可以統一複雜設備和雲服務群中的用戶體驗。他們的方法轉化為顯著的效能改進，可以顯著改善最終用戶的體驗。”
Splashtop 的技術能夠滿足多媒體專業人員的需求。「Splashtop Remote Desktop 是最適合我這種數位媒體專業人員使用的高效能遠端桌面工具，低頻寬數串流卻不犧牲影片品質和畫面更新速率造成延遲，」3D 動畫技術部門講師 Alan Lynch 說。奧蘭多理工大學數位媒體藝術系。「用戶介面和軟體功能確實是同類產品中最好的，它讓我的學生可以遠端善用專業的動畫工具。Splashtop Remote Desktop 為我們節省了數千美元的硬體花費，更讓我們無纜線一身輕。」
奧蘭多科技視頻：www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps
Splashtop Remote可與大多數智能手機和流行的平板電腦（iPad，Transformer，Xoom，Galaxy Tab）配合使用，並連接到運行Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更新版本操作系統的電腦。它由兩個組件組成：在行動裝置上運行的應用程序和��在電腦上運行的免費Streamer。要了解有關Splashtop Remote的更多信息，請存取： www.splashtop.com/remote 。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是 Apple App Store 中的 #1 付費 iPad 應用程式，允許使用者在遠離計算機的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 Splashtop 白板通過添加註釋功能在 Splashtop Remote 上構建。 Splashtop Remote 現已在 Apple App Store、iTunes、Android Marketplace 和 webOS App Store 中提供。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com 。
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