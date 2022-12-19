SolarWinds Take Control 替代產品 – Splashtop SOS
Splashtop SOS 是 SolarWinds Take Control (前身為 MSP Anywhere) 最佳替代產品
借助 Splashtop 獲得成本更低的快速安全的遠端支援工具
如果您是正在尋找為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供臨機遠端支援最佳解決方案的 MSP，那麼 Splashtop SOS 正是 SolarWinds Take Control 的最佳替代產品，因為：
Splashtop SOS 的費用低於 SolarWinds Take Control，每年可為您省下數百或數千美元。
每個 Splashtop SOS 方案皆可讓您遠端存取任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置以取得臨機支援。而 Take Control 只有 Plus 方案可讓您存取 iOS 和 Android。
Splashtop SOS 提供支援技術人員愛用的熱門功能，例如檔案傳輸、連線錄製等。
Splashtop 採用高度安全的基礎設施、以 TLS 和 256 位元 AES 加密保護的遠端連線以及多項安全功能，確保您的資料和資訊安全無虞。閱讀更多，了解 Splashtop 在遠端存取安全領域大量投入哪些資源。
Splashtop 以物超所值的價格提供更多功能
Vs. SolarWinds Take Control 方案
Splashtop SOS - Manual Update
每個併發使用者每月$17（按年計費）
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
SolarWinds Take Control
每個併發使用者每月$19（按年計費）
只能存取 Windows 和 Mac。無法支援 iOS 和 Android 裝置
Splashtop SOS Unlimited
每個併發使用者每月$34（按年計費）
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
新增不限數量的端點實現無人看管的主動存取
每個併發技術/年只需 $399
SolarWinds Take Control Plus 版
每個併發使用者每月$45（按年計費）
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
只有 500 個端點用於無人值守訪問
$540 每個併發技術/年
MSP 為什麼要選擇 Splashtop？
Splashtop SOS 是完美的遠端支援解決方案，適用於想要遠端支援未在其 RMM 帳戶中管理的設備MSPs。借助 SOS，您可以在客戶需要幫助時遠端存取他們的任何設備。 無需事先設置。 只需使用會話代碼連接，控制他們的設備，並快速解決問題。
所有 Splashtop SOS 方案都包含：
- 連線代碼存取
- 高效能
- 兩位使用者進入一台電腦
- 分享桌面
- 支援 iOS 和 Android 裝置
- 強大的安全性
- 檔案傳輸 (包括拖放)
- 遠端重新開機和重新連接
- 連線錄製
- 自訂品牌
- 多螢幕支援
- 聊天
- 使用者管理
- PSA Ticketing 和 ITSM 整合