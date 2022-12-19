SolarWinds Take Control 替代產品 – Splashtop SOS

Splashtop 以物超所值的價格提供更多功能

只能存取 Windows 和 Mac。無法支援 iOS 和 Android 裝置

每個併發使用者每月 $19 （按年計費）

臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援

每個併發使用者每月 $17 （按年計費）

Splashtop SOS Unlimited 每個併發使用者每月 $34 （按年計費） 臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援 新增不限數量的端點實現無人看管的主動存取 每個併發技術/年只需 $399