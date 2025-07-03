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Technician using Splashtop after switching from Solarwinds Take Control

N-Able 控制替代方案 – Splashtop

Splashtop Remote Support 是 N-able Take Control 的最佳替代方案

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使用 Splashtop 取得快速、安全且成本更低的遠端支援工具

如果您是 MSP，並且正在尋找能夠為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供有人值守的遠端支援的最佳解決方案，那麼 Splashtop 是 N-able Take Control 的最佳替代方案，因為：

  • Splashtop 的成本低於 N-able Take Control，每年可為您節省數百或數千美元

  • 每個Splashtop Remote Support包都允許您遠端存取任何Windows 、Mac、iOS 和Android設備以獲得有人值守的支援。 只有 Take Control Plus 套件可以讓您存取 iOS 和 Android。

  • Splashtop Remote Support Support配備了支援技術人員使用的頂級功能，例如檔案傳輸、連線錄製等。

  • Splashtop 採用高度安全的基礎設施、以 TLS 和 256 位元 AES 加密保護的遠端連線以及多項安全功能，確保您的資料和資訊安全無虞。閱讀更多，了解 Splashtop 在遠端存取安全領域大量投入哪些資源

Splashtop 以物超所值的價格提供更多功能

與。無法控制計劃

Splashtop Remote Support 10 台無人值守的計算機

每位同時連接的使用者每月 NT$517 (按年計費)

臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援

不能控制

每位同時連接的使用者每月 $25.50 (按年計費)

只能連接到 Windows 和 Mac。無法支援 iOS 和 Android 設備

Splashtop Remote Support 300 台無人值守的計算機

每位同時連接的使用者每月 NT$825 (按年計費)

臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援

每名可同時連接的使用者每年僅 NT$9,900

N-Able 控制功能加強

每位同時連接的使用者每月 $48 (按年計費)

臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援

每個並行使用者/年的 $578

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MSP 為什麼要選擇 Splashtop？

Splashtop Remote SupportMSPs對於想要 未在其 RMM 帳戶中管理的裝置的 來說， Splashtop Remote Support是完美的遠端支援解決方案。使用 Splashtop，您可以在客戶需要協助時遠端存取他們的任何裝置。無需事先設置。只需連接一條連線代碼，控制他們的裝置，並快速解決問題。

所有Splashtop Remote Support包均包括：

  • 使用代碼存取
  • 高效能
  • 兩個使用者進入一台電腦
  • 分享桌面
  • 支援 iOS 和 Android 裝置
  • 強大的安全性
  • 檔案傳輸（包括拖放）
  • 遠端重新開機和重新連接
  • 連線錄製
  • 自訂品牌形象
  • 多螢幕支援
  • 聊天
  • 使用者管理
  • 整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM

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