N-Able 控制替代方案 – Splashtop

使用 Splashtop 取得快速、安全且成本更低的遠端支援工具
如果您是 MSP，並且正在尋找能夠為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供有人值守的遠端支援的最佳解決方案，那麼 Splashtop 是 N-able Take Control 的最佳替代方案，因為：
Splashtop 的成本低於 N-able Take Control，每年可為您節省數百或數千美元。
每個Splashtop Remote Support包都允許您遠端存取任何Windows 、Mac、iOS 和Android設備以獲得有人值守的支援。 只有 Take Control Plus 套件可以讓您存取 iOS 和 Android。
Splashtop Remote Support Support配備了支援技術人員使用的頂級功能，例如檔案傳輸、連線錄製等。
Splashtop 採用高度安全的基礎設施、以 TLS 和 256 位元 AES 加密保護的遠端連線以及多項安全功能，確保您的資料和資訊安全無虞。閱讀更多，了解 Splashtop 在遠端存取安全領域大量投入哪些資源。
Splashtop 以物超所值的價格提供更多功能
與。無法控制計劃
Splashtop Remote Support 10 台無人值守的計算機
每位同時連接的使用者每月 NT$517 (按年計費)
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
不能控制
每位同時連接的使用者每月 $25.50 (按年計費)
只能連接到 Windows 和 Mac。無法支援 iOS 和 Android 設備
Splashtop Remote Support 300 台無人值守的計算機
每位同時連接的使用者每月 NT$825 (按年計費)
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
每名可同時連接的使用者每年僅 NT$9,900
N-Able 控制功能加強
每位同時連接的使用者每月 $48 (按年計費)
臨機存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供遠端支援
每個並行使用者/年的 $578
MSP 為什麼要選擇 Splashtop？
Splashtop Remote SupportMSPs對於想要 未在其 RMM 帳戶中管理的裝置的 來說， Splashtop Remote Support是完美的遠端支援解決方案。使用 Splashtop，您可以在客戶需要協助時遠端存取他們的任何裝置。無需事先設置。只需連接一條連線代碼，控制他們的裝置，並快速解決問題。
所有Splashtop Remote Support包均包括：
- 使用代碼存取
- 高效能
- 兩個使用者進入一台電腦
- 分享桌面
- 支援 iOS 和 Android 裝置
- 強大的安全性
- 檔案傳輸（包括拖放）
- 遠端重新開機和重新連接
- 連線錄製
- 自訂品牌形象
- 多螢幕支援
- 聊天
- 使用者管理
- 整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM