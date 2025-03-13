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Comparing Splashtop Business Access and Splashtop Enterprise remote computer access
比較遠端工作

Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Access

通過 Splashtop Team
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Splashtop Remote Access Pro，一直是許多個人和團隊在全球範圍內選擇的遠端存取解決方案，讓他們可以隨時隨地工作。使用者可以從任何裝置存取工作電腦，並像親自在現場一樣使用遠端電腦。檔案傳輸、多螢幕檢視、遠端列印和遠端重啟等功能在遠端連線期間提升了生產力。

Splashtop Remote Access 效能 將遠端存取功能提升到新的層次。它具備額外的功能，提供終極的遠端體驗，如遠端麥克風和 USB 裝置直入、4:4:4 色彩模式、高保真音訊設定、Wacom Bridge 等。

Splashtop Enterprise為團隊和組織提供全面的解決方案，結合 Remote Access Pro 和 效能中的所有功能，以及先進的安全性和管理功能，例如 SSO 整合、cloud 連線錄製、IP 白名單、細粒權限等。 IT 團隊可靈活管理遠端存取，並為電腦和行動裝置提供支援，終端使用者存取和技術人員支援的授權可自訂。

讓我們來探討 Splashtop Enterprise、Splashtop 遠端存取效能和 Splashtop 遠端存取 Pro 之間的差異：

能力

Splashtop Enterprise

Splashtop Remote Access 效能

Splashtop Remote Access Pro

對 Windows、Mac 和 Linux 計算機的無人值守終端訪問（每個最終用戶授權將 10 台計算機添加到團隊總數中）

連線中的功能，例如文件傳輸，多監視器查看，遠端列印，遠端重啟，聊天等

IT 專用的集中式主控台，可管理使用者、存取權限、電腦和裝置

將本機電腦上的 USB 裝置 (包括智慧卡讀卡機、防盜鎖鑰匙、觸控筆/印表機之類的 HID 裝置)，重新導向遠端電腦

將本機電腦上的麥克風輸入重定向到遠程計算機，就像您直接坐在遠程計算機前一樣

4:4:4色彩模式和超高保真音訊設置

Wacom Bridge：在本機和遠端電腦上流暢運用 Wacom 觸控筆技術

進階安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製、浮水印等

基於組的訪問權限，可以按用戶/電腦組分配訪問權限

基於用戶/組的細化權限

能夠規劃遠端存取排程

能夠選擇技術人員授權，允許 IT 提供遠端主動支援，最多可達每個同時使用者授權 300 台電腦，以及臨機「服務台」遠端支援至無限的電腦和行動裝置

增加 Remote Support 授權，以利 IT 人員管理和支援端點

成本

按命名使用者和同時使用者計價。聯絡我們以獲取價格

每個用戶的價格從 NT$375/月開始。 提供批量折扣。

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