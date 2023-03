Acesso Remoto Unificado para Máquinas Físicas e Virtuais

As soluções DaaS (Desktop as a Service) baseadas em nuvem da Amazon WorkSpaces, VMware Horizon nuvem, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) em Azure, Citrix Managed Desktops, e outras surgiram como as plataformas de escolha para computação sob demanda, "pague enquanto usar". A Splashtop estabeleceu parcerias com AWS, GCP, Azure, e Nutanix.