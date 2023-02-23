Acesso Remoto Unificado para Máquinas Físicas e Virtuais

Uma solução de acesso remoto acessível e de nível empresarial que irá suportar a sua infra-estrutura híbrida de TI
A Splashtop é adequada para organizações com uma infraestrutura de computação híbrida que combina computadores físicos e máquinas virtuais.
Mais de 30 milhões de usuários (incluindo indivíduos, empresas, instituições acadêmicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs e departamentos de TI) desfrutam do acesso remoto a computadores e VMs de alto desempenho e lançamento rápido da Splashtop.
Acesse Recursos Físicos e de Computação em Nuvem a Partir de uma Única Aplicação e Gerencie Tudo Através de um Console Centralizado, Incluindo o Acesso Remoto a:
Computadores Físicos (Windows, Mac, Linux, Chromebook Desktops e Laptops)
(Windows, Mac, Linux, computadores de secretária e portáteis Chromebook)
Servidores
Dispositivos Móveis iOS e Android
Máquinas Virtuais
Soluções VDI/DaaS em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS
Em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (em breve)
Equipes de TI ganham flexibilidade, controle, escalabilidade e facilidade de utilização com Splashtop Enterprise para gerirem eficazmente a sua infra-estrutura de TI híbrida
Desempenho
Os usuários obtêm sessões remotas de alta performance em para tarefas como edição de vídeo, design gráfico, animação, codificação, e muito mais com baixa latência. Acesse os seus computadores de trabalho, aplicações e dados assim como faria pessoalmente. A Splashtop também suporta acesso remoto a Máquinas Virtuais que executam GPUs na nuvem para computação de alta performance nuvem.
Segurança
As características de segurança da Splashtop incluem fortes requisitos de autenticação, controles de autorização, registro completo, e mais. Integre o login único (SSO) para uma autenticação centralizada. Nenhum dado é transferido durante a sessão remota.
Facilidade de Uso
Os usuários podem entrar instantaneamente com qualquer dispositivo e número de dispositivos usando o aplicativo Splashtop Business. Uma interface fácil de usar com recursos intuitivos que facilitam a implantação, o gerenciamento e o uso das nossas soluções.
Benefícios Chave
Solução de suporte e acesso remoto multifuncional
O TI pode gerir o acesso remoto para a sua organização, fornecer suporte de helpdesk sob demanda e gerir e monitorar remotamente computadores desacompanhados em qualquer momento. Tudo através de um console centralizado.
Amplo suporte a dispositivos
A Splashtop proporciona consistentemente uma experiência de usuário de alta qualidade para Windows, Mac e Linux. Os usuários podem usar remotamente a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Serviço de Atendimento ao Cliente de Classe Mundial
Temos orgulho em compartilhar que a Splashtop obteve uma classificação global de 97 usuários no Capterra, superando significativamente todos os outros fornecedores de computadores remotos. Fornecer um excelente serviço ao cliente é a nossa maior prioridade.
Implantação rápida
Você pode começar a usar em minutos. Você também não precisa relicenciar ou adquirir novas infra-estruturas.
Utilize os Investimentos Existentes
Os usuários podem acessar computadores existentes e aplicações licenciadas como Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer e Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks, e muito mais. Tudo sem sacrificar a performance, tal como na estação de trabalho do seu escritório.
A Melhor Solução para um Comando Combinado e um Local de Trabalho Pessoal
Os recursos da Splashtop possibilitam o uso fluido presencial e remoto dos recursos de computação. O trabalho flexível é o futuro e a Splashtop é a parceira de acesso e suporte remoto mais adequado do mercado.
Parcerias DaaS baseadas em nuvem
As soluções DaaS (Desktop as a Service) baseadas em nuvem da Amazon WorkSpaces, VMware Horizon nuvem, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) em Azure, Citrix Managed Desktops, e outras surgiram como as plataformas de escolha para computação sob demanda, "pague enquanto usar". A Splashtop estabeleceu parcerias com AWS, GCP, Azure, e Nutanix.