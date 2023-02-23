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Splashtop20 years of trust
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IT technicians in datacenter using Splashtop to remotely access both physical and virtual machines

Acesso Remoto Unificado para Máquinas Físicas e Virtuais

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Uma solução de acesso remoto acessível e de nível empresarial que irá suportar a sua infra-estrutura híbrida de TI

A Splashtop é adequada para organizações com uma infraestrutura de computação híbrida que combina computadores físicos e máquinas virtuais.

Mais de 30 milhões de usuários (incluindo indivíduos, empresas, instituições acadêmicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs e departamentos de TI) desfrutam do acesso remoto a computadores e VMs de alto desempenho e lançamento rápido da Splashtop.

Acesse Recursos Físicos e de Computação em Nuvem a Partir de uma Única Aplicação e Gerencie Tudo Através de um Console Centralizado, Incluindo o Acesso Remoto a:

Remote access, control, and monitoring icon

Computadores Físicos (Windows, Mac, Linux, Chromebook Desktops e Laptops)

(Windows, Mac, Linux, computadores de secretária e portáteis Chromebook)

Connected computers icon

Servidores

Mobile device share icon

Dispositivos Móveis iOS e Android

Group view icon

Máquinas Virtuais

Browser icon

Soluções VDI/DaaS em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS

Em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (em breve)

Equipes de TI ganham flexibilidade, controle, escalabilidade e facilidade de utilização com Splashtop Enterprise para gerirem eficazmente a sua infra-estrutura de TI híbrida

  • Desempenho

    Os usuários obtêm sessões remotas de alta performance em para tarefas como edição de vídeo, design gráfico, animação, codificação, e muito mais com baixa latência. Acesse os seus computadores de trabalho, aplicações e dados assim como faria pessoalmente. A Splashtop também suporta acesso remoto a Máquinas Virtuais que executam GPUs na nuvem para computação de alta performance nuvem.


  • Segurança

    As características de segurança da Splashtop incluem fortes requisitos de autenticação, controles de autorização, registro completo, e mais. Integre o login único (SSO) para uma autenticação centralizada. Nenhum dado é transferido durante a sessão remota.

  • Facilidade de Uso

    Os usuários podem entrar instantaneamente com qualquer dispositivo e número de dispositivos usando o aplicativo Splashtop Business. Uma interface fácil de usar com recursos intuitivos que facilitam a implantação, o gerenciamento e o uso das nossas soluções.

Benefícios Chave

Solução de suporte e acesso remoto multifuncional

O TI pode gerir o acesso remoto para a sua organização, fornecer suporte de helpdesk sob demanda e gerir e monitorar remotamente computadores desacompanhados em qualquer momento. Tudo através de um console centralizado. 

Amplo suporte a dispositivos

A Splashtop proporciona consistentemente uma experiência de usuário de alta qualidade para Windows, Mac e Linux. Os usuários podem usar remotamente a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Serviço de Atendimento ao Cliente de Classe Mundial

Temos orgulho em compartilhar que a Splashtop obteve uma classificação global de 97 usuários no Capterra, superando significativamente todos os outros fornecedores de computadores remotos. Fornecer um excelente serviço ao cliente é a nossa maior prioridade.

Implantação rápida

Você pode começar a usar em minutos. Você também não precisa relicenciar ou adquirir novas infra-estruturas.

Utilize os Investimentos Existentes

Os usuários podem acessar computadores existentes e aplicações licenciadas como Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer e Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks, e muito mais. Tudo sem sacrificar a performance, tal como na estação de trabalho do seu escritório.

A Melhor Solução para um Comando Combinado e um Local de Trabalho Pessoal

Os recursos da Splashtop possibilitam o uso fluido presencial e remoto dos recursos de computação. O trabalho flexível é o futuro e a Splashtop é a parceira de acesso e suporte remoto mais adequado do mercado.

Parcerias DaaS baseadas em nuvem

As soluções DaaS (Desktop as a Service) baseadas em nuvem da Amazon WorkSpaces, VMware Horizon nuvem, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) em Azure, Citrix Managed Desktops, e outras surgiram como as plataformas de escolha para computação sob demanda, "pague enquanto usar". A Splashtop estabeleceu parcerias com AWS, GCP, Azure, e Nutanix.

Entre em contato conosco para saber mais sobre o Splashtop Enterprise ou organize uma demonstração hoje mesmo!

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