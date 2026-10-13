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Intune + Splashtop

Feche o Loop de Suporte com Splashtop

Suporte remoto atento e não assistido em todos os dispositivos, quer esteja inscrito no Intune ou não.

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Ajuda Alguém, em Qualquer Dispositivo

Melhor Apoio Para e Para Além do Seu Inquilino

  • Apoie contratantes, parceiros e colaboradores em dispositivos pessoais

  • Resolve pedidos pontuais sem pré-instalar nada no dispositivo do utilizador.


Fácil implementação e gestibilidade

Acesso rápido e seguro aos dispositivos que gere

  • Aceda a computadores geridos a qualquer momento com acesso desatendido.

  • Implementa através da implementação do Intune que já usas.

  • Inicie sessão com as suas credenciais Entra ID através do single logon.

  • Use uma única ferramenta entre Windows, Mac, Linux e dispositivos móveis.


Resolver Problemas no Primeiro Toque

Funcionalidades de produtividade integradas em cada sessão

  • Eleva privilégios e mantém-te ligado através de reinicios.

  • Transferir ficheiros, conversar, usar teclado/rato e fazer chamadas de voz dentro da sessão.

  • Resolver problemas em segundo plano enquanto os utilizadores continuam a trabalhar.

  • Integre o Acesso remoto com o seu sistema de bilhetes.


Seguro e Pronto para Auditoria

Cada sessão protegida e registada.

  • Sessões encriptadas com TLS e AES de 256 bits.

  • Autenticação em dois fatores e permissões de técnicos granulares.

  • Registos de sessões e registos para revisões, formação e auditorias.


Benefícios de Splashtop Remote Support com Intune

  • Menos tempo de inatividade para os utilizadores

    Menos pedidos repetidos e esperas mais curtas por ajuda.

  • Custos de suporte mais baixos

    Menos ferramentas para licenciar, treinar e manter.

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Apoio sem limites

    Ajudar equipas internas, contratados e clientes a partir da mesma conta.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Prova para cada sessão

    Registos e gravações prontos quando surgirem auditorias ou revisões.

Pronto para atualizar o seu suporte remoto?

Esperas mais curtas para os utilizadores e sessões mais simples para técnicos, com Splashtop Remote Support.

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