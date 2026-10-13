Intune + Splashtop
Feche o Loop de Suporte com Splashtop
Suporte remoto atento e não assistido em todos os dispositivos, quer esteja inscrito no Intune ou não.
Ajuda Alguém, em Qualquer Dispositivo
Melhor Apoio Para e Para Além do Seu Inquilino
Apoie contratantes, parceiros e colaboradores em dispositivos pessoais
Resolve pedidos pontuais sem pré-instalar nada no dispositivo do utilizador.
Fácil implementação e gestibilidade
Acesso rápido e seguro aos dispositivos que gere
Aceda a computadores geridos a qualquer momento com acesso desatendido.
Implementa através da implementação do Intune que já usas.
Inicie sessão com as suas credenciais Entra ID através do single logon.
Use uma única ferramenta entre Windows, Mac, Linux e dispositivos móveis.
Resolver Problemas no Primeiro Toque
Funcionalidades de produtividade integradas em cada sessão
Eleva privilégios e mantém-te ligado através de reinicios.
Transferir ficheiros, conversar, usar teclado/rato e fazer chamadas de voz dentro da sessão.
Resolver problemas em segundo plano enquanto os utilizadores continuam a trabalhar.
Integre o Acesso remoto com o seu sistema de bilhetes.
Seguro e Pronto para Auditoria
Cada sessão protegida e registada.
Sessões encriptadas com TLS e AES de 256 bits.
Autenticação em dois fatores e permissões de técnicos granulares.
Registos de sessões e registos para revisões, formação e auditorias.
Benefícios de Splashtop Remote Support com Intune
Menos tempo de inatividade para os utilizadores
Menos pedidos repetidos e esperas mais curtas por ajuda.
Custos de suporte mais baixos
Menos ferramentas para licenciar, treinar e manter.
Apoio sem limites
Ajudar equipas internas, contratados e clientes a partir da mesma conta.
Prova para cada sessão
Registos e gravações prontos quando surgirem auditorias ou revisões.
Pronto para atualizar o seu suporte remoto?
Esperas mais curtas para os utilizadores e sessões mais simples para técnicos, com Splashtop Remote Support.