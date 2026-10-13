Intune + Splashtop
Feche o Ciclo com a Segurança dos Endpoints
Proteja os seus endpoints com antivírus e proteção anti-golpes, EDR, ou MDR 24/7 numa só consola
Antivírus e Proteção Anti-Fraudes
Pare malware e esquemas antes que cheguem à sua equipa.
Proteção em tempo real contra malware, ransomware e phishing no Windows e Mac.
Splashtop Shield adiciona deteção de burlas e bloqueia as ferramentas Acesso remoto que os atacantes usam para se fazerem passar pelo seu help desk, além do antivírus tradicional.
Gerido centralmente a partir da sua consola Splashtop.
Detecção e Resposta de Endpoint
Monitorização, investigação e remediação contínuas para ameaças avançadas.
Monitorização contínua, análise da causa raiz e visualização da cadeia de ataques, juntamente com remediação automatizada ou guiada.
Ajuda a cumprir os requisitos de conformidade e seguro cibernético.
Escolha entre fornecedores líderes como SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender.
Deteção e Resposta Geridas
Olhos de especialista nos seus endpoints, 24 horas por dia.
Monitorização e resposta 24/7/365 das equipas de segurança do Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike.
Caça ativa à ameaça, com resposta a incidentes orientada por especialistas ou totalmente gerida.
Um encaixe forte para equipas sem uma equipa dedicada às operações de segurança.
Um Lugar para Comprar e Gerir
Menos fornecedores, menos consolas.
Implementar agentes, configurar políticas e monitorizar a proteção a partir da consola unificada Splashtop.
Veja a cobertura de proteção em toda a sua frota, para saber quais os dispositivos que estão cobertos.
Contacte rapidamente os endpoints afetados com o Acesso remoto para investigar e remediar.
Um fornecedor e uma fatura pela gestão e segurança dos endpoints.
Benefícios da Segurança de Endpoint Splashtop com Intune
Proteger pessoas, não apenas dispositivos
Pare esquemas fraudulentos e imitações de help desk que só o antivírus pode ignorar, quer utilize o Defender gratuito ou pago.
Não é necessária atualização para Microsoft 365
Adicione proteção à sua subscrição Splashtop em vez de adotar um plano Microsoft 365 mais elevado para maior segurança.
Cobertura 24/7 sem SOC
Equipas de segurança especializadas monitorizam e respondem por si, dia e noite.
Um fornecedor para segurança e suporte
Proteja, gere e apoie os seus endpoints a partir de uma consola, com um parceiro de confiança.
Pronto para defender os seus endpoints?
Encontre a combinação certa de proteção para os seus endpoints, equipa e orçamento.