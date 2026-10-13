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Intune + Splashtop

Feche o Ciclo com a Segurança dos Endpoints

Proteja os seus endpoints com antivírus e proteção anti-golpes, EDR, ou MDR 24/7 numa só consola

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Antivírus e Proteção Anti-Fraudes

Pare malware e esquemas antes que cheguem à sua equipa.

  • Proteção em tempo real contra malware, ransomware e phishing no Windows e Mac.

  • Splashtop Shield adiciona deteção de burlas e bloqueia as ferramentas Acesso remoto que os atacantes usam para se fazerem passar pelo seu help desk, além do antivírus tradicional.

  • Gerido centralmente a partir da sua consola Splashtop.


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Detecção e Resposta de Endpoint

Monitorização, investigação e remediação contínuas para ameaças avançadas.

  • Monitorização contínua, análise da causa raiz e visualização da cadeia de ataques, juntamente com remediação automatizada ou guiada.

  • Ajuda a cumprir os requisitos de conformidade e seguro cibernético.

  • Escolha entre fornecedores líderes como SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender.


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Deteção e Resposta Geridas

Olhos de especialista nos seus endpoints, 24 horas por dia. 

  • Monitorização e resposta 24/7/365 das equipas de segurança do Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike. 

  • Caça ativa à ameaça, com resposta a incidentes orientada por especialistas ou totalmente gerida. 

  • Um encaixe forte para equipas sem uma equipa dedicada às operações de segurança.


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Um Lugar para Comprar e Gerir

Menos fornecedores, menos consolas.

  • Implementar agentes, configurar políticas e monitorizar a proteção a partir da consola unificada Splashtop.

  • Veja a cobertura de proteção em toda a sua frota, para saber quais os dispositivos que estão cobertos.

  • Contacte rapidamente os endpoints afetados com o Acesso remoto para investigar e remediar.

  • Um fornecedor e uma fatura pela gestão e segurança dos endpoints.


Benefícios da Segurança de Endpoint Splashtop com Intune

  • Secure remote access management icon

    Proteger pessoas, não apenas dispositivos

    Pare esquemas fraudulentos e imitações de help desk que só o antivírus pode ignorar, quer utilize o Defender gratuito ou pago.

  • Não é necessária atualização para Microsoft 365

    Adicione proteção à sua subscrição Splashtop em vez de adotar um plano Microsoft 365 mais elevado para maior segurança.

  • Configurable Alerts icon

    Cobertura 24/7 sem SOC

    Equipas de segurança especializadas monitorizam e respondem por si, dia e noite.

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Um fornecedor para segurança e suporte

    Proteja, gere e apoie os seus endpoints a partir de uma consola, com um parceiro de confiança.

Pronto para defender os seus endpoints?

Encontre a combinação certa de proteção para os seus endpoints, equipa e orçamento.

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