A Home Farm Family Medicine está usando a Splashtop para enfrentar a COVID-19

Até agora, a Home Farm Family Medicine tem sido financiada pelo Dr. Morrison que gastou as suas economias e aposentadoria para iniciar a clínica. Vários membros da equipe ainda são voluntários que têm feito o registro de horas em antecipação a um eventual dia de pagamento. A prática precisa de ajuda financeira até eles serem credenciados junto das seguradoras e poderem enviar faturas para eles.

Devido às finanças extremamente limitadas, a Home Farm Family Medicine entrou em contato com muitas empresas para obter ajuda com diferentes soluções de software. Jake Harrelson é um administrador da rede, coordenador do programa de vacinas e aponta pessoa para várias tarefas de escritório, incluindo encontrar a solução certa para a suac equipe.

Jake disse: “Uma semana antes de abrirmos e configurarmos uma intranet para fins de compartilhamento de arquivos, percebi que precisaríamos de um mecanismo para acesso remoto devido aos planos de expansão dos nossos funcionários e espaço limitado. E depois, quando a COVID-19 chegou ao nosso estado, a necessidade de acesso remoto expandiu para permitir que os membros da equipa sintomática trabalhassem a partir de casa. Claro, precisavamos garantir que a solução estava em conformidade com as leis da HIPAA.” Tarefas remotas incluíam implementar o sistema de registo médico eletrônico, credenciamento com seguradoras, faturação e muito mais.

Jake estava familiarizado com o LogMeIn e TeamViewer como provedores de software de acesso remoto, ele já tinha usado suas soluções no passado. No entanto, na sua experiência, eles não ajudavam muito os seus clientes, o que era muito importante para a Home Farm Family Medicine.