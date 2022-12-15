A Home Farm Family Medicine está usando a Splashtop para enfrentar a COVID-19
Veja como uma equipe de profissionais de saúde usou o acesso remoto para estabelecer uma nova prática com recursos limitados
Sumário
A Home Farm Family Medicine usa o acesso remoto da Splashtop para permitir que os indivíduos abram documentos e realizem outras tarefas em suas casas mantendo a conformidade com o HIPAA. Além disso, membros da equipe que possuem algum dos sintomas, mas que ainda conseguem trabalhar, utilizam a Splashtop para trabalhar em casa sem trazer perigo para outros membros da equipe e pacientes.
Falamos com Jake Harrelson na Home Farm Family Medicine. O trabalho dele é ajudar os pacientes a ultrapassar quaisquer obstáculos que possam ter nos cuidados de saúde. Além disso, ele é um administrador de rede, coordenador do programa de vacinas e a pessoa indicada para várias tarefas no escritório.
De Home Farm Family Medicine
Este projeto tem sido um sucesso inigualável e todos vocês são pessoas fantásticas e competentes! Não tenho palavras para expressar o quanto estou grato por ter tido a oportunidade de aprender e usar a Splashtop nos últimos meses. Tem sido o ápice de um sonho meu de infância ter um software de acesso remoto tão confiável e estável; a experiência tem sido verdadeiramente sublime.
Jake Harrelson, Patient Navigator
O Desafio: Encontrar uma Solução de Acesso Remoto Compatível com HIPAA que Priorize o Atendimento ao Cliente
Até agora, a Home Farm Family Medicine tem sido financiada pelo Dr. Morrison que gastou as suas economias e aposentadoria para iniciar a clínica. Vários membros da equipe ainda são voluntários que têm feito o registro de horas em antecipação a um eventual dia de pagamento. A prática precisa de ajuda financeira até eles serem credenciados junto das seguradoras e poderem enviar faturas para eles.
Devido às finanças extremamente limitadas, a Home Farm Family Medicine entrou em contato com muitas empresas para obter ajuda com diferentes soluções de software. Jake Harrelson é um administrador da rede, coordenador do programa de vacinas e aponta pessoa para várias tarefas de escritório, incluindo encontrar a solução certa para a suac equipe.
Jake disse: “Uma semana antes de abrirmos e configurarmos uma intranet para fins de compartilhamento de arquivos, percebi que precisaríamos de um mecanismo para acesso remoto devido aos planos de expansão dos nossos funcionários e espaço limitado. E depois, quando a COVID-19 chegou ao nosso estado, a necessidade de acesso remoto expandiu para permitir que os membros da equipa sintomática trabalhassem a partir de casa. Claro, precisavamos garantir que a solução estava em conformidade com as leis da HIPAA.” Tarefas remotas incluíam implementar o sistema de registo médico eletrônico, credenciamento com seguradoras, faturação e muito mais.
Jake estava familiarizado com o LogMeIn e TeamViewer como provedores de software de acesso remoto, ele já tinha usado suas soluções no passado. No entanto, na sua experiência, eles não ajudavam muito os seus clientes, o que era muito importante para a Home Farm Family Medicine.
A Solução: A Home Farm Family Medicine encontrou a Splashtop, uma solução segura de acesso remoto de alto desempenho com um serviço ao cliente sem igual
A Home Farm Family Medicine estava tentando expandir a sua equipe sem ter que alugar outros espaços, bem como para possibilitar que os membros da sua equipe pudessem trabalhar em casa, evitando assim a propagação da COVID-19.
Na sua busca por soluções alternativas ao LogMeIn e ao TeamViewer, Jake se deparou com a Splashtop, que era muito bem avaliada e suportava a conformidade HIPAA. Ele disse: "Mais importante, a sua equipe respondeu de forma rápida e eficiente ao meu comunicado com um e-mail amigável que me fez sentir que estava fazendo a escolha certa".
Jake também destacou algumas características únicas do Splashtop:
Facilidade de Implementação e Utilização: "O processo de configuração e implementação foi incrivelmente fácil e bem delineado nos seus artigos de ajuda. A facilidade de configuração e utilização permitiu a cada membro do staff igual acesso à rede do nosso escritório e ao sistema de arquivos remotamente.
Os membros da equipe estão esse software até mesmo após o expediente ou nos fins de semana. Também possuímos uma estação de trabalho configurada exclusivamente para acesso remoto durante o horário de trabalho. Ela é usada regularmente, pois o nosso local físico não é tão grande assim. Nós também podemos acessar o servidor da empresa e vários computadores remotamente, além de poder corrigir quaisquer problemas que possam ocorrer sem ter que ir até o escritório da empresa no meu tempo livre.”
Amplo Suporte de Dispositivos: Home Farm Family Medicine tem atualmente quatro PCs como pontos finais no escritório aos quais os colaboradores se conectam com uma variedade de dispositivos pessoais de casa. Os dispositivos domésticos incluem PCs Windows, telefones Android, iPhones e computadores Mac. Jake disse: "A Splashtop funciona perfeitamente em todos os aparelhos em que o usamos".
Performance: "A Splashtop tem um desempenho inigualável. Utilizamos a Splashtop regularmente sem qualquer problema. Não recebi relatórios de conectividade, uso ou quaisquer outros problemas de qualquer membro da equipe, e também não vi nenhum deles acontecer".
Segurança: A Home Farm Family Medicine precisava de uma solução de acesso remoto com segurança robusta. Jake disse: "A Splashtop utiliza procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões e dados remotos seguros".
Serviço de Suporte ao Cliente:"A equipe de suporte ao cliente da Splashtop tem sido absolutamente divina! As suas palavras e ações consolidaram a Splashtop como o nosso software de acesso remoto escolhido. Bravo a todos vocês!"
Resultados: Redução de Custos e Aumento da Eficiência
A Home Farm Family Medicine poupou dinheiro ao não precisar de alugar espaço adicional e impediu a propagação de doenças sem perder os membros chave da equipe. Jake disse: "Eu diria que somos capazes de poupar pelo menos 1.000 dólares mensais por não precisarmos de espaço extra e por termos conseguido aumentos incalculáveis na eficiência do local de trabalho. Também somos capazes de ajudar a evitar emissões desnecessárias de combustíveis fósseis e poupamos muitas horas de tempo de deslocação ao permitir o trabalho à distância"!
Detalhes
Sobre a Home Farm Family Medicine
A Home Farm Family é um consultório de medicina familiar recentemente formado na região suburbana de Brattleboro, VT. A partir de Junho de 2020, eles têm uma variedade de membros da equipe: um médico, um assistente médico, duas enfermeiras registradas (uma das quais trabalha como gestora de casos), um conselheiro de saúde mental certificado, um assistente médico, um gestor de escritório, um navegador paciente e um punhado de estudantes e trabalhadores de escritório variados. Em uma pequena prática, todos os membros da equipe têm múltiplas responsabilidades.