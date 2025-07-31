Pular para o conteúdo principal
Acesso Remoto Splashtop - Dicas e Truques

Junta-te à nossa equipa de especialistas da equipa de Produto para aprenderes sobre as novas e poderosas capacidades do Splashtop Remote Access. Vais descobrir como aproveitar funcionalidades poderosas para melhorar a tua experiência de trabalho remoto. Quer sejas um profissional de TI, um proprietário de negócio ou um trabalhador remoto, este webinar vai fornecer-te o conhecimento e as ferramentas para maximizar a produtividade e a segurança.

Neste webinar, vais aprender:

  • Implementar medidas de segurança robustas enquanto garante operações em tempo real ininterruptas e conformidade com as regulamentações da indústria.​

  • Como configurar e gerir o acesso remoto aos teus dispositivos a partir de qualquer lugar, garantindo que te manténs conectado e produtivo.

  • Melhores práticas para proteger as suas sessões remotas, incluindo autenticação multifator e encriptação.

  • Dicas & Truques para diagnosticar e resolver rapidamente problemas comuns de acesso remoto.

  • Como utilizar as funcionalidades de colaboração integradas para trabalhar eficazmente com a tua equipa, independentemente de onde estejam localizados.

Este webinar foi criado para te ajudar a desbloquear todo o potencial da solução de Acesso Remoto da Splashtop.

