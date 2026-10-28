Splashtalks: Novidades no Outono de 2026 - e o que vem a seguir
Junte-se a nós para uma edição especial do Splashtalks enquanto celebramos 20 anos da Splashtop e revelamos as mais recentes inovações que ajudam as equipas de TI a trabalhar de forma mais inteligente, reforçar a segurança e simplificar as operações nos endpoints.
Com a participação de Robert Ha, Splashtop Co-Fundador e COO, esta sessão exclusiva irá revisitar a evolução da Splashtopde pioneiro do Acesso remoto para uma plataforma que ajuda equipas de TI a gerir, proteger e suportar ambientes distribuídos em grande escala.
Robert irá partilhar como as necessidades em mudança das equipas de TI estão a moldar a estratégia e visão de produto da Splashtop – e o que isso significa para a próxima geração de gestão de endpoints, segurança, automação e suporte remoto.
Também terá uma visão interna das inovações do Outono de 2026 concebidas para ajudar a sua equipa:
Reforçar a segurança dos endpoints com o novo antivírus Splashtop Shield.
Transforme o empacotamento de aplicações e simplifique a implementação de aplicações usando o Microsoft Intune, com o Agentic Packr.
Reduza a exposição a vulnerabilidades e faça patches mais rapidamente com um fluxo de trabalho melhorado.
Experimente melhorias na interface e melhores opções de filtragem na consola web.
Aproveite integrações ITSM alargadas para um fluxo de trabalho de TI mais fluido.
Melhorias de produtividade e desempenho no produto Splashtop On-Prem
Além disso, veja o que está para vir para a Splashtop, incluindo inovações futuras e como o feedback dos clientes continua a moldar o nosso roteiro de produto.
Quer seja administrador de TI, MSP, líder de segurança ou um profissional de negócio, ficará com uma visão mais clara do que há de novo, do que vem a seguir e de como a Splashtop pode ajudar a sua equipa a simplificar as operações remotas de TI e a fazer mais.
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