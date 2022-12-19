Aumente a eficiência do ensino à distância com o Splashtop para laboratórios remotos
15 de Setembro de 2020
Este webinar irá mostrar como as instituições educacionais estão usado a Splashtop fazendo com que alunos e membros do corpo docente possam acessar e usar os computadores do laboratório de computação do seu respectivo campus usando QUALQUER dispositivo sem sair casa, usando qualquer aplicativo ou arquivo como se eles estivessem sentados na frente ao computador remoto.
Webinar Sept 15, 2020: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs