A Universidade da Austrália Ocidental Reforça o Apoio Remoto e o Acesso à Investigação com a Splashtop
Consolidar o suporte remoto e o Acesso remoto numa plataforma segura e centralizada, suportando aproximadamente 9.000 dispositivos, 3.000 funcionários e investigadores em vários campi.
Impacto
Redução da Sobrecarga de Gestão de TI com o Baseado na nuvem Remote Support
A plataforma Baseado na nuvem da Splashtopreduz a complexidade administrativa e poupa à UWA aproximadamente quatro horas de patches manuais por pessoa por mês.
Acesso remoto Seguro e Centralizado para Equipas de TI e Investigadores
Splashtop consolida o suporte de TI e o investigador Acesso remoto numa única plataforma segura com permissões centralizadas, Gestão de identidades e session Registo de eventos.
Suporte Remoto Fiável em 9.000 Dispositivos
O Splashtop permite uma resolução eficiente de problemas com ligações estáveis, suporte multi-monitor e sessões elevadas, ao mesmo tempo que oferece aos investigadores acesso seguro e a qualquer momento aos sistemas laboratoriais.
Desafios
A Universidade da Austrália Ocidental (UWA) é uma universidade australiana líder em investigação intensiva, apoiando a educação, a investigação e a inovação em múltiplos campi. Com milhares de funcionários, estudantes e investigadores a depender da tecnologia, manter serviços de TI seguros e fiáveis é essencial para apoiar as operações diárias e as atividades de investigação.
Como Gestora de Administração de Sistemas, Sandy Miao supervisiona o licenciamento empresarial, sistemas e gestão de infraestruturas na UWA. A sua equipa é responsável pela gestão da infraestrutura de TI central e pela prestação de serviços Acesso remoto à equipa de Prestação de Serviços da universidade e aos utilizadores finais, com mais de 20 profissionais de TI a utilizar Splashtop.
Com aproximadamente 9.000 dispositivos no seu ambiente tecnológico, fornecer suporte remoto seguro e fiável é essencial. Os técnicos de TI precisam de ajudar o pessoal em vários campi, enquanto os investigadores necessitam de Acesso remoto para os computadores e instrumentos do laboratório sem estarem fisicamente presentes.
Antes de adotar o Splashtop, a UWA dependia de ferramentas separadas, incluindo o TeamViewer, para suporte remoto e acesso do utilizador final. Estas soluções fragmentadas criaram desafios de segurança e gestão, incluindo elevados custos de manutenção, permissões de acesso limitadas e falta de governação centralizada.
A universidade começou a avaliar alternativas que pudessem consolidar o Acesso remoto e o suporte numa única plataforma segura, Baseado na nuvem, reduzindo a complexidade administrativa e alinhando-se com a sua arquitetura Zero Trust.
Os principais objetivos incluíam:
Consolidar o suporte remoto e o acesso dos utilizadores finais numa única plataforma
Reforçar a segurança com permissões de acesso centralizadas e Gestão de identidades
Reduzir a sobrecarga de manutenção através de uma solução SaaS baseada na nuvem
Permitir o Acesso remoto seguro aos sistemas laboratoriais para investigadores
Integrar com a identidade cloud existente e a arquitetura Zero Trust
Suporta aproximadamente 9.000 dispositivos de forma fiável
Splashtop já tinha sido utilizado com sucesso por um dos centros de investigação da UWA durante vários anos. Com base nesta experiência positiva, a universidade avaliou a sua segurança, funcionalidade e preços antes de escolher Splashtop como o seu Acesso remoto empresarial e solução de suporte.
Resolução
Após uma avaliação bem-sucedida, a Universidade da Austrália Ocidental adotou o Splashtop SOS e o Splashtop Streamer para fornecer suporte remoto e centralizado seguro e acesso para equipas de TI, funcionários e investigadores em todo o seu campus.
Uma Plataforma para Suporte de TI e Acesso à Investigação
Splashtop permite à UWA consolidar o apoio remoto de TI e o Acesso remoto de investigadores numa única plataforma gerida centralmente. Utilizando o Splashtop SOS, a equipa de Prestação de Serviços da universidade pode resolver problemas remotamente e ajudar aproximadamente 3.000 funcionários em vários campi.
Entretanto, o Splashtop Streamer permite aos investigadores aceder de forma segura a computadores e instrumentos laboratoriais no campus de qualquer lugar, possibilitando que experiências sejam iniciadas, monitorizadas ou interrompidas fora do horário normal de trabalho, sem necessidade de acesso físico ao laboratório.
Segurança Reforçada através da Governação de Acesso Centralizada
Anteriormente, alguns investigadores e colaboradores instalaram de forma independente ferramentas de ambiente de trabalho remoto, como o TeamViewer, dificultando que o TI mantivesse visibilidade e controlo sobre o Acesso remoto.
Com Splashtop, a UWA pode gerir centralmente permissões de acesso, identidades de utilizadores e o Registo de eventos de sessão. A plataforma integra-se com a infraestrutura de identidade cloud existente da universidade e está alinhada com a sua arquitetura de rede Zero Trust, garantindo que o Acesso remoto seja governado de forma segura.
Redução de Despesas Administrativas com o Baseado na nuvem Management
A transição da sua solução anterior de suporte remoto para a plataforma Baseado na nuvem da Splashtopreduziu significativamente as necessidades contínuas de manutenção da UWA.
A universidade poupa agora aproximadamente quatro horas de trabalho manual de correção por mês, reduzindo a sobrecarga administrativa e permitindo que a sua equipa de infraestruturas se concentre em iniciativas de TI de maior valor.
Para além da poupança de tempo, a abordagem cloud-first simplifica a administração contínua e apoia a estratégia mais ampla de modernização de TI da UWA.
Ligações Remotas Fiáveis e Melhoria da Experiência de Suporte
A Splashtop melhorou a fiabilidade das sessões de suporte remoto, permitindo aos técnicos resolver problemas de forma mais eficiente em todo o ambiente tecnológico da UWA.
O suporte multi-monitor permite aos técnicos visualizar e navegar em múltiplos ecrãs dos utilizadores sem lhes pedir repetidamente para se moverem Windows entre ecrãs, reduzindo as dificuldades de comunicação durante a resolução de problemas.
Sessões elevadas fiáveis também permitem aos técnicos realizar tarefas administrativas, como instalar aplicações, sem perder o acesso ou interromper a ligação remota.
Implementação Simples e Adoção Rápida
A equipa central de TI da UWA implementou com sucesso o Splashtop para suporte remoto em aproximadamente uma semana, permitindo que os técnicos fizessem a transição com mínima interrupção nos seus fluxos de trabalho existentes.
Embora o processo de suporte tenha permanecido praticamente inalterado, Splashtop introduziu uma abordagem mais estruturada para os utilizadores finais, que agora podem solicitar o Acesso remoto gerido centralmente em vez de instalar de forma independente ferramentas de ambiente de trabalho remoto.
A universidade continua a consolidar as ferramentas individuais do Acesso remoto no seu ambiente Splashtop gerido centralmente.
Construído para um futuro seguro e centrado na cloud
À medida que a UWA continua a modernizar a sua infraestrutura de TI, Splashtop oferece uma plataforma flexível que suporta a evolução do seu Acesso remoto e requisitos de segurança.
Com desempenho fiável, administração centralizada e compatibilidade com a identidade e arquitetura de rede existentes, a Splashtop ajuda a universidade a fornecer suporte remoto consistente, permitindo que os investigadores acedam de forma segura a sistemas críticos de laboratório.
A solução cumpriu os critérios primários de seleção da UWA, com apoio promissor da equipa Splashtop.
Splashtop simplificou a gestão do Acesso remoto, ao mesmo tempo que oferece uma solução segura, fiável e fácil de usar para as nossas equipas de TI e investigadores.
Sandy Miao, Gestora de Administração de Sistemas, Universidade da Austrália Ocidental
Splashtop em Três Palavras
Fiável. Multifuncional. Fácil de usar.
Ao adotar o Splashtop, a Universidade da Austrália Ocidental reforçou o suporte remoto em aproximadamente 9.000 dispositivos, simplificando a gestão de TI, melhorando a segurança e reduzindo a sobrecarga administrativa.
Com ligações remotas fiáveis, controlos de acesso centralizados e acesso seguro a sistemas laboratoriais, a Splashtop permite à UWA apoiar a equipa e investigadores de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que avança a sua estratégia cloud-first.
Sobre o Cliente
A Universidade da Austrália Ocidental (UWA), fundada em 1911, é uma das principais universidades públicas de investigação em Perth e membro do prestigiado Grupo dos Oito da Austrália. A UWA oferece ensino de licenciatura e pós-graduação, ao mesmo tempo que realiza investigação internacionalmente reconhecida em várias disciplinas. Com múltiplos campi e instalações de investigação, a universidade depende de uma infraestrutura de TI segura e fiável para apoiar a excelência académica, inovação e colaboração.