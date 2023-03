Estudo de caso: Imperial Valley College oferece assistência remota à faculdade

O departamento de TI do Imperial Valley College precisava encontrar uma forma de acessar e dar suporte remotamente aos dispositivos dos seus membros após a COVID-19 ter subitamente encerrado o campus. A equipe descobriu que o Splashtop SOS lhes forneceu tudo o que precisam para continuarem a gerir os seus usuários e dispositivos remotamente.

O Desafio: Dar Suporte Remotamente aos Dispositivos dos Membros da Faculdade

A vida no Imperial Valley College (IVC) girava em torno da presença física no campus. Os alunos foram às aulas, o pessoal acessou seus arquivos e aplicações importantes na rede IVC interna e a equipe de TI fez a maior parte do seu trabalho pessoalmente.

Jonathan Singh, Especialista Sênior de Sistemas Empresariais da IVC, descreveu como funcionava a equipe de TI antes que a COVID-19 chegasse. "Se alguém ligasse e dissesse que tinha um erro, os nossos técnicos iriam ao local porque nós estávamos lá", disse Singh. "Podíamos aparecer e fazer o que precisássemos pessoalmente, por isso não foi nada de mais".

A equipe não possuía uma ferramenta robusta de acesso remoto na época porque não nós simplesmente não precisávamos de uma. Nas ocasiões em que a equipe de TI acessou uma estação de trabalho remotamente, isso foi feito usando o TightVNC simplesmente porque ele era gratuito.

Quando o COVID-19 fechou o campus da IVC, os instrutores puderam levar alguns notebooks da IVC para casa. No entanto, a equipe de TI ficou impossibilitada de oferecer assistência a esses computadores porque eles não podiam mais acessá-los pessoalmente. O TightVNC também não funcionou porque os notebooks não estavam mais na rede IVC.

A equipe de TI experimentou o Microsoft Teams como uma primeira opção, mas não funcionou.

"Assim que o problema da COVID surgiu começamos a fazer suporte remoto exclusivamente", disse Singh. "Encontramos um problema em que sempre que precisávamos instalar softwares, não conseguíamos porque o computador pedia credenciais administrativas. O que acontece em uma sessão do Teams é que a tela congela quando surge o pedido de credenciais administrativas. Não conseguíamos ver o que estava lá. E nós não queremos apenas dar as credenciais para eles".

Singh percebeu que a sua equipe precisava de uma nova ferramenta que lhe permitisse dar suporte totalmente aos seus usuários remotamente. "Eles não puderam entrar com os seus laptops IVC para que pudéssemos simplesmente baixar tudo e devolver o material. Tivemos que descobrir como fazer todos os downloads e instalações remotamente, e foi aí que a Splashtop fez realmente a diferença."

A Solução: Fornecer Suporte Remoto Eficaz Através das Redes

Com as equipes Microsoft e TightVNC incapazes de ajudar, Singh se voltou para a Splashtop e o seu produto SOS .

"Começamos a fazer uma prova de conceito com Splashtop, TeamViewer, e alguns outros", disse Singh. "Os nossos técnicos gostaram mais da Splashtop porque você pode iniciar a sessão com as credenciais da administração local. Isso é muito importante, pois não tínhamos maneira de anular o pedido de credenciais administrativas quando o computador estava fora da nossa rede".

Entre várias funcionalidades que ajudam os técnicos a realizar as tarefas diárias de TI em uma sessão de acesso remoto, a equipe da IVC ficou especialmente satisfeita com a possibilidade de se conectar com direitos de administrador.

Depois de experimentar a Splashtop, a equipe de Singh reportou que dentre todas as outras soluções, essa era a sua preferida.

“Agora eles estão usando a Splashtop para resolver qualquer tipo de problema remoto”, disse Singh, “Eles preferem a Splashtop ao invés do compartilhamento de desktop do Teams, simplesmente porque você tem uma tela cheia e o controle total dela. É muito mais fácil fazer o seu trabalho com essas opções. O Teams é mais um compartilhamento de tela para apresentações, não uma ferramenta técnica de solução de problemas. Essa é a vantagem da Splashtop, posso garantir que é por isso que todos os nossos técnicos estão com um sorriso contagiante.”

Planos Futuros

A Splashtop assumiu, desde então, a forma preferida de resolução de problemas técnicos da IVC. Com ela, Singh diz que vai tornar a equipe de TI mais eficiente.

“Splashtop vai substituir o TightVNC com certeza”, disse Singh, “A ideia é colocar a Splashtop em todos os computadores da IVC. Ela vai ajudar nossos técnicos, porque agora eles podem ficar em suas mesas e nós podemos revolucionar a maneira de oferecer assistência. Podemos ter uma pessoa que atende telefones e faz correções rápidas com a Splashtop. Também poderemos divulgar melhor o nosso trabalho com base no tempo que ele vai levar.”

A Splashtop é a solução ideal para as equipes de TI de EDU que precisam de uma solução para fornecer suporte remoto a qualquer dispositivo docente e estudantil, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebooks. Começa já o seu teste grátis ou saiba mais sobre como o software de acesso remoto da Splashtop pode ser usado para suportar a aprendizagem remota.