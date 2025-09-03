Cryptic Studios possibilita o desenvolvimento remoto de jogos a nível global com Splashtop
Acesso remoto de alto desempenho para equipas criativas, controlo rigoroso de dados e colaboração global para jogos online bem-sucedidos.
Impacto
Aumento da Produtividade para Equipas Criativas Globais
Mais de 150 desenvolvedores de jogos acedem a estações de trabalho de alto desempenho remotamente com baixa latência e suporte completo para caneta Wacom, mantendo a mesma precisão e qualidade que no estúdio.
Maior Segurança para Ativos de Jogo Proprietários
A integração de single sign-on, controlos de acesso rigorosos e MFA garantiram que o código-fonte sensível e os ativos criativos permanecessem seguros e privados.
Cronogramas de Projetos Acelerados e Rentabilidade
As equipas distribuídas por vários continentes trabalharam juntas sem problemas em sistemas baseados nos EUA, acelerando os prazos de produção e eliminando atrasos.
Challenges
Ralph Lacy, Director of Operations at Cryptic Studios, leads IT operations for a global team building online games like Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online and more.
The studio’s artists, animators, and developers rely on powerful, multi-terabyte workstations running a proprietary game engine and custom toolsets, resources that cannot simply be installed on a laptop.
Before Splashtop, the studio’s remote workflows were breaking down:
Existing remote tools like VNC failed to transmit stylus data, tilt, or pressure sensitivity from Wacom tablets. RDP ran in a separate session from the user, breaking real-time collaboration and testing.
Legacy tools had no MFA, weak encryption, and limited role-based permissions, creating potential IP leakage risks for proprietary assets.
File transfers were cumbersome and unsafe, requiring VPN-only transfers that slowed down workflows.
Distributed teams around the world struggled with latency, making real-time collaboration difficult.
“We built our own engine. We built our own source control. These aren’t tools you can just install on a laptop. We needed a way to make our on-prem environments accessible - securely and globally.”, explained Ralph.
Cryptic Studios needed a secure, high-performance remote access solution to support Wacom-driven creative workflows, safeguard proprietary game assets, and connect teams worldwide.
Do Nosso Cliente Feliz
Mudámos de 100% presencial para totalmente remoto em duas semanas. A Splashtop tornou isso possível, e sem qualquer compromisso na segurança.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Do Nosso Cliente Feliz
Os nossos artistas usam Splashtop diariamente da Alemanha, Singapura e Europa de Leste para aceder aos sistemas aqui na Califórnia. O desempenho e a fiabilidade têm sido excelentes.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Do Nosso Cliente Feliz
Precisávamos de algo que funcionasse com Wacom, com as nossas ferramentas personalizadas, sem risco de saída de ficheiros. Splashtop entregou.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Resolução
Acesso Remoto com Suporte para Wacom e Stylus: O Wacom Bridge da Splashtop oferece controlo total de pressão, inclinação e botões do stylus, permitindo que os artistas trabalhem remotamente com a mesma precisão que no local.
Controlo de Segurança Forte: Integração com Active Directory, MFA, encriptação de ponta a ponta e permissões baseadas em funções garantiram que cada sessão remota estivesse em conformidade e totalmente auditável, e ações como transferências de ficheiros foram desativadas para utilizadores selecionados.
Implementação Rápida e Adoção a Longo Prazo: Pacotes pré-configurados permitiram a implementação em mais de 150 estações de trabalho em menos de duas semanas, e a Splashtop continua a ser central para os fluxos de trabalho globais da Cryptic hoje.
“Isto não foi uma solução temporária. Tornou-se central na forma como a nossa equipa distribuída trabalha. O Splashtop simplesmente funcionou.”
~ Ralph Lacy, Diretor de Operações, Cryptic Studios
Conectividade Rápida Entre Continentes: Equipes distribuídas conectam-se a sistemas baseados nos EUA com o desempenho e a confiabilidade necessários para colaboração em tempo real.
Sobre o Cliente
Cryptic Studios é um líder da indústria no desenvolvimento de jogos de role-playing online massivamente multiplayer gratuitos para plataformas de PC e consola. Com foco na inovação, visuais de alta qualidade e áudio imersivo, o estúdio oferece experiências de jogo envolventes e de classe mundial para um público global.