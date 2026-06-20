Os Serviços Cire Melhoram a Eficiência do Suporte Informático e Reduzem Custos com a Splashtop
Capacitar uma equipa de TI enxuta na Cire Services com suporte remoto seguro e escalável para servir melhor mais de 1.000 utilizadores em múltiplas localizações no Sudeste de Melbourne.
Impacto
Suporte Remoto Mais Rápido e Simples
O Splashtop permite que a equipa de TI da Cire Services se conecte rapidamente e suporte aos dispositivos dos utilizadores finais em vários locais. Problemas que antes exigiam fluxos de trabalho mais complexos podem agora ser resolvidos através de uma plataforma de apoio remoto responsiva e intuitiva, ajudando os utilizadores a regressar ao trabalho mais rapidamente.
Maior Eficiência para Operações de TI
Com gestão centralizada, opções de implementação personalizadas e uma experiência de utilizador simplificada, a Splashtop simplificou a administração diária para a equipa de TI. A implementação e gestão de ferramentas de suporte remoto são agora significativamente mais simples, permitindo à equipa dedicar mais tempo a iniciativas estratégicas e ao apoio ao utilizador.
Poupança Significativa de Custos
Ao mudar do TeamViewer para o Splashtop, a Cire Services reduziu os custos do software de suporte remoto em cerca de 75%. A organização beneficia agora de uma plataforma de suporte remoto escalável, poupando milhares de dólares anualmente.
Desafios
Como Gestor Sénior – TIC na Cire Services, Ian Rennison supervisiona uma equipa de cinco pessoas responsável por apoiar a infraestrutura de TI de uma organização com mais de 1.000 utilizadores finais em todo o Sudeste de Melbourne. Tendo passado mais de 20 anos em gestão de serviços e infraestruturas de TI, Ian compreende a importância de ferramentas fiáveis e eficientes para apoiar uma força de trabalho distribuída.
Quando o Ian se juntou à Cire Services no início de 2026, a equipa de TI estava a usar o TeamViewer para suporte ao endpoint remoto. Embora a plataforma cumprisse os requisitos básicos do Acesso remoto, vários desafios dificultaram a sua escalabilidade e gestão eficaz.
Os principais desafios incluíram:
Um processo de implementação difícil de gerir num grande número de dispositivos
Funcionalidades complexas que acrescentavam sobrecarga administrativa desnecessária
Elevados custos de licenciamento e operação
Flexibilidade limitada para a gestão de dispositivos em grande escala
A necessidade de uma experiência de suporte mais simplificada e centralizada
"Estávamos à procura de uma solução mais fácil de implementar, mais simples de gerir e mais económica sem sacrificar funcionalidades", disse Ian.
A equipa avaliou várias alternativas, incluindo o ScreenConnect e o AnyDesk, antes de iniciar um teste do Splashtop.
Começámos a testar o Splashtop e achámo-lo muito responsivo, fácil de implementar e simples de usar. Também nos deu acesso a funcionalidades avançadas como compilações personalizadas de implementação e uma consola de gestão centralizada, que era muito importante para nós.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Resolução
Após uma avaliação bem-sucedida, a Cire Services selecionou a Splashtop Remote Support e implementou a solução em todo o seu ambiente, suportando até 900 dispositivos geridos.
Implementação Fácil e Gestão Centralizada
A equipa
rapidamente adotou o Splashtop como parte das suas operações diárias de helpdesk. As ligações remotas responsivas da plataforma permitem aos técnicos resolver problemas de forma eficiente, prestar assistência ao utilizador e realizar tarefas administrativas tanto em dispositivos Windows como em Mac.
Escalabilidade para uma Organização em Crescimento
Com suporte para até 900 dispositivos geridos, a Splashtop oferece a flexibilidade que a Cire Services necessita para suportar o seu ambiente tecnológico em expansão. A solução oferece funcionalidades de nível empresarial sem introduzir complexidade desnecessária.
Melhoria da Experiência do Utilizador para a Equipa de TI
A interface
intuitiva e os fluxos de trabalho simplificados reduziram a curva de aprendizagem para os administradores e facilitaram o suporte remoto para toda a equipa de TI. Como resultado, os técnicos podem passar menos tempo a gerir ferramentas e mais tempo a apoiar os utilizadores.
Forte Retorno do Investimento
Um dos
benefícios mais significativos tem sido a redução dos custos do software. Comparado com a solução anterior, a Splashtop custa aproximadamente um quarto do que a Cire Services pagava anteriormente, continuando a fornecer a funcionalidade e fiabilidade necessárias para suportar as operações diárias de TI.
"A escalabilidade, funcionalidade e acessibilidade do Splashtop tornaram-no óbvio
escolha para nós."
Sobre o Cliente
A Cire Services é uma organização sem fins lucrativos dedicada a construir comunidades mais fortes através de educação, formação, aprendizagem precoce e programas de apoio comunitário. Fundada em 1976, a Cire serve comunidades em todos os subúrbios exteriores do leste de Melbourne e regiões circundantes, ajudando pessoas de todas as idades a aceder a oportunidades de aprendizagem, desenvolver novas competências e conectar-se com serviços de apoio essenciais. Com a visão de capacitar as pessoas para atingirem o seu pleno potencial, a Cire oferece uma vasta gama de programas através dos seus Programas de Escola Comunitária, Aprendizagem Pré-Escolar, Formação e Comunidade.