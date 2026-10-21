Do Manual à Embalagem Agente: Simplificar a Implementação de Aplicações com o Microsoft Intune
O empacotamento de aplicações não deve atrasar a implementação de software. No entanto, para muitas equipas Microsoft Intune, empacotamento, testes e resolução de problemas ainda requer horas de trabalho manual. Atualizações atrasadas prolongam a janela de exposição a vulnerabilidades críticas, aumentando o risco de segurança.
Junte-se ao MVP da Microsoft, Maxime Guillemin, e ao Brandon Shopp, Chefe de Produto da Splashtop, para descobrir como os fluxos de trabalho de IA e agentes estão a simplificar a empacotamento de aplicações e a ajudar as equipas de TI a gastar menos tempo em trabalhos manuais e repetitivos.
Veja como abordagens emergentes à empacotamento de aplicações podem reduzir o esforço manual, minimizar erros de empacotamento e corrigir vulnerabilidades mais rapidamente.
O que vais aprender:
Como os fluxos de trabalho de IA e agentes estão a simplificar a empacotamento de aplicações e a melhorar o tempo de atualização.
Como uma abordagem mais automatizada pode complementar os seus fluxos de trabalho Microsoft Intune e fortalecer a sua postura de segurança.
Formas práticas de reduzir o esforço e os erros na embalagem, incluindo uma análise da embalagem agente em ação
Veja como será a próxima geração de empacotamento de aplicações — e quanto tempo a sua equipa de TI poderá recuperar.