Splashtop Ganha o Prémio 2025 Digital Innovator Award da Intellyx
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Visão e execução da solução de Gestão Autónoma de Endpoints reconhecida como um destaque no panorama da transformação digital.
CUPERTINO, Califórnia, 12 de junho de 2025 - A Splashtop anunciou hoje que ganhou o prémio 2025 Intellyx Digital Innovator Award. A Intellyx é uma empresa de análise do setor dedicada à transformação digital empresarial, e o prêmio destaca fornecedores pioneiros que merecem ser observados e que estão impulsionando a inovação na tecnologia de transformação digital.
A Splashtop foi reconhecida pela sua visão estratégica e pela entrada no mercado emergente da Gestão Autónoma de Endpoints (AEM), que a Intellyx foi uma das primeiras a cobrir no início deste ano. Desde então, a Splashtop já anunciou expansões de funcionalidades que permitem às TI normalizar as políticas de configuração e aplicá-las automaticamente a novos dispositivos, reduzindo o risco de configuração incorreta e reforçando a segurança quando um dispositivo fica online.
"Na Intellyx, recebemos dezenas de apresentações de RP todos os dias de uma ampla gama de fornecedores", disse Jason Bloomberg, Diretor Executivo da Intellyx. "Só montamos briefings com uma em cada cem das empresas mais disruptivas e inovadoras em seu espaço. A Splashtop destacou-se pela sua visão para as pequenas e médias empresas, incluindo a sua abordagem complementar ao Microsoft Intune, fornecendo capacidades de aplicação de patches em tempo real e visibilidade da saúde dos dispositivos e inventários. Estas funcionalidades são necessárias e valorizadas pelos utilizadores do Intune".
O Splashtop AEM permite às equipas internas de TI gerir e proteger proativamente os seus ambientes através da aplicação de patches em tempo real, da automatização inteligente e da visibilidade entre plataformas. A solução permite às pequenas e médias empresas e aos fornecedores de serviços geridos (MSPs) colmatar lacunas críticas de segurança, responder instantaneamente a ameaças e fornecer uma gestão mais eficiente e proactiva. Sem o custo ou a complexidade das ferramentas tradicionais de RMM e UEM, a Splashtop amplia o valor dos investimentos atuais em TI, ajudando as organizações a escalar com confiança.
"Estamos honrados por sermos reconhecidos pela Intellyx pela inovação na Gestão autónoma de terminais", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "A Splashtop está empenhada em simplificar a segurança e melhorar a eficiência das equipas de TI, automatizando processos de rotina, consolidando conjuntos de ferramentas redundantes e complementando os principais sistemas de gestão com conjuntos de funcionalidades que melhoram o tempo médio de detecção, correção e contenção de ameaças."
O suporte remoto da Splashtop com soluções de gestão de endpoints está disponível agora em www.splashtop.com. Para saber mais, consulta o guia completo da Splashtop sobre o AEM.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.